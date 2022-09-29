УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4638 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 944 95
Ізраїль (1228) Залужний (583) Асман (15)

Залужний отримав благословіння на перемогу від головного рабина України Асмана. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який зустрівся із головним рабином України Моше Реувеном Асманом, наголосив, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою.

"Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі Головного рабина України Моше Реувена Асмана. Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. У День Памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпіні, Ізюмі та інших містах. Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла", - написав Залужний у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Залужного, головний рабин наголосив, що сьогодні саме Росія є фашистською державою.

"А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою. Ми присвятили розмову обговоренню питань призначення військового капелана юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців. Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Залужний отримав благословіння на перемогу від головного рабина України Асмана 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
29.09.2022 21:28
+17
Смерть кацапським шайтанам !
показати весь коментар
29.09.2022 21:24
+17
Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою
___________________________________________________________________________________

Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
показати весь коментар
29.09.2022 21:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба нічого просити, тепер у Залужного є чарівна дуда
йому б тільки підкрастися до стін кремля і затрубити, як Ісус Навин під стінами Єрихону
і стіни самі впадуть, а ті, хто за ними ховається - повсираються!
показати весь коментар
29.09.2022 22:30 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 23:49 Відповісти
На следующий? Он уже был 25 сентября. Теперь разве что на Йом-Кипур. 4 октября....
показати весь коментар
29.09.2022 23:24 Відповісти
І кошерні халіфи для худоби-кацапів
показати весь коментар
30.09.2022 00:04 Відповісти
На Рош ха-Шана кушайте яблоки с медом и получайте себе удовольствие.
показати весь коментар
30.09.2022 11:52 Відповісти
Смерть кацапським шайтанам !
показати весь коментар
29.09.2022 21:24 Відповісти
Аминь!
показати весь коментар
30.09.2022 07:54 Відповісти
Цей Асман якийсь напружений...
показати весь коментар
29.09.2022 21:26 Відповісти
Мойша, ти краще б в Ізраїлі зброї попросив
показати весь коментар
29.09.2022 21:26 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 06:54 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2022 21:28 Відповісти
Залужний отримав благословення від Самого
а посередники просто доводять це до уваги суспільства
показати весь коментар
29.09.2022 21:29 Відповісти
Є якісь докази? Прізвище його мами Шеломова не від слова Шалом, а від слова "шелом". Таке саме слово є і в українській. А взагалі то, справа у путіна пішли різко вниз, і це питання якраз найпоказовіше - найсупер-пупер патріотичні російські паблики почали кампанію ототожнення путіна з євреями, а деякі, найсміливіші, вже називають його "жидівським прихвостнем".
показати весь коментар
29.09.2022 21:42 Відповісти
Євреї різні бувають як і власне всі інші ,OZZY та ZAK теж євреї але гарні хлопцi, Березовський був хитрий та розумний єврей, що одного разу сказав про пуйло ,важко передбачити логіку ідіота
показати весь коментар
29.09.2022 21:47 Відповісти
Я приїхав вчитись в одно із південних міст України 42 роки тому. Дуже молодий 17 річний сільслький хлопець зі Сходу України. І першими людьми, які мені зустрілись на життєвому шляху, були євреї( я знімав квартиру ) Потім було багато стосунків з іншіми людьми. Так ось....я був вражений відношенням ціх людей до простого українського хлопця. І надалі, на протязі всіх років навчання у виші, довелось спілкуватися з людьми цієї нації. На все життя у мене залишилось дуже приємне враження....Це було у Миколаєві... Дякую Вам , народе із ізраелієвим корінням!!!
показати весь коментар
30.09.2022 12:10 Відповісти
право на ізраїльский паспорт має будь яка людина в якої є дідусь чи бабуся євреї з будь-якої сторони, чи то з маминої, чи то з татової (третє коліно)!
показати весь коментар
29.09.2022 22:23 Відповісти
Путин, о чьих еврейских корнях сообщил в своём интервью израильский бизнесмен и эмигрант из Ленинграда И.Радошкович ещё в 1997г., примерно следующее: «…его троюродный брат Владимир Путин имеет большие перспективы продвижения… в Российской политике». А Борис Абрамович Березовский, если верить газете «Комерсантъ» от 15.07.2005г., заявил: «Путин может получить израильское гражданство, как этнический

еврей по матери». Это сыграло немалую роль в восхождении его к власти.

