Окупанти спалили українські підручники у дворі школи Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі на подвір’ї школи 48 загарбники палили українські підручники.
Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Подвір’я школи 48. Українські підручники палили прямо тут. Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють", - написав радник мера.
Топ коментарі
+27 Віталій Маркович
показати весь коментар30.09.2022 11:34
+20 Alexander Savely
показати весь коментар30.09.2022 11:39
+12 Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
показати весь коментар30.09.2022 11:36
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Будь ласка, зачекайте...
Тіж яйця тільки у профіль.
Так хто нацисти?
Нічого, гніди. Вам недовго залишилось, куражтесь, поки маєте чим. ЗСУ вже близько. Вам *****.
щоб автобусами та ешелонами звозив всю російськомовну мразоту з усієї України в такі місця і мордякою в попіл та питатися яке має відношення НАТО до українських підручників.
і товкти падлу поки не настане у неї просвітлення а воно настане, доведено німцями в 45-му.
Ті хто не підтримували цей режим давно встигли виїхати
А це люди яким потрібна Росія. Погано що Україна не позбулася цих людей раніше
Головне те що псевдореферендуми ніяк не впливають на контрнаступ ЗСУ
Бо в Україні немає іншого шляху або загинути або жити на вільній землі і не бути рабами.
Ядерний удар також не зупинить наступ і не змінить . Ця війна буде йти до останнього а потім буде визначатися переможець і переможений .
Біднесенькі, втопіться вже нах*й десь у багнюці...
Уся підоруzzка навчальна, пропогандиська, історично-пропогандонська, художня, фантастична, романтична, віршова, поезійна, агітаційна, та військова література у книжках, газетах, плакатах, листівках кацапстану, має бути НЕГАЙНО ЗНИЩЕНА і СПАЛЕНА або ПЕРЕРОБЛЕНА НА ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР В УСІЙ УКРАЇНІ...!!!
НЕГАЙНО...!!!