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Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом доби армія РФ вдарила по 12 населених пунктах. Окупанти відібрали у цивільних мешканців життя та житло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 01

"Російські війська гатили по 12 населених пунктах - містах Бахмут, Краматорськ, Авдіївка, Торецьк, Залізне, селах Водяне, Галицинівка, Карлівка, Новоселівка Перша, Олександропіль, Роздолівка, Шевченко. Рашисти застосували артилерію, ракети "С-300", РЗСВ "Ураган", "Град", "Смерч", - йдеться у повідомленні.

Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 02

Знищено та пошкоджено 53 цивільні об‘єкти – 21 житловий будинок, коксохімічний та машинобудівний заводи, приміщення комунальних служб, відділення банку, лікарню, навчальний заклад, автовокзал, залізничне полотно, ЛЕП, господарчі будівлі, магазини.

Зазначається, що ворог 5 разів обстріляв Краматорськ. Внаслідок влучання російських ракет пошкоджено оселі та критичну інфраструктуру. Є поранені.

Травмовані є і в Бахмуті. Місто зазнало 6 артилерійських обстрілів. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 5 приватних будинків, цивільну інфраструктуру.

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Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 03
Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 04
Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 05
Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 06
Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 07
Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 08

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Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 09
Російські війська завдали 27 ударів по Донеччині за добу: пошкоджені будинки, є загиблі 10
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