показати весь коментар
29.09.2022 23:16 Відповісти
Не пишите *****. Не надо примазывать ***** к евреям
показати весь коментар
29.09.2022 23:26 Відповісти
Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою
___________________________________________________________________________________

Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
показати весь коментар
29.09.2022 21:33 Відповісти
А в НАТО вступати треба?
показати весь коментар
29.09.2022 21:35 Відповісти
Не знаю, який підтекст ви вкладаєте у ваше запитання, але якщо тема цієї новини - "Україна має стати, як Ізраїль", то зовсім необов'язково.
Ізраїль і армію побудував, і військову промисловість створив, і всі війни виграв, але ні до якого військового союзу не входить
показати весь коментар
29.09.2022 21:45 Відповісти
От і путін каже, що не треба нам у НАТО...то може розпустити НАТО та всім стати, як Ізраїль?...
показати весь коментар
29.09.2022 21:58 Відповісти
Ви запитали мене, я вам відповів.
Якщо вас цікавить думка путіна, звертайтеся безпосередньо до нього за адресою - "москва, кремль, президенту рф володимиру путіну".
показати весь коментар
29.09.2022 22:03 Відповісти
Для запропонованого вами плану Україна потребуватиме щонайменше 40 мільйонів населення, з огляду на усталені норми видатків. Ізраїль, направду, фінансує свої видатки коштами в чотири рази меншої людності. Але й живемо ми в різних географічних зонах, і вороги в нас дещо різні. В цьому сенсі НАТО не альтернатива, а складова безпеки. Приблизно як зараз, - країна воює власними силами , але з надходженнями зовні.
показати весь коментар
30.09.2022 05:56 Відповісти
Передивилась усі 7 фотографій, Залужного такого щирого і радісного не бачила ніколи
показати весь коментар
29.09.2022 21:34 Відповісти
пока отрезание делают свиноцабакам...
показати весь коментар
29.09.2022 21:58 Відповісти
А ПЦУ благословення на перемогу хіба не давало? І сотні капеланів у військах - то зовсім інше? Коли вже вся ця верхівка позбавиться меншовартості?
показати весь коментар
29.09.2022 21:38 Відповісти
У мене одне питання - чому лише через 7 місяців?
показати весь коментар
29.09.2022 21:39 Відповісти
пшов нах бот сьогоднішній
показати весь коментар
29.09.2022 21:51 Відповісти
Кацапські тварини завжди несуть розбрат.
Не зважайте...
показати весь коментар
29.09.2022 22:53 Відповісти
Багато благословіння не буває.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
29.09.2022 21:42 Відповісти
Шановний, цікаво , Ви чиєсь ім"я та прізвище написали, бо з великої літери?
В Бога матері не може бути. І такого словосполучення в Біблії немає.
А якщо Ви маєте на увазі земну матір Ісуса Христа, то вона ніколи не мала якихось надзвичайних повноважень.
показати весь коментар
29.09.2022 21:58 Відповісти
У нас не теологічний диспут.
До речі, я- шановнА.
показати весь коментар
29.09.2022 22:04 Відповісти
вибачаюсь, шановна пані
показати весь коментар
29.09.2022 22:26 Відповісти
як стосовно вашої власної матері ?

