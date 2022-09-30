УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 065 31
авто (2015) війна (56332) Запоріжжя (1440) обстріл (21024) Офіс Генпрокурора (2344)

Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запорізькій області прокуратурою та СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених 01

"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти", - йдеться у повідомленні.

Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

В СБУ заявили, що масштабний обстріл гуманітарної колони вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

"Скільки б Росія не проявляла свій звірячий оскал, їй обов’язково доведеться відповідати за скоєне. Тому ми не тільки б’ємо ворога на полі бою, але й ретельно документуємо дані про злочини окупантів, збираємо свідчення, аналізуємо негласну інформацію – увесь масив доказів стане предметом розгляду в міжнародних судах після перемоги України. Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає!" - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж


Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених 02
Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених 03
Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених 04
Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених 05
Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених 06
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
За такі речі , жодного орка живим з Лиманського котла не випускати !
показати весь коментар
30.09.2022 11:55
+10
мочить всех, без разбору тварей
показати весь коментар
30.09.2022 12:03
+10
Господи... як ти дозволяєшь це?!
Хлопці ,ЗСУ, відомстіть звірам, бо то нелюди.
Царство небесне загиблим, безмежний жаль рідним...
показати весь коментар
30.09.2022 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За такі речі , жодного орка живим з Лиманського котла не випускати !
показати весь коментар
30.09.2022 11:55 Відповісти
К сожалению, зеленожопые слуги народа считают не так !!

Каждый российский военнопленный сможет общаться с родными с помощью IP-телефонии раз в несколько дней.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.

"Это важный шаг в направлении соблюдения прав военнопленных согласно нормам Женевских конвенций. Пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов. Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней", - говорится в сообщении!

Отмечается, что продолжительность одного разговора - до 15 минут. Разговоры будут записаны и будут сохраняться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции.
показати весь коментар
30.09.2022 12:18 Відповісти
Нажаль , наші партнери ставлять нам такі вимоги і тут нічого не вдіємо .
показати весь коментар
30.09.2022 12:27 Відповісти
Наших треба з полону витягувати, тому якщо здаються треба брати
показати весь коментар
30.09.2022 12:24 Відповісти
мочить всех, без разбору тварей
показати весь коментар
30.09.2022 12:03 Відповісти
Господи... як ти дозволяєшь це?!
Хлопці ,ЗСУ, відомстіть звірам, бо то нелюди.
Царство небесне загиблим, безмежний жаль рідним...
показати весь коментар
30.09.2022 12:08 Відповісти
А вас кто уполномочил от имени Бога говорить? Каждый имеет право на свое вероисповедание.Войну начала россия, где от имени Бога говорят кремлевские кгбисты, и вероисповедание тут не причем. В любой религии есть заповеди не убий, не возжелай зла другому, не укради чужого,соблюдай ихВы здесь на форуме оскорбляете право на вероисповедание и от вас воняет кацапсиной,еще и проксифлажок.
Башка тебе дана от Бога зачем?Чтобы думать наверное,кацапосущество? Так что же ты взваливаеш на Бога то ,что кремлевский упырь посылаетвас убивать украинцев? Спам.
показати весь коментар
30.09.2022 13:30 Відповісти
Душа стогне вид болю,горить у пеклi клятi. уроди.
показати весь коментар
30.09.2022 12:11 Відповісти
І це вони зробили на тлі того, що їх м'ясо в котлі в Лимані. Нікого не випускати живим!!!!
показати весь коментар
30.09.2022 12:11 Відповісти
Я не жорстока людина, але бажаю щоб кацяпа захлинулася у власній крові,і не тільки у Лимані, ото м,ясо зараз їде в Україну вбивати ,щоб перетворилося на фарш.
показати весь коментар
30.09.2022 12:16 Відповісти
Царство небесне убитим рашистською наволоччю, але заяви ООН, ОБСЄ, інших захисних організацій. Сумно і боляче і зараз під вогнем вся Україна.
показати весь коментар
30.09.2022 12:12 Відповісти
Це ж якась потвора, з цієї колони, передала координати. Нелюди...
показати весь коментар
30.09.2022 12:15 Відповісти
Та ні, колона завжди там під час формування. Є у кацапів і БПЛА і супутники.
показати весь коментар
30.09.2022 12:20 Відповісти
когда нибудь, нечто подобное должно было произойти, слишком много, последнее время обстреливали город. а возможно, кацапы мстят за то, что 27 сентября наши в районе Токмака уничтожили 3 установки с 300, скорее всего те, которые обстреливали Запорожье и область
показати весь коментар
30.09.2022 12:18 Відповісти
Несколько дней назад в телеграмм каналах были сообщения, что в Запорожье люди устраивают заварухи, по причине, что ЗСУ не выпускает их через блок пост на оккупированную территорию. Выпустили..
показати весь коментар
30.09.2022 12:21 Відповісти
У меня вопрос, какого хрена через линию фронта бегать туда-сюда ? Ведь знаем , что по гражданским лупят, если честно разбираться люди сами виноваты. Не понимаю эту войну
показати весь коментар
30.09.2022 12:47 Відповісти
Люди сами вимговаты,что рашисты бьют по безоружным, гражданским,по детям ,по гумкомвою?
потрясающая логика!Пойду руки мыть ,противно даже писать на рашистском.
показати весь коментар
30.09.2022 15:03 Відповісти
Якщо б люди стояли в черзі не в Василівці, а в Краковці, це було б безпечніше.
показати весь коментар
30.09.2022 15:08 Відповісти
Може бути,але те що обстрілюють цівільних ,діточки загинули, не треба звинувачувати самих загиблих,таке зараз що і не треба в черзі стояти, по жилих будинках луплять ,людей вночі удома вбивають!Небезпека загалом немає ні де.і у Краковці могло прилетіли,ясно одне вони знали куди били,хтось повідомив і час ,і місце.і таке може скоїтися скрізь!
показати весь коментар
30.09.2022 15:15 Відповісти
 
 