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Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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"Голуба устриця" по-російськи
Інструкція для російського солдата
Беззаперечні докази
"Мирного рішення не буде..."
Ситуація змінилася
Наочно про "могилізацію" в рф
Проводи на передову
Повернення
Все...
...таке життя
Все за планом...
Газопостачання по-путінськи
Десь на російсько-грузинському кордоні
"Ядерний" клоун
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Топ коментарі
+20 Maksim Perepelitca
показати весь коментар30.09.2022 17:24
+9 Post-AV
показати весь коментар30.09.2022 16:58
+9 Андрей Мокряк
показати весь коментар30.09.2022 18:39
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Бегут, бегут, бегут...только коридор, ****, не кончается!
@StarshinaZapasa
·
21 ч
Орк, получивший повестку, чувствует себя как болельщик боксерского матча, на которого внезапно натянули трусы и вытолкнули в ринг. А в противоположном углу разминается и как-то недобро посмотривает на него тот самый боец, которому он минуту назад кричал: ****, тебе ******!
Не мое