в неї теж нема якихось надзвичайних повноважень ?
показати весь коментар
29.09.2022 22:09 Відповісти
Вона померла майже 40 років тому, і не була ні президентом, ні депутатом, ні суддею. Просто звичайною доброю людиною. Правда, Біблії не знала.
показати весь коментар
29.09.2022 22:25 Відповісти
Співчуваю.
Але через Образ Божої Матері цивілізація шанує матерів всіх тих, хто вмирає мучеником за свободу і братів своїх.
Хіба це важко зрозуміти? Це один з базових елементів цивілізації.
показати весь коментар
29.09.2022 23:07 Відповісти
Каждый читает свою библию.
показати весь коментар
29.09.2022 23:11 Відповісти
а кацапи ДАМОСТРОЙ
показати весь коментар
30.09.2022 00:07 Відповісти
Если бы...
Надписи на заборах они читают только, которые сами и пишут.
А там, как известно, умещается только три буквы.
показати весь коментар
30.09.2022 08:01 Відповісти
Чомусь говорять про аналогію з Ізраїлем, і не говорять про Швейцарію. Яка нам значно ближче в багатьох відношеннях. Хоча б як хрестиянська країна.
І чому нам треба ставати сильними через таке небезпечне сусідство, а не просто сильними. Хіба раша - це надовго? Хіба ми з допомогою союзників не повинні позбавити себе сусідства імперії? Аби поряд з нашими східними і північними кордонами була демілітаризована зона з нових демократичних державних утворень.
показати весь коментар
29.09.2022 21:46 Відповісти
Досить важко коментувати.... Але Залужний - є Залужний... і пофіг йому те, що йому дарують ОКРІМ озброєння для України!
показати весь коментар
29.09.2022 21:47 Відповісти
Залужний отримав благословіння на перемогу від всього народу України.
показати весь коментар
29.09.2022 21:48 Відповісти
🙏
показати весь коментар
29.09.2022 21:58 Відповісти
Мабуть Залужний - наступний президент України))) тому і починають налогоджувати зв яки
показати весь коментар
29.09.2022 21:49 Відповісти
На жаль, статистика світової політики свідчить, що з блискучих армійських генералів дуже рідко виходять блискучі президенти. Армійська служба для майбутнього президента потрібна як найкращий спосіб пізнання і людей і себе самого, але найкраще виходить у того, хто свою армійську кар'єру зупиняє на рівні капітана-майора, а далі йде в політику
показати весь коментар
29.09.2022 22:00 Відповісти
Джордж Ва́шингтон[5] (англ. George Washington [ʤɔːʤ ˈwɒʃɪŋtən]; 22 февраля 1732[6][7], Поупс-Крик[en], колония Виргиния, Британская Америка, Британская империя - 14 декабря 1799, Маунт-Вернон, штат Виргиния, США) - американский государственный и политический деятель, первый всенародно избранный президент Соединённых Штатов Америки (1789-1797), один из отцов-основателей США, главнокомандующий Континентальной армией, участник войны за независимость и создатель американского института президентства.
показати весь коментар
29.09.2022 22:11 Відповісти
Я написав - дуже рідко.
А дуже рідко не означає, що ніколи.
Був Джордж Вашингтон, був Айк Ейзенхауер. І на цьому за 250 років усе. А там, здається, 47 президентів. У Франції Де Голль, спочатку головнокомандувач, потім президент. Але назвати його блискучим генералом язик не повернеться. А от політик був видатний.
Хто ще...?
показати весь коментар
29.09.2022 22:17 Відповісти
Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк (ранее Гази Мустафа Кемаль-паша[1]) (тур. Mustafa Kemal Atatürk; 1881 или около 1880, Салоники, Салоникский вилайет, Османская империя[2][3] - 10 ноября 1938[2][4][5][…], Долмабахче, Бешикташ, Стамбул[6][7]) - османский и турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.
показати весь коментар
29.09.2022 22:41 Відповісти
