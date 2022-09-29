ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували "русский мир" в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні
У ході спільної спецоперації ДБР та СБУ затримано трьох агентів ФСБ Російської Федерації, які в Одесі напередодні Дня Незалежності України вивісили російський прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.
Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор російської федерації із підписом: "Одесса – русский город". Надалі це фото зрадники передали представникам держави-агресора для використання пропагандистськими ЗМІ, які цим виправдовували агресію проти України.
Організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста. Після початку війни він за завданням своїх кураторів зі спецслужби держави-агресора сформував злочинну групу. До неї він залучив ще двох прибічників "русского мира".
Зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору. Крім того, вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області з метою проведення підривної діяльності на користь РФ.
Також зрадники не відмовлялись й від звичайної злочинної діяльності. Вони планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених.
У ході спецоперації працівники ДБР затримали "на гарячому" злочинців-зрадників, які намагались викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для викрадення зловмисники переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді "зіграли" правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 6 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) КК України.
Санкція статей передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та звернення до суду із клопотаннями про обрання останнім запобіжних заходів.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Будь ласка, зачекайте...
Прифронтовой город обязан быть зачищен от предателей. Да хоть в Германию их выкинуть, пускай идут к вате и там обсуждают, как НАТО напало на Россию. Это в 1000 раз лучше, чем они будут сидеть здесь.
ММожливо саме відкритість цього агента ускладнювала пошук? 🤔 (це сарказм)
Це я ще можу зрозуміти...
Більшість анестетиків має наркотичні властивості, в залежності від дозування.
Анестетик це лідокаїн чи прокаїн
Але це не анестетик, правда ж?
Ви плутаєте анестетик з анальгетиком.
Тупа, але вперта!
для медичного застосування лікарського засобу
ТІОПЕНТАЛ ( THIOPENTAL)
Склад:
діюча речовина: 1 флакон містить тіопенталу натрію 0,5 г або 1,0 г.
Лікарська формаЛіофілізат для розчину для ін'єкцій.
Основні фізико-хімічні властивості:суха пориста маса світло-жовтого або жовтувато-зеленого кольору зі специфічним запахом. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група: Засоби для загальної анестезії. Барбітурати, монопрепарати. Код АТС N01A F03.
Тіопентал натрію застосовується переважно як засіб для наркозу[1][5][6], який застосовується переважно внутрішньовенно, у дітей раннього віку застосовується ректально.[5][6] Тіопентал натрію відомий також як препарат для застосування для смертної кари шляхом смертельної ін'єкції[7], та для евтаназії в тих країнах, де вона дозволена.[8] Робились спроби застосовування тіопенталу натрію правоохоронними органами різних країн також як «сироватки правди», хоча від його застосування як засобу дізнання більшість країн вирішила відмовитись у зв'язку з недоведеною ефективністю цього засобу
Цитуючи класика - чік па горлу і в калодєц ©. І вже нікому не нароблять лиха.
ідіоти ж..
Ще Омез заборонять
Ви, мабуть, змагаєтеся за лаври 95 квартала?
Чи там у вас клуб по інтєрєсам?
Дбр від фсб як справа заходе про шкоду для України далеко не стоїть.