13 464 14
Італія підняла винищувачі в повітря через російські літаки біля Польщі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Винищувачі Eurofighter, які беруть участь у повітряній поліції в Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Eurofighter були направлені до Польщі два дні тому. Ці літаки беруть участь у місії НАТО. Вони злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.
Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.
Топ коментарі
+14 Velykyj Lug
показати весь коментар30.09.2022 09:10
+5 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.09.2022 09:08
+3 Денис Власенко addd82a7
показати весь коментар30.09.2022 09:22
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар30.09.2022 09:08 Відповісти Мені подобається 5
Оксана Щербакова 63f182cf
показати весь коментар30.09.2022 09:50 Відповісти Мені подобається 3
Velykyj Lug
показати весь коментар30.09.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 14
Денис Власенко addd82a7
показати весь коментар30.09.2022 09:22 Відповісти Мені подобається 3
Валентин Коваль
показати весь коментар30.09.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 0
Владимир fd08a616
показати весь коментар30.09.2022 09:25 Відповісти Мені подобається 2
✘
Зэлэный_Змий
показати весь коментар30.09.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 0
частный сектор
показати весь коментар30.09.2022 09:28 Відповісти Мені подобається 2
Olena Lynch
показати весь коментар30.09.2022 09:30 Відповісти Мені подобається 1
✘
vita gunesh
показати весь коментар30.09.2022 09:35 Відповісти Мені подобається 0
Яна Чорновола
показати весь коментар30.09.2022 09:47 Відповісти Мені подобається 0
stavr
показати весь коментар30.09.2022 09:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...