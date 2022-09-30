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Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. ФОТОрепортаж 21+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Розстріляна росіянами гуманітарна колона.

Цензор.НЕТ публікує фото з місця розстрілу військами Російської Федерації гуманітарної колони в Запоріжжі.

УВАГА! ЦЕ ФОТО 21+.

Як повідомлялося, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених. Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

Читайте: Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 01
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 02
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 03
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 04
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 05
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 06
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 07
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 08
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 09
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 10
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 11Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 12
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 13
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 14
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 15
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 16
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 17
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 18
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 19
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 20
Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі 21

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
Зачем сюда зашел, аж сердце заныло. Твари поганые. Вы свое получите.
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30.09.2022 12:47
+35
русня - рікісні тварі
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30.09.2022 12:48
+26
Боже, який жах. Ну скільки ще світ буде дивитися на це на все і давати нам зброю по чайній ложці(((
і "катастрофічні" їхні погрози ну ніяк не заспокоюють(((
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30.09.2022 12:51
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Зачем сюда зашел, аж сердце заныло. Твари поганые. Вы свое получите.
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30.09.2022 12:47 Відповісти
русня - рікісні тварі
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30.09.2022 12:48 Відповісти
Ну що, скажіть що їх не шкода, вони несправжні українці, бо вони їхали на окуповану теріторію, і ***** що мабуть в них були якісь обставини. Але перед тим подивіться на ці світлини.
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30.09.2022 12:48 Відповісти
Это война или что?
Женщины с детьми едут в зону боевых действий

Где такое возможно вообще

Оттуда еще понятно
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30.09.2022 13:02 Відповісти
а куди діватися жінкам і дітям до яких прийшла війна, в їх село, місто, дім, квартиру? Хто кликав ту падаль, яка прийшла і ракетами, танками давить мирних? Рлозвирає їх на шмаття і ще хтось наважиться щось купувати чи розмовляти з терористами? Як там орбан, китай, індія? Чи вони вірять в казочки кацапні?
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30.09.2022 13:19 Відповісти
Но они в обратную сторону ехали

Никакого оправдания быть не может рашистам

Но такое перемещение должно быть запрещено полностью

Это же не "линия соприкосновения" как раньше
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30.09.2022 13:24 Відповісти
"Гдє єто віданно"? На ПСВ, на ДСВ. Вчи історію, дурень.
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30.09.2022 13:28 Відповісти
Несравнимо учитывая что враг полностью неадекватен
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30.09.2022 13:56 Відповісти
Боже, який жах. Ну скільки ще світ буде дивитися на це на все і давати нам зброю по чайній ложці(((
і "катастрофічні" їхні погрози ну ніяк не заспокоюють(((
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30.09.2022 12:51 Відповісти
Та оце й дратує найбільше,в самих півтисячі Хаймарсів,а нам по 4 штучки кидають....
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30.09.2022 12:54 Відповісти
світу до лампочки, кожен сам за себе
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30.09.2022 13:04 Відповісти
світ - це джунглі, роззброїлися свого часу, тепер сплачуємо, це нам життевий урок на майбутнє
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30.09.2022 13:10 Відповісти
Зачем женщины и дети туда ехали?
Как вообще гражданские могут ездить с детьми через линию фронта
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Если альтернатив - быть изнасилованными и убитыми "асабадителями", тогда смысл есть.
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30.09.2022 13:21 Відповісти
Основне питання,після такої величезної трагедії,чому створена така величезна черга?Хто її створив?Доїзжали на референдум?Ні.В нас вже є комп?терна база даних на всіх колаборантів?Ні.Чому людей затримали на кордоні?Боялися що зброю Заходу перевезуть?Це одна з відрижок реформи місцевого самоврядування.Поясніть пересічному українцю-що вимагали для перевірок ?
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30.09.2022 20:09 Відповісти
Ты может не понял? Они ехали на оккупированную кацапами территорию!
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30.09.2022 21:31 Відповісти
а яка різниця, це що, якось зменшує вину кацапських вибл..ів?
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30.09.2022 14:08 Відповісти
Нет конечно

