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Одеса (4020) пропаганда (2562) СБУ (10010) русский мир (376) ДБР (2556)

ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували "русский мир" в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

У ході спільної спецоперації ДБР та СБУ затримано трьох агентів ФСБ Російської Федерації, які в Одесі напередодні Дня Незалежності України вивісили російський прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор російської федерації із підписом: "Одесса – русский город". Надалі це фото зрадники передали представникам держави-агресора для використання пропагандистськими ЗМІ, які цим виправдовували агресію проти України.

Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Після початку війни він за завданням своїх кураторів зі спецслужби держави-агресора сформував злочинну групу. До неї він залучив ще двох прибічників "русского мира".

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Зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору. Крім того, вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області з метою проведення підривної діяльності на користь РФ.

Також зрадники не відмовлялись й від звичайної злочинної діяльності. Вони планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених.

У ході спецоперації працівники ДБР затримали "на гарячому" злочинців-зрадників, які намагались викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для викрадення зловмисники переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді "зіграли" правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох мешканок Львівщини, які пропагували "русский мир" у соцмережах

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 6 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) КК України.

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання останнім запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 01
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 02

Також дивіться: Суд арештував літак АН-140-100, який підприємець-зрадник планував передати росіянам після "захоплення південних областей", - ДБР. ФОТОрепортаж


ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 03
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 04
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 05
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 06
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 07
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 08
ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували русский мир в Одесі 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Это шутка??? То есть 1.5 месяца искали??? И не трогали тех, кто замазан еще с 2014-го года? Вы хоть понимайте, что на ваших руках кровь наших людей. Каждый наводчик или диверсант своими действиями не просто ведет пропаганду, а по-настоящему подставляет наших воинов и гражданских на смерть.

Прифронтовой город обязан быть зачищен от предателей. Да хоть в Германию их выкинуть, пускай идут к вате и там обсуждают, как НАТО напало на Россию. Это в 1000 раз лучше, чем они будут сидеть здесь.
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29.09.2022 17:39
+22
Труханов главный агент России в Одессе!
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29.09.2022 17:49
+18
У мене питання до СБу! ці негідники з 2014 року відкрито і відверто підтримували "русскій мир"! Де ж ви були всі ці 8 років- *****!
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29.09.2022 17:54
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какой-то подвал маньяка. впрочем, не удивительно.
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29.09.2022 17:36 Відповісти
Это шутка??? То есть 1.5 месяца искали??? И не трогали тех, кто замазан еще с 2014-го года? Вы хоть понимайте, что на ваших руках кровь наших людей. Каждый наводчик или диверсант своими действиями не просто ведет пропаганду, а по-настоящему подставляет наших воинов и гражданских на смерть.

Прифронтовой город обязан быть зачищен от предателей. Да хоть в Германию их выкинуть, пускай идут к вате и там обсуждают, как НАТО напало на Россию. Это в 1000 раз лучше, чем они будут сидеть здесь.
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29.09.2022 17:39 Відповісти
Там ще написано, що "Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Джерело: https://censor.net/ua/p3370472
ММожливо саме відкритість цього агента ускладнювала пошук? 🤔 (це сарказм)
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29.09.2022 18:20 Відповісти
Таку мерзоту повинна виявляти СБУ, а ДБР тут дочого?
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29.09.2022 17:39 Відповісти
Омез не наркотик. Це від підвищеної кислотності.
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29.09.2022 17:40 Відповісти
А Тіопентал - це для загальної анестезії.

Це я ще можу зрозуміти...
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29.09.2022 19:58 Відповісти
Він має наркотичну дію. Але навряд чи вона надто задовільнить наркоманів. Хіба що використовується гурманами як приправа до основної страви.
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29.09.2022 20:12 Відповісти
Тому і написав, що я ще можу це зрозуміти.

Більшість анестетиків має наркотичні властивості, в залежності від дозування.
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29.09.2022 21:21 Відповісти
Тіопентал не анестетик. Це барбітурат.
Анестетик це лідокаїн чи прокаїн
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29.09.2022 21:28 Відповісти
І що цікаво - лікар, який проводить анестезію, зветься анестезіологом!

Але це не анестетик, правда ж?
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29.09.2022 22:56 Відповісти
Засіб для наркозу
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30.09.2022 07:38 Відповісти
А якщо одним словом?
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30.09.2022 12:09 Відповісти
Добре. Чи назвете ви барбовал препаратом анестетиком ?
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30.09.2022 15:20 Відповісти
До чого тут моя думка, якщо це написано в інструкції препарату?

Ви плутаєте анестетик з анальгетиком.
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30.09.2022 15:34 Відповісти
Нічого подібного. Жодного анальгетика не називала.
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30.09.2022 16:33 Відповісти
Значит Ви вступили в суперечку з офіційною інструкцією до препарату.
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30.09.2022 16:53 Відповісти
Там не було вписано анестетик. А засіб для загальної анестезії.
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30.09.2022 17:06 Відповісти
З вами все зрозуміло!