Дави́д Бе́н-Гурио́н (ивр. ‏דוד בן־גוריון‏‎; урождённый Давид Йосеф Грин (идиш ‏דוד יוסף גרין‏‎); 16 октября 1886, Плоньск, Плоцкая губерния, Российская империя - 1 декабря 1973, Тель-Авив, Израиль[3]) - израильский политический и государственный деятель, крупный деятель сионизма, лидер еврейского рабочего движения в Палестине, председатель Еврейского агентства Израиля (1935-1948), первый премьер-министр Израиля (в 1948-1953 и 1955-1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве Израиля.
показати весь коментар
29.09.2022 22:46 Відповісти
так, дійсно - дуже рідко але як видно з історії держав які досягли значного успіху у розвитку на якомусь етапі владу тримала людина яка особисто приймала участь у захисті країни (тобто мала відношення до військової справи)
показати весь коментар
29.09.2022 22:51 Відповісти
Залужний вніс своє ім'я в світову історію , скорішше побачимо його командуючим НАТО , не треба йому в політику - там бруд
показати весь коментар
29.09.2022 22:04 Відповісти
та ні - не згоден, саме такі особистості мають і хист і волю і можливість вичистити бруд до якого ми нажаль звикли
показати весь коментар
29.09.2022 22:13 Відповісти
Ви неправі. Саме такі не мають ні волі ні хисту вичищати весь бруд із державної машини. Вони звикли до того, що друг це друг, а ворог це ворог. А воювати з хитрими покидьками, які тобі в обличчя посміхаються і слова кажуть правильні, а самі в цей час крадуть усе, що погано лежить, потрібен інший розум.
показати весь коментар
29.09.2022 22:27 Відповісти
з ними не треба воювати, їх треба один хоча б один раз якісно ******..ти з влади
показати весь коментар
29.09.2022 22:49 Відповісти
нє, ну є альтернативні варіанти - притула або клічко... ох..нні варіанти
показати весь коментар
29.09.2022 22:16 Відповісти
А Порошенко?
показати весь коментар
29.09.2022 22:27 Відповісти
Краще Притула.
показати весь коментар
29.09.2022 22:27 Відповісти
в Притула є вже партія.
https://www.youtube.com/watch?v=DHS6Zzc6Mq0
показати весь коментар
30.09.2022 00:09 Відповісти
Грали колись Динамо та Шахтар. Вийшов перед матчем піп, побризкав віником одні ворота. Через деякий час вийшов інший піп (а може, той самий, їх же по балахону не відрізниш) , побризкав інші ворота. Вважаю, що ті попи були з однієї церкви. Виграло Динамо. Дуже сумніваюсь, що одному з попів пику натовкли, чи хоч гроші назад забрали.
Так і цей рабін бере на це те, на що права не має.
показати весь коментар
29.09.2022 21:51 Відповісти
Піп від Шахтаря пояснить, що він врятував команду від більш розгромного рахунку (програли 3:1, а так програли б 5:0).
показати весь коментар
29.09.2022 22:21 Відповісти
Ну, команды меняются сторонами после перерыва, так что один и тот же поп брызгал вороты одной и той же команды.
показати весь коментар
29.09.2022 23:14 Відповісти
Кстати, тоже правда. Может быть, попы свое брызгание ставили на 45-минутный таймер, чтобы сопернику не досталось.
показати весь коментар
29.09.2022 23:43 Відповісти
Дякуємо Євреям!!! З святом Рош ха-Шана!!!
показати весь коментар
29.09.2022 21:54 Відповісти
Б-г един, еще одно благословление в борьбе со злом не помешает
показати весь коментар
29.09.2022 22:19 Відповісти
Тільки, будь ласка, не дайте себе обрізати, нам одного достатньо...
показати весь коментар
29.09.2022 22:20 Відповісти
Не певен, що той таки обрізаний - ходить без кіпи, по суботах працює, про Рош-а-Шана (як і інші єврейські свята) не пам'ятаю, щоб згадав. Не здивуюсь, якщо виявиться, що він взагалі хрещений.
показати весь коментар
29.09.2022 22:24 Відповісти
...і якщо так, то у якій Церкві?...
показати весь коментар
29.09.2022 22:36 Відповісти
В Германии ходит такая байка.

