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Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі військами РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі.

Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

Також читайте: Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 01
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 02
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 03
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 04
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 05
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 06
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 07
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 08
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 09
Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Лиманьке угрупування вирізати показово під нуль .... Принципово не брати полонених ....
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30.09.2022 11:53
+6
Згоден ! Кацапня , як тільки отримує по рилу , зразу обсерається і тікає . За такий злочин потрібна дзеркальна відповідь - бєлгород , ростов , курск , та по фіг куди - результат буде .
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30.09.2022 12:14
+5
Свого часу Клімкін приносив більше користі , ніж вся названа Вами шобла . Та й Порошенко працював в цьому напрямку , а не робив вигляд .
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30.09.2022 12:19
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Зміни керівництво міста і області, а то там катастрофа
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30.09.2022 11:48 Відповісти
Зрозуміло Путін не винават конечно....
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30.09.2022 11:56 Відповісти
Ви про що? Дайте відповідь що таке регулярно проводяться перетини лінії вогню? Хто дозволив зібрати таку велику кількість людей? Що робить влада? А про вину ботоксного, то Гаага чекає і давно. Не потрібно свою безпечність виправдовувати
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30.09.2022 12:02 Відповісти
Я вам уже писал, а вы продолжаете повторять свою глупость. Угомонитесь. Или вспомните Иловайск, как расстреляли колонну из коридора, о котором, якобы, договаривались. Люди едут к близким, которые отказались эвакуироваться, везут им провизию и лекарства, потому что гуманитарку орки не пропускают.
Иногда лучше жевать...
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30.09.2022 14:43 Відповісти
От перестановки мест слагаемых -- сумма не меняется.
А сумма в Украине..... солист 95 балагана.
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30.09.2022 11:50 Відповісти
+
Як про себе...

Що нас чекає якщо він так безвідповідально себе веде... ЯО чи потоп...
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30.09.2022 12:17 Відповісти
Лиманьке угрупування вирізати показово під нуль .... Принципово не брати полонених ....
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30.09.2022 11:53 Відповісти
А у відповідь шмальнути слабо?!! Чи д'єрмак "нє вєліт"?
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30.09.2022 12:02 Відповісти
Ні. Так чинять ті хто відчуває безкарність!

Так чинять ті до кого не застосовують каральні санкції та дії.

Якби за це стратили личинусів членів єдра то зразу б все таке припинилось.
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30.09.2022 12:09 Відповісти
Згоден ! Кацапня , як тільки отримує по рилу , зразу обсерається і тікає . За такий злочин потрібна дзеркальна відповідь - бєлгород , ростов , курск , та по фіг куди - результат буде .
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30.09.2022 12:14 Відповісти
Почему ошиблись? Они об этом предупреждали вообще-то...
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30.09.2022 13:59 Відповісти
Зєля!
Де скликання генасамблеї ООН?
Де ті кислиці, кулєби, маркарови, та інші бездарні поглиначи держбюджету та народних податків?
Що вони роблять?
У окопах сидять, атаки відбивають, танки у бій ведуть?
Чому їх ситі ***** не лякають міжнародну спільноту з ЇХ екранів БЕЗКІНЕЧНИМИ розповідями про звірства рашистів?!!
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30.09.2022 12:11 Відповісти
Свого часу Клімкін приносив більше користі , ніж вся названа Вами шобла . Та й Порошенко працював в цьому напрямку , а не робив вигляд .
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30.09.2022 12:19 Відповісти
ви про склади?
Чи вважаєте що Жданов працює на зе?
youtu.+be/4FTykXOb3Vw?t=3319
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30.09.2022 12:22 Відповісти
Мабуть він про Иловайск...
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30.09.2022 14:45 Відповісти
Розчарую вас - я не дивлюсь експертів для дебілів жданових , арєстовічєй та інших гордонів .
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30.09.2022 15:35 Відповісти
А склади це вже не серйозно - більше "вражає": "канхвєти рошен на ліпєцкой хвабрікє с буквай зет"!!! Оце шедевр ! А то склади.. Коли починають заслужено реготати над орками , я питаю : а як вам "наші" совки-зебіли-дебіли ?
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30.09.2022 15:41 Відповісти
Ви займаєтесь софістикой, факт один:

Всі 30 років руйнували державу та національну свідомість популяції.

Якщо ви так не вважаєте - то значить ви підсаджені на "мудру" палку пропаганди твиттиру, Тикока. ютубу.

Озвучуйте факти, наприклад -

Чому немає перепису населення?
Чому постійно падає ВВП?
Чому розграбили банківську систему назвавши "Очістка"
Чому Коломойський купив облгази разом з Ахметовим вже після Крадія? І таке інше...

Тобто у нас ГЕНОЦИД (єкономіній та роумовий) та приховані вбивства.
То сердечко, то на машинці, то на охоті...
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30.09.2022 16:57 Відповісти
Старух Стремоусов Сальдо прочие Балицкие агенты Госдепа...
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30.09.2022 12:14 Відповісти
У тебя есть решение суда о Старухе? Или требуешь доказательств только по Порошенко?
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30.09.2022 14:47 Відповісти
зеленский, а ну скажи, как называются те кто ****** гумманитарку?
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30.09.2022 12:15 Відповісти
Вова - ты все перепутал
С ними надо было ДОГОВОРИТЬСЯ ПОСРЕДИНЕ !!!
Тебя ж для этого посадили в кресло президента,длбйб квартальный
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30.09.2022 12:19 Відповісти
А еще кровожадные подонки отмывают для своего хозяина кАло Мойши миллиарды, которые могли бы пойти на войну.
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30.09.2022 13:15 Відповісти
Ну шо ЗЕля, хочеш ще в очі ХЙЛУ подивитсь чи зійтись десь посередені, або завершити війну "НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" бо барига Порох наживався на війні, тупий дегенерат ???
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30.09.2022 16:17 Відповісти
Якби президентом залишався Порох то Єрмака, Демченко, Арестовича, Арахамії, Шарапова, Портнова і інших російських кротів при владі не було б.
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30.09.2022 16:20 Відповісти
 
 