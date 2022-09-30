НАБУ та ГУР провели спецоперацію з евакуації українських військовослужбовців з тимчасово окупованого міста. ФОТОрепортаж

Працівники НАБУ спільно з ГУР Міноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським військовим повернутися з тимчасово окупованої на підконтрольну українській владі територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі НАБУ.

"Відряджені до ГУР МОУ детективи НАБУ отримали інформацію про те, що на сході України переховуються троє військовослужбовців, серед них – одна жінка. Наприкінці лютого під час бойових дій військовослужбовці отримали поранення. Через це, а також з інших причин, військові не змогли повернутись самостійно на підконтрольну територію. Завдяки допомозі місцевих жителів, воїни протримались протягом шістьох місяців в зоні окупації", - йдеться в повідомленні.

Для евакуації морпіхів НАБУ спільно з ГУР МОУ розробили і провели складну операцію, за результатами якої військовослужбовці опинились на підконтрольній території України.

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