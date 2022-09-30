Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл гуманітарної колони у Запоріжжі військами РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі.

Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

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