Залужний отримав благословіння на перемогу від головного рабина України Асмана. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Асманом, наголосив, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою.
"Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі Головного рабина України Моше Реувена Асмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла", - написав Залужний у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Залужного, головний рабин наголосив, що сьогодні саме Росія є фашистською державою.
"А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою. Ми присвятили розмову обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
йому б тільки підкрастися до стін кремля і затрубити, як Ісус Навин під стінами Єрихону
і стіни самі впадуть, а ті, хто за ними ховається - повсираються!
а посередники просто доводять це до уваги суспільства
еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.
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Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
Ізраїль і армію побудував, і військову промисловість створив, і всі війни виграв, але ні до якого військового союзу не входить
Якщо вас цікавить думка путіна, звертайтеся безпосередньо до нього за адресою - "москва, кремль, президенту рф володимиру путіну".
Не зважайте...
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
В Бога матері не може бути. І такого словосполучення в Біблії немає.
А якщо Ви маєте на увазі земну матір Ісуса Христа, то вона ніколи не мала якихось надзвичайних повноважень.
До речі, я- шановнА.
в неї теж нема якихось надзвичайних повноважень ?
Але через Образ Божої Матері цивілізація шанує матерів всіх тих, хто вмирає мучеником за свободу і братів своїх.
Хіба це важко зрозуміти? Це один з базових елементів цивілізації.
Надписи на заборах они читают только, которые сами и пишут.
А там, как известно, умещается только три буквы.
І чому нам треба ставати сильними через таке небезпечне сусідство, а не просто сильними. Хіба раша - це надовго? Хіба ми з допомогою союзників не повинні позбавити себе сусідства імперії? Аби поряд з нашими східними і північними кордонами була демілітаризована зона з нових демократичних державних утворень.
А дуже рідко не означає, що ніколи.
Був Джордж Вашингтон, був Айк Ейзенхауер. І на цьому за 250 років усе. А там, здається, 47 президентів. У Франції Де Голль, спочатку головнокомандувач, потім президент. Але назвати його блискучим генералом язик не повернеться. А от політик був видатний.
Хто ще...?
https://www.youtube.com/watch?v=DHS6Zzc6Mq0
Так і цей рабін бере на це те, на що права не має.
После войны, у немцев работало много гастарбайтеров, в том числе итальянцев. И вот, в одном очень протестантском регионе германии, почитяет итальянец что-то там в пивной. Подходит к нему пьяный немец и говорит:
"Слыш, тя как зовут!"
"Джованни..."
"Итальянец? Католик значит?!"
Ну, итальянец думает - "скажу католик - прилетит мне".
"Не, не католик..."
"Так это... евангелик?"
Ну, итальянец думает - "сейчас спросит меня простой вопрос - я ляпну невпопад, и..."
"Да я, вообще-то... иудей, вот!"
"... ... ...а иудей... католический или евангеличекий?!"
Ой , Сара, я таки его продал
"Тагасе... Тагасе"
"Що, Хайме, що?!"
"Тагасе... я тебя таки умоляю... пгистгели меня..."
"Та ти що, Хайме! Ти ж мені як брат! Та навіть більш, ніж брат!"
"Ой-вей, Тагас... ты меня долго нести таки не сможешь. И тогда нам обоим либо смегть, либо плен - хуже смегти! Тагас, буть бгатом: спасай себя, а меня... пгистгели..."
"Та... Хайме... та я ж... та якщо б я й міг... та в мене ж... в мене ж навіть патронів не залишилося!"
...
"Пгодать?!"
Мама с бабушкой рассказывали, что на деда сначала пришла ложная похоронка - он был ранен, попал в госпиталь, а его сочли погибшим и похоронку отправили. Потом он еще письма писал, после похоронки пришли. Но в июле-или августе таки попал в окружение и оттуда уже не вышел. Он был и коммунистом, и евреем, должны были дважды расстрелять, шансов не было.