После войны, у немцев работало много гастарбайтеров, в том числе итальянцев. И вот, в одном очень протестантском регионе германии, почитяет итальянец что-то там в пивной. Подходит к нему пьяный немец и говорит:

"Слыш, тя как зовут!"
"Джованни..."
"Итальянец? Католик значит?!"

Ну, итальянец думает - "скажу католик - прилетит мне".

"Не, не католик..."
"Так это... евангелик?"

Ну, итальянец думает - "сейчас спросит меня простой вопрос - я ляпну невпопад, и..."

"Да я, вообще-то... иудей, вот!"
"... ... ...а иудей... католический или евангеличекий?!"
показати весь коментар
29.09.2022 23:20 Відповісти
Если бы макаронник назвался бы буддистом, уточняющий вопрос был бы тем же - ты катлочиеский буддист или евангелический?
показати весь коментар
29.09.2022 23:39 Відповісти
"А я смотрю, заяц, что-то ты сегодня без гермошлема..."
показати весь коментар
29.09.2022 23:41 Відповісти
О, ооо, тот кто кюшает мацу - узнайом мі по лииицууууу
показати весь коментар
29.09.2022 22:41 Відповісти
Сара : абрам, ты пошел выбрасывать мусор и ...пропал на три дня, ГДЕ ТЫ БЫЛ?
Ой , Сара, я таки его продал
показати весь коментар
29.09.2022 22:44 Відповісти
Июль 1941. Два солдата пытаются выйти из Киевского Котла. Один ранен, другой несёт его на спине. Тот, что ранен, пришёл в сознание, и говорит:
"Тагасе... Тагасе"
"Що, Хайме, що?!"
"Тагасе... я тебя таки умоляю... пгистгели меня..."
"Та ти що, Хайме! Ти ж мені як брат! Та навіть більш, ніж брат!"
"Ой-вей, Тагас... ты меня долго нести таки не сможешь. И тогда нам обоим либо смегть, либо плен - хуже смегти! Тагас, буть бгатом: спасай себя, а меня... пгистгели..."
"Та... Хайме... та я ж... та якщо б я й міг... та в мене ж... в мене ж навіть патронів не залишилося!"
...
"Пгодать?!"
показати весь коментар
29.09.2022 23:36 Відповісти
У меня дед (еврей) тем летом в окружении погиб. Не думаю, что там было похожее.
показати весь коментар
29.09.2022 23:41 Відповісти
Да ну, даже не думай...сарказма нет...
показати весь коментар
29.09.2022 23:44 Відповісти
Я про сарказм и не думал. Читать неприятно.

Мама с бабушкой рассказывали, что на деда сначала пришла ложная похоронка - он был ранен, попал в госпиталь, а его сочли погибшим и похоронку отправили. Потом он еще письма писал, после похоронки пришли. Но в июле-или августе таки попал в окружение и оттуда уже не вышел. Он был и коммунистом, и евреем, должны были дважды расстрелять, шансов не было.
показати весь коментар
29.09.2022 23:50 Відповісти
...ладно, на ум придет, в следующий раз про щирих украинцев ра сскажу
показати весь коментар
29.09.2022 23:55 Відповісти
На то он и анекдот... Сочувствую.
показати весь коментар
29.09.2022 23:45 Відповісти
Залужному також зимову форму ще не привезли шмигалі. Тому голова Генштабу ЗСУ вимушений ходити у флісці.
показати весь коментар
29.09.2022 23:05 Відповісти
Краще б Залізний купол дали...
показати весь коментар
29.09.2022 23:48 Відповісти
Нічого цей "купол" не дає. Тому жиди його нікому і не продають, щоб не обпудитись. Скільки крилатих ракет збив цей "купол"? НУЛЬ. Скільки гіперзвукових? НУЛЬ. Скільки ******** літаків (навіть колишніх радянських...)? НУЛЬ. Саморобні пітарди з каналізаційних труб від палестинського опору - то інша справа... Ізраїль усрався би за дві години від такого удару і навали, які витримала і відбила Україна.
показати весь коментар
30.09.2022 09:04 Відповісти
це мабуть праціє і когось радує
показати весь коментар
30.09.2022 00:24 Відповісти
Ну то як кажуть у нас в Україні - мазлтов!
показати весь коментар
30.09.2022 03:17 Відповісти
вони за просто так нічого не роБлять.Благословили За,а з Зе нехай Епіфаній,щось зробить,завжди все навпаки.
показати весь коментар
30.09.2022 11:41 Відповісти
А Астман получил благословение от Залужного на помощь ВСУ всех евреев Украины.
показати весь коментар
30.09.2022 12:37 Відповісти
Зашквар. Сінагога по факту втюхала "какя разніца" і саботувала ракетну програму. Що потрібно Залужному ракети чи фарисейські паразито-саботажники?
показати весь коментар
30.09.2022 14:27 Відповісти
Комедійний кадр, "краще шофар в руці ніж Сапсан в небесах".
показати весь коментар
30.09.2022 14:43 Відповісти
Виходить так, щоб українцеві отримати перемогу над москалями треба поцілувати тухес. Сяючі вершини вільного і демократичного суспільства, #%"$%!
показати весь коментар
30.09.2022 14:35 Відповісти
 
 