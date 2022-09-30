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НАБУ та ГУР провели спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців з тимчасово окупованого міста. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Працівники НАБУ спільно з ГУР Міноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським військовим повернутися з тимчасово окупованої на підконтрольну українській владі територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі НАБУ.

"Відряджені до ГУР МОУ детективи НАБУ отримали інформацію про те, що на сході України переховуються троє військовослужбовців, серед них – одна жінка. Наприкінці лютого під час бойових дій військовослужбовці отримали поранення. Через це, а також з інших причин, військові не змогли повернутись самостійно на підконтрольну територію. Завдяки допомозі місцевих жителів, воїни протримались протягом шістьох місяців в зоні окупації", - йдеться в повідомленні.

Для евакуації морпіхів НАБУ спільно з ГУР МОУ розробили і провели складну операцію, за результатами якої військовослужбовці опинились на підконтрольній території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало 3 агентів ФСБ, які пропагували "русский мир" в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ та ГУР провели спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців з тимчасово окупованого міста 01
НАБУ та ГУР провели спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців з тимчасово окупованого міста 02
НАБУ та ГУР провели спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців з тимчасово окупованого міста 03
НАБУ та ГУР провели спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців з тимчасово окупованого міста 04
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Може зарано писати о таких досягненнях.
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30.09.2022 10:22 Відповісти
ДБР типу "працює".
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30.09.2022 10:33 Відповісти
А Оленівка поряд і чекає
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30.09.2022 10:22 Відповісти
До чого тут ДБР?🤦
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30.09.2022 10:31 Відповісти
создать общественное мнение о его (ДБР) нужности и незаменимости
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30.09.2022 10:53 Відповісти
..а до чого тут ДБР? шоб УБД отримати та до справжніх Героїв примазатися?
..ДБР - блдська, похабна контора засланців, портнова-дермака
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30.09.2022 10:34 Відповісти
А дбр що робило?
Скоріше, це спроба облагородити цю фсбешну контору!
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30.09.2022 10:38 Відповісти
Державне Бюро Розслідувань яке створювалось для РОЗСЛІДУВАННЯ злочинів, які вчиняються - найвищими посадовцями, суддями, працівниками правоохоронних органів, військовими, нажаль зарекомендувало себе не з кращої сторони як корумпований орган, який працює на замовлення. Тому , що ми бачемо з даного повідомлення? Мені здається, що з метою покращення іміджу вони займаються не притаманними завданнями, які повинні виконуватися оперативними підрозділами спецслужб..розвідкою, контрозвідкою ГУР, СБУ (які також всупереч своїй меті займаються економічними злочинами))). Крім того з метою власного піару та створення позитивного іміджу, вони офіційно публічно розголошують факти, способи та методи - проведення ОРМ на тимчасовоокупованій території, що надає ворогу додаткову інформацію та утрудняє подальше проведення подібних операцій )))
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30.09.2022 11:12 Відповісти
 
 