Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі військами РФ.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі.
Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.
На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.
Будь ласка, зачекайте...
Иногда лучше жевать...
А сумма в Украине..... солист 95 балагана.
Як про себе...
Що нас чекає якщо він так безвідповідально себе веде... ЯО чи потоп...
Так чинять ті до кого не застосовують каральні санкції та дії.
Якби за це стратили личинусів членів єдра то зразу б все таке припинилось.
Де скликання генасамблеї ООН?
Де ті кислиці, кулєби, маркарови, та інші бездарні поглиначи держбюджету та народних податків?
Що вони роблять?
У окопах сидять, атаки відбивають, танки у бій ведуть?
Чому їх ситі ***** не лякають міжнародну спільноту з ЇХ екранів БЕЗКІНЕЧНИМИ розповідями про звірства рашистів?!!
Чи вважаєте що Жданов працює на зе?
youtu.+be/4FTykXOb3Vw?t=3319
Всі 30 років руйнували державу та національну свідомість популяції.
Якщо ви так не вважаєте - то значить ви підсаджені на "мудру" палку пропаганди твиттиру, Тикока. ютубу.
Озвучуйте факти, наприклад -
Чому немає перепису населення?
Чому постійно падає ВВП?
Чому розграбили банківську систему назвавши "Очістка"
Чому Коломойський купив облгази разом з Ахметовим вже після Крадія? І таке інше...
Тобто у нас ГЕНОЦИД (єкономіній та роумовий) та приховані вбивства.
То сердечко, то на машинці, то на охоті...
С ними надо было ДОГОВОРИТЬСЯ ПОСРЕДИНЕ !!!
Тебя ж для этого посадили в кресло президента,длбйб квартальный