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Колона російських окупантів намагається вирватись з оточення поблизу Лимана, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти намагаються прорватися до настання темряви, оскільки побоюються, що у темряві ЗСУ вийдуть за Торське та рух не буде можливим.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська колона з бойових машин та краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне, готується прорватися до Торського та вийти з оточення. Ця вулиця - єдиний шлях, на якому росіяни будуть накопичуватись, щоб втекти. Шлях прострілюється українцями. Фото зроблено 30 хвилин тому з українського безпілотника. Ворога добре бачать.

Російські війська зараз сформували колони у Лимані і вони одна за одною починають рух, будуть намагатися дуже швидко прорватись ще до темряви. Росіяни побоюються, що у темряві наша піхота вийде за Торське і будь-який рух буде взагалі неможливий. Поспішають. Значне скупчення військ РФ в Лимані намагається вирватись з оточення", - розповів журналіст.

Також читайте: Якщо угруповання РФ у Лимані вдасться повністю знищити на відході, то окупантам не вистачатиме сил для організації оборони Кремінної та Сватового, - Бутусов

Колона російських окупантів намагається вирватись з оточення поблизу Лимана, - Бутусов 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+86
Гасіть підорасів! НЕМАЄ ПОЩАДИ ФАШИСТАМ!
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30.09.2022 14:18
+84
Жгите свиней за Днепр и Запорожье!
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30.09.2022 14:18
+70
В телеграм каналах є відоси з дронів, як товпи орків втікають пішки полями і лісами
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30.09.2022 14:18
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вой_на болотах, ага
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30.09.2022 17:42 Відповісти
Схоже, що на знимці лише авангерд рашистського лиманського угрупування.
Як у гіркіна при виході зі Слов'янська була бронегрупа з двох танчиків і бетера, які стали пожертвою для створення сприятливих умов прориву головновної колони.
Основні сили супротивника підуть на прорив з Лиману коли стемніє.
Потрібні дрони з нічною оптикою для наведення артилерії і вогневого враження ворожих колон.
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30.09.2022 15:28 Відповісти
зелені покидьки врятують сваіх братушек....
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30.09.2022 15:28 Відповісти
Ну наконец то я увидел картину о которой раньше так много слышал!
Этот живописный шедевр ВСУ и вооружения НАТО называется "****** В ЛАДОШКИ"!
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30.09.2022 15:38 Відповісти
Оно конечно хорошо иметь обменный фонд, но всё же выжечь всех там, без разбору, звучит как-то привлекательнее.
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30.09.2022 15:47 Відповісти
ВСУ не стесняйтесь расстеливайте ребят по полной программе- это рашистское мясо имело достаточно времени чтобы отойти.
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30.09.2022 16:08 Відповісти
"Дави их ***..."(с)
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30.09.2022 17:38 Відповісти
Вбийте їх усіх... полонених не брати!
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30.09.2022 17:51 Відповісти
путінську нечисть - у пекло
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30.09.2022 17:56 Відповісти
нехай впаде гнів хаймарсів на їхню голову!
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30.09.2022 18:17 Відповісти
Як завжди, у нас приймуть найгуманніше рішення від найгуманнішого (насправді себе неповажаючого) народу: дати вийти.

Досі ЖОДНОГО РАЗУ ЗСУ не помстилося за Іловайськ та Дебальцеве, ні за тисячи катованих цивільних В Бучі, Ізюмі, Ірпіні, т.д....

Розумію , що міжнародне право, але...завжди, якщо хочеться, можна знайти "лазєйку" в законі, і вчинити як треба нам....

Мені боляче уявляти, що відпустивши цих свино-собак, вони знов повернуться і будуть вбивати наших матерів, дітей та онуків, і ґвалтувати наших жінок....🥺

Слава ЗСУ! Звичайно Вам слава! Але ж ....
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30.09.2022 19:35 Відповісти
Уйдут, можно не сомневаться, не все желаемое достижимо. Наши тоже смогли выйти из Горского в похожей ситуации.
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30.09.2022 21:38 Відповісти
Котики вбивайте ціх тварин. Усіх до одного. Щоб не один не втік.
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30.09.2022 20:26 Відповісти
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