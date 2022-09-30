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Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли з артилерії деокупований Вовчанськ. Поліція Харківщини зафіксувала черговий військовий злочин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від поліції Харківської області.

Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі 01

29 вересня близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ. Є загиблі і поранені.

"Снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також пошкоджений приватний будинок.  Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО


Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі 02
Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі 03
Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі 04
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Кацапи гатять зі своєі територіі!!

Ну і мразота ,ця кацапня 😡
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30.09.2022 14:58 Відповісти
вглибину росії 200 км зробити випалену зону, суки....
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30.09.2022 18:40 Відповісти
 
 