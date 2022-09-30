Волонтери "Фонду Добра та Любові" евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська. ФОТОрепортаж

Волонтери МБО "Фонду Добра та Любові" щотижня здійснюють евакуацію людей з прифронтових зон та деокупованих територій, а також надає постраждалим медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом, від початку війни, було евакуйовано понад 2500 людей з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Донбасу.

У період з 23 до 26 вересня 2022 року під патронатом Міністерства Реінтеграції "Фонд Добра та Любові" провів евакуаційну місію у місті Куп’янськ Харківської області. Місто було деокуповане ЗСУ, але його продовжують щодня обстрілювати окупанти.

Загалом було евакуйовано понад 100 жителів. Серед них містяни, які втратили житло, діти з батьками та пенсіонери. Їх відвезли на безпечніші території та надали тимчасове житло. Постраждалих, які потребували медичної допомоги, доставили до Чугуєвської центральної районної лікарні.

Людям, які залишаються у місті, волонтери надали 5 тонн продуктів харчування довготривалого зберігання від партнерів Фонду - організації "Сумка Самарянина".

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