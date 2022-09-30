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Окупанти спалили українські підручники у дворі школи Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі на подвір’ї школи 48 загарбники палили українські підручники.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Маріуполь. Подвір’я школи 48. Українські підручники палили прямо тут. Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють", - написав радник мера.

Окупанти спалили українські підручники у дворі школи Маріуполя, - Андрющенко 01

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
послідовники Гітлера-
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30.09.2022 11:34
+20
"Нацисты сжигают «негерманские» сочинения и книги на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г."(с) - ничего не изменилось.

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30.09.2022 11:39
+12
Вони підкинули книжки у вогонь нашої ненависті. Шаленіють від безсилля. Потвори.
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30.09.2022 11:36
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послідовники Гітлера-
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30.09.2022 11:34 Відповісти
Цікаво,чим їм "Трудовоє обучєніє" не догодило?🤦
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30.09.2022 11:44 Відповісти
сектанты какой-то ритуал проводили.. духа дуповеликого пуху..ла вызвать хотели...
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30.09.2022 11:35 Відповісти
Вони підкинули книжки у вогонь нашої ненависті. Шаленіють від безсилля. Потвори.
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30.09.2022 11:36 Відповісти
як не проти мирного населення, так тепер "воюють" проти підручників, мерзенна кацапська гидота..
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30.09.2022 11:36 Відповісти
Це якісь нелюди. Вони отримують задоволення від того, що вбивають, палять і знищують.
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30.09.2022 11:36 Відповісти
А коли ми ввійдем на їхню територію будуть всі як один верещати--А МІ НЄ ЗНАЛІ. А НАС ЗА ЧТО
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30.09.2022 12:20 Відповісти
а мы памятник пушкина защищаем
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30.09.2022 11:38 Відповісти
А истукан шлюшке катьке в Одессе? Неудивительно с такими,как труханов.
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30.09.2022 11:41 Відповісти
"Нацисты сжигают «негерманские» сочинения и книги на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г."(с) - ничего не изменилось.

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30.09.2022 11:39 Відповісти
Москалі старанно копіюють німецьких наці. Але нас так називають. Проте: хто як обзивається, той сам так називається, за висловом X¥йла.
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30.09.2022 11:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MduWUY7LtBo
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30.09.2022 11:48 Відповісти
рашисти палили і книжки від Сороса..14 січ. 2016 р. - В Республике Коми сожгли десятки книг, изданных при поддержке Фонда Джорджа Сороса
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30.09.2022 11:45 Відповісти
це не зовсім однакові речі - Німці спалювали книги з ідеологічних причин, а русьня спалює насамперед через те, що вони українською мовою і лише потім з ідіологічних причин

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30.09.2022 12:19 Відповісти
Геббельс в аду одобряет.
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30.09.2022 11:40 Відповісти
Жа ніфіга. Він намагається кха рогом цигарку припалити.
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30.09.2022 11:49 Відповісти
класичні нацистсько-фашистські загарбники
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30.09.2022 11:40 Відповісти
Нацистсько- рашистські
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Щось мені оце нагадує до болю в очах 20.05.1933 р. для очищення німецького духу. Палили книжки на подвір"ях нвмецьких університетів.
Тіж яйця тільки у профіль.
Так хто нацисти?
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Наче Ви не знаєте відповіді
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01.10.2022 06:01 Відповісти
Ну та ясно, книжки ж здачі дать не можуть.
Нічого, гніди. Вам недовго залишилось, куражтесь, поки маєте чим. ЗСУ вже близько. Вам *****.
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30.09.2022 11:47 Відповісти
Кацапо*уйловська інквізиція
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30.09.2022 11:49 Відповісти
треба нормального президента, не зеленського і не порошенка.

щоб автобусами та ешелонами звозив всю російськомовну мразоту з усієї України в такі місця і мордякою в попіл та питатися яке має відношення НАТО до українських підручників.

і товкти падлу поки не настане у неї просвітлення а воно настане, доведено німцями в 45-му.
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30.09.2022 11:51 Відповісти
Вам ні який не вгодить ... бо "хорошого" президента може обрати лише здорове суспільство, а не те, яке навіть може обрати Яника-зека у президента...
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30.09.2022 11:56 Відповісти
оприлюдниш хвамiлiю "свiточа",на якого ти теребонькаЭш?
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30.09.2022 12:34 Відповісти
Треба розуміти що в Маріуполі багато людей які підтримують путіна .
Ті хто не підтримували цей режим давно встигли виїхати
А це люди яким потрібна Росія. Погано що Україна не позбулася цих людей раніше
Головне те що псевдореферендуми ніяк не впливають на контрнаступ ЗСУ
Бо в Україні немає іншого шляху або загинути або жити на вільній землі і не бути рабами.
Ядерний удар також не зупинить наступ і не змінить . Ця війна буде йти до останнього а потім буде визначатися переможець і переможений .
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30.09.2022 11:52 Відповісти
Це наочний приклад для тих, хто скулить "какая разніца на каком язіке разговарівать" та "под какім памятніком стоять"...!!! Так ось, різниця Є!!! Вчіть українську, спілкуйтеся української і вас НЕ прийдуть "спасати" російські вбивці і гвалтівники...
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30.09.2022 11:52 Відповісти
Ось він рашизм це гірше німецького нацизму -це етноцид ,тому позбуваємся всього що пов'язує з цією імперією зла ,насамперед рус. язика і їхньої так званої культури.
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30.09.2022 11:56 Відповісти
Ко-ко-ко-кая разница на каком изыке?
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30.09.2022 11:56 Відповісти
Як жеж багато ворогів у "народа-бамбаносца" - українці, американці, європейці, люба думаюча людина, книжки...
Біднесенькі, втопіться вже нах*й десь у багнюці...
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30.09.2022 11:58 Відповісти
Интересно а что делают последователи немецких нацистов в ООН.
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30.09.2022 12:03 Відповісти
Обыкновенный фашизм.
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30.09.2022 12:03 Відповісти
Так ми повинні будемо потім діяти на росії. Ніяких сантиментів чи допуску терористичних організацій типу гамнесті. Виключно сила та її диктат на територію рф.
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30.09.2022 12:11 Відповісти
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30.09.2022 12:17 Відповісти
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30.09.2022 12:18 Відповісти
Генріх Гейне казав: Де спалюють книги, почнуть спалювати людей.
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30.09.2022 12:25 Відповісти
Є стара пословиця, "Що КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ"...!!!
Уся підоруzzка навчальна, пропогандиська, історично-пропогандонська, художня, фантастична, романтична, віршова, поезійна, агітаційна, та військова література у книжках, газетах, плакатах, листівках кацапстану, має бути НЕГАЙНО ЗНИЩЕНА і СПАЛЕНА або ПЕРЕРОБЛЕНА НА ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР В УСІЙ УКРАЇНІ...!!!
НЕГАЙНО...!!!
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30.09.2022 12:25 Відповісти
пі да ра си !
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30.09.2022 13:31 Відповісти
Почитати треба було може розумнішими стали б хоч трохи
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30.09.2022 13:36 Відповісти
так хто ще прохрюкає що Армія Мова Віра то таке....
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30.09.2022 14:17 Відповісти
...мосійчучка, на хліб не намажеш...
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01.10.2022 06:05 Відповісти
Хто небудь може мені сказати,чим кацапи відрізняються від нацистів?
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01.10.2022 16:58 Відповісти
 
 