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Італія підняла винищувачі в повітря через російські літаки біля Польщі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Винищувачі Eurofighter, які беруть участь у повітряній поліції в Польщі, піднялися в повітря через присутність російських літаків у районі польського кордону.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Італії Aeronautica Militare, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Eurofighter були направлені до Польщі два дні тому. Ці літаки беруть участь у місії НАТО. Вони злетіли після перехоплення трьох російських літаків, що пролітали поблизу північно-східного флангу Альянсу.

Італійські винищувачі розміщені на базі Мальборк на півночі Польщі, недалеко від російського ексклава Калінінград.

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Італія підняла винищувачі в повітря через російські літаки біля Польщі 01
Італія підняла винищувачі в повітря через російські літаки біля Польщі 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Лапті нариваються на звиздюлину.
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30.09.2022 09:10
+5
Два дні тому над містом пролетіли американські гелікоптери. Рев стояв, та і здорові такі.
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30.09.2022 09:08
+3
Причём конкретную от 500 млн населения
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30.09.2022 09:22
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Два дні тому над містом пролетіли американські гелікоптери. Рев стояв, та і здорові такі.
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30.09.2022 09:08 Відповісти
в нас "Раптори" тренуються останні 3 місяці. Ревуть в основному вночі,але і в день теж буває. НАТО напоготові.
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30.09.2022 09:50 Відповісти
Лапті нариваються на звиздюлину.
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30.09.2022 09:10 Відповісти
Причём конкретную от 500 млн населения
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30.09.2022 09:22 Відповісти
Розвідка.
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30.09.2022 09:23 Відповісти
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30.09.2022 09:25 Відповісти
Наскільки я бачу, то внутршніє коло - зелене. Червоне, біле, зелене - то якраз кольори італійського прапору.
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30.09.2022 09:46 Відповісти
надо было въе.. жахнуть
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30.09.2022 09:28 Відповісти
Оце точно, Шкода що не жахнули по ним.
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30.09.2022 09:30 Відповісти
Там не синє, а зелене коло по ценру!
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30.09.2022 09:35 Відповісти
Колір не важливий, жахнути, це всьо
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30.09.2022 09:47 Відповісти
гарні пташки для ВПС ЗСУ
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30.09.2022 09:47 Відповісти
 
 