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Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч проти 30 вересня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 01

"Житловий квартал у Миколаєві російські терористи обстріляли близько першої ночі. Ракета влучила у верхній десятий поверх житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від нічного обстрілу Миколаєва постраждали 8 людей, - Кім. ВIДЕО

Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку. В неї будівельними конструкціями затисло ноги, тому вибратись самостійно вона не могла. Рятувальникам ДСНС вдалось її дістати близько 3:40. Жінку передали медикам.


Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 02
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 03
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 04
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: російська ракета влучила у 10-й поверх житлового будинку 05
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Топ коментарі
+12
Бидло кремля воює з нашими мирними людьми серед ночі , бо кацапи не люди ,
а чортяки і відверті терористи - абивці😠
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30.09.2022 09:20
+9
Дай Боже, щоб ці тварюки так тікали з усієї території України або повзли б звідти безногі та безрукі, і в полон щоб тільки таких брали, щоб вони не могли знову після обміну повертатися на українську землю.
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30.09.2022 09:24
+8
Кацапи терористи!Кацапи вбивці! Кацапи нелюди, злі потвори.Прощення їм не буде!
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30.09.2022 09:19
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Ворог уже втікає з Лимана, новий рубіж Кремінна-Рубіжне. Заслони орків по своїх в дії. Так що приєднання сьогодні до рашки на сьогодні просране
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30.09.2022 09:19 Відповісти
Дай Боже, щоб ці тварюки так тікали з усієї території України або повзли б звідти безногі та безрукі, і в полон щоб тільки таких брали, щоб вони не могли знову після обміну повертатися на українську землю.
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30.09.2022 09:24 Відповісти
Кацапи терористи!Кацапи вбивці! Кацапи нелюди, злі потвори.Прощення їм не буде!
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30.09.2022 09:19 Відповісти
Бидло кремля воює з нашими мирними людьми серед ночі , бо кацапи не люди ,
а чортяки і відверті терористи - абивці😠
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30.09.2022 09:20 Відповісти
Янелох нахвалявся прийняти сьогодні якісь фундаментальні рішення. І де вони?
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30.09.2022 09:39 Відповісти
тобі, бовдуру, о 9 ранку не доповіли
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30.09.2022 12:38 Відповісти
29.09.22 22:57
Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня Джерело: https://censor.net/ua/n3370535
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30.09.2022 12:40 Відповісти
я бачу твоє кредо кидати гівно на вентилятор на всіх гілках...де там "джерело" вказало що о 9 ранку тобі про це напишуть?
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30.09.2022 12:47 Відповісти
Уже принял. Один. Сделав дорожку.
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30.09.2022 13:02 Відповісти
Сатана выбрал Рассею,статья 15 лет.реальные факты,фото,ноьуеры смеялись,пианиста поца привели.плачу и ненавижу вас https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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30.09.2022 09:47 Відповісти
 
 