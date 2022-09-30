На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівники ДБР знайшли склад у місті Ізюмі Харківській області. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.
ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.
Будь ласка, зачекайте...
Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
Ці убогі дійсно вірять, що ця фекальна пропаганда їм допоможе)))
"Ми будемо перемагати і жити, а кацапи - гинути і страждати!"
Так буде зі всіма містами Украіни , де ви окопалися , бо ми вас
там всіх закопаємо , як в Ізюмі , чи Куп'нську 😡
геть , голодранці , кацапстану із нашоі землі !!