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Волонтери "Фонду Добра та Любові" евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтери МБО "Фонду Добра та Любові" щотижня здійснюють евакуацію людей з прифронтових зон та деокупованих територій, а також надає постраждалим медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом, від початку війни, було евакуйовано понад 2500 людей з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Донбасу.

У період з 23 до 26 вересня 2022 року під патронатом Міністерства Реінтеграції "Фонд Добра та Любові" провів евакуаційну місію у місті Куп’янськ Харківської області. Місто було деокуповане ЗСУ, але його продовжують щодня обстрілювати окупанти.

Загалом було евакуйовано понад 100 жителів. Серед них містяни, які втратили житло, діти з батьками та пенсіонери. Їх відвезли на безпечніші території та надали тимчасове житло. Постраждалих, які потребували медичної допомоги, доставили до Чугуєвської центральної районної лікарні.

Людям, які залишаються у місті, волонтери надали 5 тонн продуктів харчування довготривалого зберігання від партнерів Фонду - організації "Сумка Самарянина".

Також читайте: Новий мобільний шпиталь для лікування військових надали Миколаєву волонтери "Фонду Добра та Любові". ФОТОрепортаж

Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 01
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 02
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 03
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 04
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 05
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 06
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 07
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 08
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 09
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 10
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 11
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 12
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 13
Волонтери Фонду Добра та Любові евакуювали понад 100 жителів деокупованого Куп’янська 14

Автор: Богдан Гуньковський
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30.09.2022 11:45 Відповісти
Будь проклята навіки рашка і нелюди що ії населяють!
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30.09.2022 12:12 Відповісти
Волонтери у будь-якому випадку молодці,а от контингент,який вивозять---сто процентів промосковський.Але нічого не зробиш,тут не відділиш зерна від полови.Бог теж посилає дощ для грішних,і для праведних.
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30.09.2022 12:32 Відповісти
 
 