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корвет (22) державна зрада (1075) ДБР (2560)

Колишній командир корвета "Луцьк" Макеєв воює проти України. Йому оголошено про підозру в держзраді, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

ДБР повідомили про підозру у держзраді колишньому командиру протичовнового корвета "Луцьк" Сергію Макеєву, який у 2014 році після окупації Криму перейшов на бік росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства

"Капітан ІІІ рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини в Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору. На сьогодні він командує російським протичовновим кораблем "Суздалець", який бере участь у російській збройній агресії проти України",  - йдеться в повідомленні.

Колишньому військовому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Колишній командир корвета Луцьк Макеєв воює проти України. Йому оголошено про підозру в держзраді, - ДБР 01
Колишній командир корвета Луцьк Макеєв воює проти України. Йому оголошено про підозру в держзраді, - ДБР 02

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+35
он и не переходил. Он всегда и был на той стороне. Просто глаза надо было разуть...
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30.09.2022 15:15
+16
прошло восемь лет,а оно все в майорах ходят,видно очень сильно "ценят" предателей
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30.09.2022 15:30
+12
От поц!
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30.09.2022 15:14
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От поц!
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30.09.2022 15:14 Відповісти
А скоро будет ОПУЩЕННЫЙ поц)
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30.09.2022 15:17 Відповісти
прошло восемь лет,а оно все в майорах ходят,видно очень сильно "ценят" предателей
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30.09.2022 15:30 Відповісти
Так, а кому нравятся предатели, абсолютно - никому!
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30.09.2022 20:29 Відповісти
он и не переходил. Он всегда и был на той стороне. Просто глаза надо было разуть...
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30.09.2022 15:15 Відповісти
Та, кажуть, щось він підозрілий якийсь. Але це не точно.
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30.09.2022 17:10 Відповісти
та ладна..8 років збирали підтвердження?? хоч би й не афішували таке позорисько..
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30.09.2022 15:15 Відповісти
А шож це він нас на рашку проміняв -- за які коврижки.
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30.09.2022 15:16 Відповісти
Це гени з сибірських ******. Кацапу який паспорт не дай--він залишиться кацапом. Таких вже он пів Німеччини бігає.
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30.09.2022 15:20 Відповісти
Вгодований слимак. Треба розчавити
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30.09.2022 15:17 Відповісти
Тільки зараз повідомили? Людина вже 8 років зраджує присягу, а наші тільки спамʼятались.
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30.09.2022 15:17 Відповісти
Сподіваюсь, підозру йому повідомили двома частинами в потилицю? Інакше який сенс.
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30.09.2022 15:19 Відповісти
так он же Макеев
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30.09.2022 15:19 Відповісти
Вот некогда такого не было и вот опять.
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30.09.2022 15:21 Відповісти
в танкісти пішов)
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30.09.2022 15:24 Відповісти
Их в 2014 году перебежали к путлеру целый вагон и телега цыгана Будулая...
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30.09.2022 15:24 Відповісти
Практически все они и сверхсрочники были крымчане. И срочники тоже кстати. Моряки имею в виду. Кто стоял за такими циркуляра и в мо, можно раскопать. Только поздно. Крымчане срочную ведь служили в Крыму с 1992г. Ну вот как и кто стоял за этим?
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30.09.2022 15:33 Відповісти
Козёл редкий!
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30.09.2022 15:25 Відповісти
Заочно "повІдомили" і заочно розстріляють...
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30.09.2022 15:28 Відповісти
Видимость бурной работы, с врагом которого в ближайшие годы не прищучить, а как обстоят дела с батальонами монако, вена, ит.п и т.д?
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30.09.2022 15:31 Відповісти
И ВЕДЬ ДОСТАНУТ РАНО ИЛИ ПОЗДНО
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30.09.2022 15:34 Відповісти
А що там оголошувати ? Стратили і все !
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30.09.2022 15:38 Відповісти
Цю суку як пірата повісити на реї!!!
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30.09.2022 15:39 Відповісти
Рея- це не гуманно. Краще кілювання- протягнути під днищем з носа до гвинтів на форсажі.
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30.09.2022 15:48 Відповісти
******* , вона завжди *******
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30.09.2022 15:52 Відповісти
Никаких странностей не вижу в нем, предал ради денег, 80% мусоров и 50% военных хотели в РФ в 14-ом году исключительно ради денег, правда их по итогу кинули с баблом, но такого судьба.

Намного больше проблем с головой у тех, кто прекрасно видел ситуацию в 92-94-ых годах в Крыму, когда чуть ли не до войны ситуация накалялась. Там прямо были кацапы, которые открыто, не скрывая делали свои заявления. И все на это плюнули, ничего не сделал ни Кравчук, ни Кучма. Кучма хотя бы на Тузлу съездил, Кравчук то вообще комуняга в облаках витал, а не занимался реальными делами. И аналогичная ситуация была на Донбасе. Там тоже была куча ваты, на которую просто забили, оставили эту вату без контроля, ну и результат вот он, закономерный. Это должно стать жестким уроком на собственной ошибке, что нельзя оставлять в покое ни одного гражданина нашей страны, если он явно готов по своей идеологии идти против Украины тем или иным способом. Надо десятки раз предлагать пряник каждому, а затем использовать кнут. Нельзя оставлять таких людей в одиночестве, чтобы они собирались в стаи и попадали под влияние тех, кто хочет ими управлять.
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30.09.2022 16:24 Відповісти
Никаких пряников. Это не работает. Кто то предложит пряник потолще и подлиннее и все насмарку. Только кнут в виде чемодан вокзал мацква.
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30.09.2022 17:52 Відповісти
Не треба ніякої тюрми. Зрадників має ліквідувати ССО чи ГРУ.
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30.09.2022 16:59 Відповісти
взяв ярлик - товсь нікчемно здохнути
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30.09.2022 17:57 Відповісти
 
 