Колишній командир корвета "Луцьк" Макеєв воює проти України. Йому оголошено про підозру в держзраді, - ДБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
ДБР повідомили про підозру у держзраді колишньому командиру протичовнового корвета "Луцьк" Сергію Макеєву, який у 2014 році після окупації Криму перейшов на бік росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору. На сьогодні він командує російським протичовновим кораблем "Суздалець", який бере участь у російській збройній агресії проти України", - йдеться в повідомленні.
Колишньому військовому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Топ коментарі
+35 Urs
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+16 мыкола дрон
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+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Намного больше проблем с головой у тех, кто прекрасно видел ситуацию в 92-94-ых годах в Крыму, когда чуть ли не до войны ситуация накалялась. Там прямо были кацапы, которые открыто, не скрывая делали свои заявления. И все на это плюнули, ничего не сделал ни Кравчук, ни Кучма. Кучма хотя бы на Тузлу съездил, Кравчук то вообще комуняга в облаках витал, а не занимался реальными делами. И аналогичная ситуация была на Донбасе. Там тоже была куча ваты, на которую просто забили, оставили эту вату без контроля, ну и результат вот он, закономерный. Это должно стать жестким уроком на собственной ошибке, что нельзя оставлять в покое ни одного гражданина нашей страны, если он явно готов по своей идеологии идти против Украины тем или иным способом. Надо десятки раз предлагать пряник каждому, а затем использовать кнут. Нельзя оставлять таких людей в одиночестве, чтобы они собирались в стаи и попадали под влияние тех, кто хочет ими управлять.