Зросла кількість жертв обстрілу Росією гуманітарної колони у Запоріжжі: 25 загиблих та 50 поранених. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Запорізькій області прокуратурою та СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, 30 вересня 2022 року близько 7:30 збройні сили країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти", - йдеться у повідомленні.
Тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
В СБУ заявили, що масштабний обстріл гуманітарної колони вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.
"Скільки б Росія не проявляла свій звірячий оскал, їй обов’язково доведеться відповідати за скоєне. Тому ми не тільки б’ємо ворога на полі бою, але й ретельно документуємо дані про злочини окупантів, збираємо свідчення, аналізуємо негласну інформацію – увесь масив доказів стане предметом розгляду в міжнародних судах після перемоги України. Ми не пробачимо ворогу жодної загиблої людини. Строку давності у таких злочинів немає!" - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.
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Каждый российский военнопленный сможет общаться с родными с помощью IP-телефонии раз в несколько дней.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Фейсбуке.
Отмечается, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.
"Это важный шаг в направлении соблюдения прав военнопленных согласно нормам Женевских конвенций. Пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов. Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней", - говорится в сообщении!
Отмечается, что продолжительность одного разговора - до 15 минут. Разговоры будут записаны и будут сохраняться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции.
Хлопці ,ЗСУ, відомстіть звірам, бо то нелюди.
Царство небесне загиблим, безмежний жаль рідним...
Башка тебе дана от Бога зачем?Чтобы думать наверное,кацапосущество? Так что же ты взваливаеш на Бога то ,что кремлевский упырь посылаетвас убивать украинцев? Спам.
потрясающая логика!Пойду руки мыть ,противно даже писать на рашистском.