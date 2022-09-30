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Удар росіян по автопарку у Дніпрі: рятувальники виявили під завалами тіло ще одного загиблого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зросла кількість жертв ракетного удару армії РФ по АТП у Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Удар росіян по автопарку у Дніпрі: рятувальники виявили під завалами тіло ще одного загиблого 01

"Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського "Іскандера", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів. ФОТО

На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені. Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП.
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И ***** после этого зовет за стол переговоров?
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30.09.2022 15:49 Відповісти
Нафіга в одному місці все ставить ?
У нас в Харкові хоч додумалися на ніч ставити тролейбуси по всьому місту, щоб не
накрили всі одразу в депо і це при тому що Тєрєхов не геній.
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30.09.2022 15:49 Відповісти
Видно знову коригувальнички постарались.
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30.09.2022 15:52 Відповісти
Взуттєва фабрика, СТО, непрацюючий базар, АТП, і жодного військового об'єкту... Таке враження, що корегувальниками підпрацьовують чиїсь конкуренти, адже жодної логіки цих влучань немає, хіба що рукожопо намагаються влучити у дніпропетровське вундерваффе - бронепотяг...
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30.09.2022 19:49 Відповісти
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30.09.2022 15:55 Відповісти
Рашисты твари, нет вопросов. Но дурость руководства АТП на лицо. Вместо того чтобы рассредоточить свой автопарк, они сконцентрировали его в одном месте. И это при том, что в городе достаточно всякой прорашисткой гнили
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30.09.2022 16:02 Відповісти
Так треба цю гниль викорінювати. Чикі- чикі і немає.
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30.09.2022 16:08 Відповісти
 
 