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На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники ДБР знайшли склад у місті Ізюмі Харківській області. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 01

"Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню.

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На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 02
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 03
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 04
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 05
На Харківщині виявили склад з боєприпасами окупантів та пропагандистськими листівками для псевдореферендумів, - ДБР 06

ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.
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Топ коментарі
+19
Лиман на 90% окружен
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30.09.2022 12:54
+12
Как же противно выглядят кучи колорадок. Будто колорадские жуки в ведре. Фу блэт. Инстинктивно хочется их отравой побрызгать.
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30.09.2022 13:03
+10
Які ж вони ,блеать убогі!!!
Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
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30.09.2022 13:01
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Лиман на 90% окружен
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Які ж вони ,блеать убогі!!!
Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
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30.09.2022 13:01 Відповісти
Как же противно выглядят кучи колорадок. Будто колорадские жуки в ведре. Фу блэт. Инстинктивно хочется их отравой побрызгать.
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30.09.2022 13:03 Відповісти
Ну, коли один якийсь такий жук колорадський немічний повзе по стежці, то аж жалко стає розтоптувати...
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30.09.2022 20:20 Відповісти
Це агіт снаряди для градів, а листівки повинні бути всередині))
Ці убогі дійсно вірять, що ця фекальна пропаганда їм допоможе)))
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30.09.2022 13:06 Відповісти
Там на листiвцi вороги цитують : Порошенко- про перемогу у вiйнi, а iншi два персонажi- про *****ж...
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30.09.2022 13:45 Відповісти
Ну хоч цитати найвеличнішого реальні в тих листівках
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30.09.2022 13:07 Відповісти
Везіть оту срань усю Гутерішу в ООН!!!
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30.09.2022 13:08 Відповісти
Потрібно цими снарядами назад відправляти інструкції, як правильно здаватись)
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30.09.2022 13:08 Відповісти
На тій листівці лише слова Пороха вірні:
"Ми будемо перемагати і жити, а кацапи - гинути і страждати!"
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30.09.2022 13:13 Відповісти
А листовки *УСПЕЙ СДАТЬСЯ* не выкидывайте они сейчас над Лиманом и Херсоном должны распостраняться
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30.09.2022 13:17 Відповісти
Ну що , дрьобані орки , взяли Харківщину ?
Так буде зі всіма містами Украіни , де ви окопалися , бо ми вас
там всіх закопаємо , як в Ізюмі , чи Куп'нську 😡
геть , голодранці , кацапстану із нашоі землі !!
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30.09.2022 13:17 Відповісти
судя по содержанию листовок, они думают, что тут прошлый век!
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30.09.2022 13:17 Відповісти
Чмоні, блд!😄
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30.09.2022 13:39 Відповісти
скільки смердючого колорадського лайна... в туалет жопу витирати.
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30.09.2022 14:03 Відповісти
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30.09.2022 16:15 Відповісти
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30.09.2022 16:16 Відповісти
 
 