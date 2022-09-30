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Київ (13830) Кривий Ріг (810) зброя (5750) прокуратура (3169)

Мешканець Кривого Рогу поштою слав до Києва перероблені пістолети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Мешканець Кривого Рогу переробляв сигнальні пістолети на вогнепальні та поштою переправляв їх до столиці.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронцями задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник надсилав до Києва, через поштові відділення, а грошові кошти за зброю отримував на власну банківську карту", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час чергового збуту зброї.

Під час обшуків у нього вилучили зброю, велику кількість патронів, комплектуючі та обладнання для переробки зброї, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та банківські картки.

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Мешканця Кривого Рогу звинуватили у незаконному виготовленні зброї. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Мешканець Кривого Рогу поштою слав до Києва перероблені пістолети 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Опять про тоже в сотый раз. Пока не примем закон об оружии и короткостволе и с правом ношения, подобное будет только наростать. Право на личную безопасность--- право конституционное! Не спать хуторяне! Не спать!
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30.09.2022 15:18
+7
ця держава не в змозі захистити своїх громадян і ще не дозволяє самому захищатися.
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30.09.2022 15:20
+7
Отож.
Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
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30.09.2022 15:22
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Кривой Рог уже начал лендлиз. Вечером ссаныч прокомментирует в видосике.
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30.09.2022 15:10 Відповісти
а тепер поштові відправлення не перевіряють???? що за дурня..
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30.09.2022 15:12 Відповісти
Навіть міжнародні перевіряють вибірково, а всередині країни взагалі не перевіряють.
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30.09.2022 15:15 Відповісти
відстала я від життя..останній раз років зо п'ять тому відправляла новою - то перевіряли..чи то відповідальні були..чи тому, що в них у відділенні щось вже горіло..хз
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30.09.2022 15:19 Відповісти
щось в АК за 3 к гривень не вірю...від 1 к вбитих єнотів б ще подумала...
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30.09.2022 18:19 Відповісти
щось зовсім не вірю..про телефон особливо
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30.09.2022 19:04 Відповісти
95 тільки хлопавками й шампурами може озброюватись..
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30.09.2022 15:21 Відповісти
Цікаво, з якого кварталу?
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30.09.2022 15:13 Відповісти
Це вже учорашній день: скоро будуть нормальні бойові розсилати, а не треш турецький!
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30.09.2022 15:14 Відповісти
Опять про тоже в сотый раз. Пока не примем закон об оружии и короткостволе и с правом ношения, подобное будет только наростать. Право на личную безопасность--- право конституционное! Не спать хуторяне! Не спать!
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30.09.2022 15:18 Відповісти
ця держава не в змозі захистити своїх громадян і ще не дозволяє самому захищатися.
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30.09.2022 15:20 Відповісти
Отож.
Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
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30.09.2022 15:22 Відповісти
после безоружного бегства из-под Киева из под самых обстрелов (хата через пару дней таки пострадала, а соседскую разнесло "под ноль") сам бы купил себе "чёрный ствол"...
"спасибА" вооружённым до зубов и охраняемым армиями охранников мягкоголовым зепутанам монаборщинства и их Найвэлычнившивому за защиту и оборону.... Бени-дермака и их зелёной банды клоунов-аниматоров
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30.09.2022 15:31 Відповісти
нагородити ..
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30.09.2022 15:43 Відповісти
Умелец. За шо его осуждать? За то, шо помогал людям приобрести засобы защиты?
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30.09.2022 16:25 Відповісти
На предмет співпраці з кацапней требе перевірити, кримінал часто на кацапів працює.
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30.09.2022 16:35 Відповісти
це не вогнепальну зброю робили а пристрій для відстрілу гумових набоів!!! До 2014 року теж там замовляв...на GUNforumi під патрон з гумовим набоєм 9 мм сова-9п Можна і самому переробити але то сверла треба..станок і все інше А стартові поістолети в вільному продажу Zoraki та іньші
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30.09.2022 18:39 Відповісти
 
 