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В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В проросійських каналах розміщували результати обстрілів дронів-камікадзе та створювали контент, який дискредитує військовослужбовців ЗСУ, виправдовує збройну агресію РФ та її дії на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України в Одеській області

"За місцями їх проживання правоохоронці провели невідкладні обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, формений одяг окупаційної армії та речі з ворожою і забороненою символікою. Під час огляду техніки були встановлені особи, які за певну винагороду надавали візуальне підтвердження наслідків ворожих ударів", - інформують у поліції.

В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція 01
В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція 02
В Одесі затримано адміністраторів мережі проросійських каналів, - Нацполіція 03

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
І де вони взялися в Одесі? Одесити, як реальні патріоти вибрали мером бандерівця, який ненавидить росію-ворога, ні разу не був на росії і нічого немає з ними спільного і тут тобі на.
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30.09.2022 13:49
+5
Не, их надо использовать там, где они принесут больше пользы - на разминировании полей,.
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30.09.2022 14:29
+4
А що з трухановим, який своїм сраним памятником Каті дискредитує свободу і волю українців? Коли вже і до нього черга дійде?
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30.09.2022 13:58
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І де вони взялися в Одесі? Одесити, як реальні патріоти вибрали мером бандерівця, який ненавидить росію-ворога, ні разу не був на росії і нічого немає з ними спільного і тут тобі на.
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30.09.2022 13:49 Відповісти
Пів Киева таких ...
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30.09.2022 13:59 Відповісти
А ще в нього немає 2 російських паспортів
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30.09.2022 14:00 Відповісти
навіщо ретишувати покидьків? поясніть. Я не розумію.
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30.09.2022 13:50 Відповісти
Тут ракет від Хаймасів не шкодувати, а крити всіх аж поки не виздихають, як троєні таргани.
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30.09.2022 13:56 Відповісти
На бутилку мразот!
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30.09.2022 13:56 Відповісти
А що з трухановим, який своїм сраним памятником Каті дискредитує свободу і волю українців? Коли вже і до нього черга дійде?
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30.09.2022 13:58 Відповісти
Ви правильно написали, що дискридитує волю українців. Але одесити вибрали кацапа з кацапським паспортом, який і захищає своє кацапське лайно у вигляді каті лярви, що знищили козаків, їх державу, їх свободу.
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30.09.2022 14:52 Відповісти
Пожиттєве як мінімум!!!
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30.09.2022 14:08 Відповісти
А нельзя этих Нео из матрицы, отправить на передовую, обустраивать бойцам фортификационные укрепления? Там работы всегда полно, а то они засиделись за компьютером.
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30.09.2022 14:09 Відповісти
Не, их надо использовать там, где они принесут больше пользы - на разминировании полей,.
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30.09.2022 14:29 Відповісти
А шо труханов?Германия писала до зе,что это криминальное существо.Одесса ждет когда он женится на кате2?
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30.09.2022 15:23 Відповісти
Ще б консерву руську Труханова затримали...
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30.09.2022 15:43 Відповісти
Здається, що оце якісь прищаві підлитки, які дрочать на путлера
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30.09.2022 18:53 Відповісти
 
 