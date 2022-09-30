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Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках 01

"На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів поранено одну людину – у Кураховому. Також росіяни стріляли по Мар’їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Костянтинівці у Мар’їнській громаді, по Первомайському, Водяному та Новоселівці Першій в Очеретинській громаді та по Авдіївці – без жертв.

На Горлівському напрямку постраждалих немає, однак пошкоджено приватний будинок у Залізному. Також поодинокі обстріли були зафіксовані біля сіл Соледарської громади – Васюківки, Яковлівки та Парасковіївки", - йдеться у повідомленні.

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Донецька область постійно зазнає ворожих обстрілів та ракетних ударів.

"Залишатися тут небезпечно! Евакуюйтесь вчасно, доки до цього не змусили обставини!", - наголосив Кириленко.


Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках 02
Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках 03
Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках 04
Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках 05
Уночі росіяни активно вели вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках 06
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