У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

За даними слідства, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько "Чиж", від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"У березні зрадник організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду. Він "злив" росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті. Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

До того ж "Чиж" разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ у центрі міста", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.