Но у тех кто подобное организовал ума тоже немного
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30.09.2022 15:26 Відповісти
там корок був, там завжди корки. можливо що вогонь по скупченню машин цивільних якийсь агент координував і це не був випадковий приліт.
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30.09.2022 16:20 Відповісти
мне пришлось ехать и стоять в той "гуманитарной" колонне устроенной украинскими властями для дойки, и я стояла. Мне надо было маму парализованооую перевезти из оккуации и своих животных. Если поадете в оккупацию, тогда очннь быстро и доходчиво поймете почему люди туда сюда ездят.
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30.09.2022 16:49 Відповісти
потому что долбоёбы
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30.09.2022 21:32 Відповісти
собаку в авто тоже убили...
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Швидко везіть туди західних журналістів, нехай знімають, поки трупи людей не прибрали, тоді і зброя буде йти рікою, а не струмочком
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30.09.2022 13:04 Відповісти
Кота... кота за що, нелюди???
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30.09.2022 13:13 Відповісти
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30.09.2022 13:22 Відповісти
Хто організував, і з якою метою?
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30.09.2022 13:24 Відповісти
твари кацапские, какой может быть мир с ними? уничтожить всех нахер от малого до великого
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30.09.2022 13:29 Відповісти
Уничтожать кацапский тварей...всех!
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30.09.2022 13:38 Відповісти
ДАВИТИ усiх кацапських тварюк, мразоту i падаль!!! ДАВИТИ виродкiв, сволота така!!!!!!!!!!!

Чому у заголовку статтi рф написана з великих лiтер? Тiльки з малих лiтер, ТIЛЬКИ з малих! А згодом i зовсiм з нiяких, тому, що не буде бiльше такоi недодержави. Гнiди, ЗДОХНИТЕ УСI, падли!!!!!!
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30.09.2022 14:09 Відповісти
убий кацапа-фашиста - забеспеч собі місце в раю.
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30.09.2022 14:10 Відповісти
Надеюсь этих уродов сегодня под Лиманом накрошат в достаточном количестве. Хотя все равно будет мало.
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30.09.2022 14:20 Відповісти
У мене таке враження, що толерантність ЗСУ до ворогів провокує зростання терору рашистів до наших цивільних і полонених. Ворогів треба знищувати без жалю і щоб не мучились , обмінний фонд поповнювати тільки відвертим маргінальним наспіх мобілізованим сміттям, яке потім після повернення в рашку точно не схоче повертатися сюди і мститися в силу своєї вольової і військової нікчемності. Самих відвертих покидьків з числа професійних військових рашистів утилізувати безжально, щоб кацапи врашці розуміли, що квиток на «сафарі» в Україну можна отримати тільки в одну сторону.
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30.09.2022 14:57 Відповісти
Звісно батьки утилізованим будуть глибоко вдячні нашим ЗСУ за новенькі білі Лади
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30.09.2022 14:58 Відповісти
некоторые до концА верят "благородству" пдров, "народу победителю", "нашим мальчикам"... и получают... мог бы написАть больше из своего "донецкого опыта".. та шо тут писАть?.....(((
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30.09.2022 15:22 Відповісти
А чому пан президент вирішив фільтраційний пункт назвати гуманітарною колоною, це звичайні люди, сім;і своіми машинами, первізники
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30.09.2022 15:23 Відповісти
бо ему шо "гражданская" шо "гуманитарная"
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30.09.2022 21:33 Відповісти
Це жахлива трагедія, сподіваюсь ті хто використовує цей тип ракет, понесе відповідальність за вбивство цих людей по всім судам що існують
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30.09.2022 15:29 Відповісти
Нияка це не гумантарна колонна! Це пункт де менти, Старух і його криша доять громадян для виїзда у свою оккуповану домівку! Саме із за того що ці тварюки створюють таке скупчення людей в одному місці (люди в машинах неділями живуть бо у них немає 500 баксів на лапу дать) і сталося така трагедія. Тварюки!
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30.09.2022 16:54 Відповісти
І це не все. Наша влада створила таке скупчення людей в одному місці, при тому що там АБСОЛЮТНО немає укриттів в радіусі декількох кілометрів! Коли ці тварі це робили вони місцки свої включали?
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30.09.2022 16:59 Відповісти
И что... будем делать? Если тебя удали по правой щеке, подставь левую? Я бы за это ****** по русскому детсаду в белгородской области, или куда достанет.
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30.09.2022 17:26 Відповісти
Как можно это забыть, как можно это простить, **** , нет слов .Люди собирали все необходимое в дорогу , даже брали любимых животных ,не подозревая что это последний в этой жизни путь. А теперь напишу как я , на это все смотрю, я желаю хочу мечтаю надеюсь, что бы такое было в кацапии, для меня это ****** нелюди, дай бог мы закуярим всех кацапов на нашей земле , без суда и следствия. Мне глубоко насрать на гуманность, после того что мы видели со слезами на глазах , как те суки которые дают напутствие своим оркам по телефону что брать, кого насиловать, что передовать. Санкции не то делают , не по тому назначению идут, и мы это видим слышим. Я, мы, не ощутили меньше обстрелов, меньше сирен, меньше трагедий и разрушений. Как гибнут так и гибнут.. Земля вам пухом , мы отомстим, накажем за все..
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30.09.2022 17:33 Відповісти
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01.10.2022 21:04 Відповісти
 
 