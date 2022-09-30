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Наслідки обстрілу РФ гуманітарної колони в Запоріжжі. ФОТОрепортаж 21+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Розстріляна росіянами гуманітарна колона.
Цензор.НЕТ публікує фото з місця розстрілу військами Російської Федерації гуманітарної колони в Запоріжжі.
УВАГА! ЦЕ ФОТО 21+.
Як повідомлялося, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених. Виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.
Топ коментарі
+52 Vlad Cheh
показати весь коментар30.09.2022 12:47
+35 три - пятнадцать
показати весь коментар30.09.2022 12:48
+26 Claudia Smith
показати весь коментар30.09.2022 12:51
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Будь ласка, зачекайте...
Женщины с детьми едут в зону боевых действий
Где такое возможно вообще
Оттуда еще понятно
Никакого оправдания быть не может рашистам
Но такое перемещение должно быть запрещено полностью
Это же не "линия соприкосновения" как раньше
і "катастрофічні" їхні погрози ну ніяк не заспокоюють(((
Как вообще гражданские могут ездить с детьми через линию фронта
Но у тех кто подобное организовал ума тоже немного
Чому у заголовку статтi рф написана з великих лiтер? Тiльки з малих лiтер, ТIЛЬКИ з малих! А згодом i зовсiм з нiяких, тому, що не буде бiльше такоi недодержави. Гнiди, ЗДОХНИТЕ УСI, падли!!!!!!