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Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Житловий квартал у Миколаєві російські терористи обстріляли близько першої ночі. Ракета влучила у верхній десятий поверх житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку. В неї будівельними конструкціями затисло ноги, тому вибратись самостійно вона не могла. Рятувальникам ДСНС вдалось її дістати близько 3:40. Жінку передали медикам.
Топ коментарі
+12 Amber
показати весь коментар30.09.2022 09:20
+9 Olena Lynch
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+8 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар30.09.2022 09:19
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а чортяки і відверті терористи - абивці😠
Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня Джерело: https://censor.net/ua/n3370535