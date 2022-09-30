Удар росіян по автопарку у Дніпрі: рятувальники виявили під завалами тіло ще одного загиблого. ФОТО

Зросла кількість жертв ракетного удару армії РФ по АТП у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського "Іскандера", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів. ФОТО

На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені. Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП.