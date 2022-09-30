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У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними слідства, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Чиж", від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ 01

"У березні зрадник організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду. Він "злив" росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті. Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

До того ж "Чиж" разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

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У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ 02

Зазначається, що ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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Топ коментарі
+7
************... - знов живе...
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30.09.2022 14:28
+7
У Вовчанську що - безліса зона?! Гілляки зручної не знайшлося?
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30.09.2022 14:49
+4
Мабуть, не він: на Єрмакова не схожий...
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30.09.2022 14:45
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************... - знов живе...
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30.09.2022 14:28 Відповісти
Це не він знімав міни на Чонгарі?
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30.09.2022 14:28 Відповісти
Мабуть, не він: на Єрмакова не схожий...
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30.09.2022 14:45 Відповісти
та що ви весь час ховаєте від нас ці паскудні рожі ?
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30.09.2022 14:43 Відповісти
Чого таких не валити при спробі втечі? Потім ще 15 років за рахунок українців його годувати будуть
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30.09.2022 14:43 Відповісти
У Вовчанську що - безліса зона?! Гілляки зручної не знайшлося?
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30.09.2022 14:49 Відповісти
До каких пор этих тварей будут брать живыми??? Убейте его!!! Теперь при попытке к бегству или попытке нападения. Таких не меняют!
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30.09.2022 14:50 Відповісти
Я не знаток воровских законов, но вроде правильному вору западло иметь дело с властями, тем более с властями врага. На зоне - это чепушило теперь су..а.
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30.09.2022 14:58 Відповісти
ну штош, теперь Чиж закукарекает.
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30.09.2022 15:11 Відповісти
"...Він "злив" росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті..."
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А чому ці співробітники досиділися до того, що кацапи прийшли? Якщо не могли чинити спротив, маючи зброю, то принаймні треба було покинути місто.
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30.09.2022 15:27 Відповісти
 
 