В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція. ФОТО
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В проросійських каналах розміщували результати обстрілів дронів-камікадзе та створювали контент, який дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовує збройну агресію РФ та її дії на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України в Одеській області.
"За місцями їх проживання правоохоронці провели невідкладні обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, формений одяг окупаційної армії та речі з ворожою і забороненою символікою. Під час огляду техніки були встановлені особи, які за певну винагороду надавали візуальне підтвердження наслідків ворожих ударів", - інформують у поліції.
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