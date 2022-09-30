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Створював агентурну мережу: СБУ викрила агента ФСБ у Хмельницькій області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

сбу

Колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Громадянин Росії прибув в Україну у січні 2022 року. Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

"За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначенець внутрішніх військ РФ, який неодноразово брав участь у бойових діях, у тому числі на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у "режим очікування", а "розконсервували", перевівши в Україну", - йдеться у повідомленні. 

Агент приїхав в Україну за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії "Вітязь" полковника Сєргєя Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення Кремля.

Оперативники Служби безпеки встановили, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним "Гестапо".У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і "першого заступника голови КДБ" самопроголошеного Придністров’я.

На проведення розвідувально-підривної діяльності агент ФСБ отримував гроші від своїх "кураторів" з Росії. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку. Співробітники Служби безпеки своєчасно встановили місцезнаходження російського агента, задокументували його дії та запобігли реалізації ворожих планів.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Створював агентурну мережу: СБУ викрила агента ФСБ у Хмельницькій області 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Попи московського патріархату, це агенти москальщини. Коли вже вони будуть ліквідовані в Україні?
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30.09.2022 10:31 Відповісти
Розстріляти цю паскуду і хватить сюди впускати всяку рашиську наволоч включаючи"хороших русских "
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30.09.2022 10:32 Відповісти
Певно народився в українському селі, а служити став московщині...
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30.09.2022 10:41 Відповісти
А коли ми вже прочитаємо новину, що СБУ викрили рашистського крота - дєрьмака?
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30.09.2022 10:51 Відповісти
Та ті всі повідомлення про підозри- така ж байка, як і всі повідомлення підозр та заочне засудження тих хто вже давно втік і став недосяжним для " правосуддя". Чому закривають морди, не озвучують прізвища?
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30.09.2022 11:06 Відповісти
Громадянин Росії прибув в Україну у січні 2022 року. Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням - створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

ОСЬ ТАК з 2010 року по 2022 рік в УКРАЇНУ в'їхало сотні тисяч кацапомордих підороzzів "КОНСЕРВ" -ФСБ, розвідки МВС, бувших військових, кгебістів, моряків, рибаків та іншої мерзоти та наволочі з підороzzії, які залишилися та причаїлися у своїх родичів в УКРАЇНІ і чекали і чекають свого часу...!!!
Вони усі мають бути ВИКРИТІ, мешканцями будинків та населених пунктів де така підоруzzія з'явилася та приховано-таємно проживає та веде підривну діяльність проти УКРАЇНИ...!!!

НЕГАЙНО звернути увагу та пригадати усіх бувших членів підоруzzкіх товариств та спілок типу "Гурток любителів пушкіна, горького, чехова, толстого, лєрмантова", "союз підоросів в Україні", "руzzкоє братство" і тому подібне... і НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ відповідні ДЕРЖАВНІ ПРАВООХОРОННІ СТРУКТУРИ в УКРАЇНІ...!!!
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30.09.2022 12:48 Відповісти
Треба зразу лишати громадянства та канфіскувати все майно і на росію !
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30.09.2022 16:37 Відповісти
 
 