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Бабин Яр (157) Київ (13828) Голокост (135) церква (659) Богачук Олег (1426)

Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

29 вересня поруч із пам’ятником "Менора" відбулась спільна молитва пам’яті жертв Бабиного Яру. У заході взяли участь представники Православної церкви України, Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів, Римо-Католицької церкви України, Української православної церкви, Церкви в Бабиному Яру, Світового Конгресу Українців, Українського інституту національної пам’яті, Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 01
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 02
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 03
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 04
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 05
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 06
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 07
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 08
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 09

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Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 10
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 11
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 12

Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 13
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 14
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 15
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 16
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 17
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 18
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 19
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 20
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 21
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 22
Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру 23

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Не виходять з нас фашисти щось. Вічна пам'ять полеглим
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29.09.2022 21:08
+6
Є (...Української православної церкви...), вони зараз білі і пухнасті
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29.09.2022 21:36
+5
Вiчна памьять жертвам фашистських загарбникiв !
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29.09.2022 21:44
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Не виходять з нас фашисти щось. Вічна пам'ять полеглим
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29.09.2022 21:08 Відповісти
а гундяевский сатанат?
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29.09.2022 21:16 Відповісти
Не запрошений.
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29.09.2022 21:35 Відповісти
Ти знаєш, що таке УПЦ??
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29.09.2022 21:49 Відповісти
Не знаю. Підкажи.
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30.09.2022 09:01 Відповісти
Є (...Української православної церкви...), вони зараз білі і пухнасті
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29.09.2022 21:36 Відповісти
Про похованих там жертв Голодомору згадали?
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29.09.2022 21:32 Відповісти
Вiчна памьять жертвам фашистських загарбникiв !
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29.09.2022 21:44 Відповісти
а що, "праваzzлавных" не було?
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29.09.2022 23:57 Відповісти
 
 