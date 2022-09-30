Мешканець Кривого Рогу поштою слав до Києва перероблені пістолети. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Мешканець Кривого Рогу переробляв сигнальні пістолети на вогнепальні та поштою переправляв їх до столиці.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник надсилав до Києва, через поштові відділення, а грошові кошти за зброю отримував на власну банківську карту", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали "на гарячому" під час чергового збуту зброї.
Під час обшуків у нього вилучили зброю, велику кількість патронів, комплектуючі та обладнання для переробки зброї, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та банківські картки.
Мешканця Кривого Рогу звинуватили у незаконному виготовленні зброї. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.
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Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
"спасибА" вооружённым до зубов и охраняемым армиями охранников мягкоголовым зепутанам монаборщинства и их Найвэлычнившивому за защиту и оборону.... Бени-дермака и их зелёной банды клоунов-аниматоров