Колона російських окупантів намагається вирватись з оточення поблизу Лимана, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти намагаються прорватися до настання темряви, оскільки побоюються, що у темряві ЗСУ вийдуть за Торське та рух не буде можливим.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російська колона з бойових машин та краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне, готується прорватися до Торського та вийти з оточення. Ця вулиця - єдиний шлях, на якому росіяни будуть накопичуватись, щоб втекти. Шлях прострілюється українцями. Фото зроблено 30 хвилин тому з українського безпілотника. Ворога добре бачать.
Російські війська зараз сформували колони у Лимані і вони одна за одною починають рух, будуть намагатися дуже швидко прорватись ще до темряви. Росіяни побоюються, що у темряві наша піхота вийде за Торське і будь-який рух буде взагалі неможливий. Поспішають. Значне скупчення військ РФ в Лимані намагається вирватись з оточення", - розповів журналіст.
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https://www.youtube.com/watch?v=NEB2QNxtF7k&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Як у гіркіна при виході зі Слов'янська була бронегрупа з двох танчиків і бетера, які стали пожертвою для створення сприятливих умов прориву головновної колони.
Основні сили супротивника підуть на прорив з Лиману коли стемніє.
Потрібні дрони з нічною оптикою для наведення артилерії і вогневого враження ворожих колон.
Этот живописный шедевр ВСУ и вооружения НАТО называется "****** В ЛАДОШКИ"!
Досі ЖОДНОГО РАЗУ ЗСУ не помстилося за Іловайськ та Дебальцеве, ні за тисячи катованих цивільних В Бучі, Ізюмі, Ірпіні, т.д....
Розумію , що міжнародне право, але...завжди, якщо хочеться, можна знайти "лазєйку" в законі, і вчинити як треба нам....
Мені боляче уявляти, що відпустивши цих свино-собак, вони знов повернуться і будуть вбивати наших матерів, дітей та онуків, і ґвалтувати наших жінок....🥺
Слава ЗСУ! Звичайно Вам слава! Але ж ....