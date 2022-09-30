Окупанти спалили українські підручники у дворі школи Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі на подвір’ї школи 48 загарбники палили українські підручники.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Подвір’я школи 48. Українські підручники палили прямо тут. Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють", - написав радник мера.

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