Тупа, але вперта!
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30.09.2022 17:31 Відповісти
А Ви анестезований.
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30.09.2022 17:52 Відповісти
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ТІОПЕНТАЛ ( THIOPENTAL)
Склад:

діюча речовина: 1 флакон містить тіопенталу натрію 0,5 г або 1,0 г.

Лікарська формаЛіофілізат для розчину для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:суха пориста маса світло-жовтого або жовтувато-зеленого кольору зі специфічним запахом. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група: Засоби для загальної анестезії. Барбітурати, монопрепарати. Код АТС N01A F03.
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30.09.2022 15:37 Відповісти
І що іще цікаво

Тіопентал натрію застосовується переважно як засіб для наркозу[1][5][6], який застосовується переважно внутрішньовенно, у дітей раннього віку застосовується ректально.[5][6] Тіопентал натрію відомий також як препарат для застосування для смертної кари шляхом смертельної ін'єкції[7], та для евтаназії в тих країнах, де вона дозволена.[8] Робились спроби застосовування тіопенталу натрію правоохоронними органами різних країн також як «сироватки правди», хоча від його застосування як засобу дізнання більшість країн вирішила відмовитись у зв'язку з недоведеною ефективністю цього засобу
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29.09.2022 21:32 Відповісти
Ну і нахіба ви їх "затримали"? Щоб завтра найгуманніший суд в світі попросив "не губіть маладим мальчікам жизні" і відпустив? (бо труханов чи якийсь ще інший опзжшний ****** бабла заніс найсправедливішим в світі суддям?)
Цитуючи класика - чік па горлу і в калодєц ©. І вже нікому не нароблять лиха.
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29.09.2022 17:40 Відповісти
Омез тут при чем ? У кого то язва ?
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29.09.2022 17:42 Відповісти
у ДБР в мізках.
ідіоти ж..
Ще Омез заборонять
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29.09.2022 17:47 Відповісти
Труханов причетний? Чи він тільки пам'ятник Каті сторожить?
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29.09.2022 17:48 Відповісти
Труханов главный агент России в Одессе!
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29.09.2022 17:49 Відповісти
кацапські прихвостні
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29.09.2022 17:52 Відповісти
Я п'ю "Омепразол" від печії! Допомагає! Вільний продаж в аптеках- ціна від 70- 80 гривень за упаковку ( 30 штук)
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29.09.2022 17:52 Відповісти
У мене питання до СБу! ці негідники з 2014 року відкрито і відверто підтримували "русскій мир"! Де ж ви були всі ці 8 років- *****!
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29.09.2022 17:54 Відповісти
Я точно знаю одного в Одессе главрашиста, бандита и коррупционера. Это мэр города Труханов. Бандитское погоняло *Капитан*. Обращался к руководству СБУ. Ответа не получил. Может, они с ним заодно и покрывают врага нации?
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29.09.2022 18:02 Відповісти
города кишат предателями выявленными или не выявленными
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29.09.2022 18:09 Відповісти
Ота толерантність нас згубить!
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29.09.2022 18:13 Відповісти
С 2014 г ГУБИТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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29.09.2022 18:42 Відповісти
гбр Бл...дь!!! труханов он же "капитан" шестерка Карабаса с гражданством ПИД...раши, собрат лаврова из одной конюшни кивалов и т.д они агентов ловят...
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29.09.2022 18:15 Відповісти
Смішно.
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29.09.2022 18:18 Відповісти
При чому тут ДБР.... воно повинно займатися корупцією ! Для таких речей є СБУ. Хоча ....при зільоній владі все через сраку...
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29.09.2022 18:24 Відповісти
Все СБУ в Одессе со времён Майдана прикупленно ФСБ
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29.09.2022 18:45 Відповісти
Каждый 2-й Адесит колаборант. Провести опрос на тему сноса памятника катьке 2 и всем всё станет ясно
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29.09.2022 18:42 Відповісти
Якшо хочете в Одесі знайти кубло колаборантів, кінчених рузьгємірних тварюк - не треба далеко ходити: вони усі тусуються у самому одеському середмісті! Міськрада, облрада - там кожен перший є (принаймі має бути!)"клієнтом" СБУ чи ДБР, і ці "клієнти" навіть зараз з нетерпінням чекають ************ "дєсанта с моря"! Якщо хочете знищити якусь гадюку - їй треба відрізати голову! А усе інше без отруйної голови просто розкладеться на перегній!
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29.09.2022 18:43 Відповісти
а до чого тут "ОМЕЗ"?
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29.09.2022 19:29 Відповісти
Втопити у морі нах*й...
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29.09.2022 20:51 Відповісти
Молотком забити потрібно цю нечисть , які мріють про срюський мір 😠
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29.09.2022 23:01 Відповісти
Когда уже наконец найдут Труханова и его банду??. Адрес подсказать
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30.09.2022 03:26 Відповісти
ДБР !
Ви, мабуть, змагаєтеся за лаври 95 квартала?
Чи там у вас клуб по інтєрєсам?
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30.09.2022 12:33 Відповісти
Труханов за них заставу вносити не буде для домашнього арешту ❓ 😁
Дбр від фсб як справа заходе про шкоду для України далеко не стоїть.
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01.10.2022 21:35 Відповісти
 
 