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Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Вигідна пропозиція

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кожного мобілізованого чоловіка у російській Туві влада видає по живому барану

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Про ситуацію на фронті...

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Голуба устриця" по-російськи

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Інструкція для російського солдата

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Беззаперечні докази

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Мирного рішення не буде..."

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ситуація змінилася

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Наочно про "могилізацію" в рф

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Проводи на передову

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Повернення

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Все...

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

...таке життя

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Все за планом...

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Газопостачання по-путінськи

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Десь на російсько-грузинському кордоні

Акція від кремля, інструкція для російського солдата, газопостачання по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

"Ядерний" клоун

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+20
. .
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30.09.2022 17:24
+9
Порошенко на фоне газодукта и "теперь я начальника" - это шедевры)))))
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30.09.2022 16:58
+9
Так ведь не за барана, а за красавицу-комсомолку .
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30.09.2022 18:39
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30.09.2022 16:43 Відповісти
Рамзанка Дырова и кислые рожи кацапских приспешников довольно хорошо сегодня порадовали. Не смогли изобразить энтузиазм и веселье, хотя это довольно просто должно же быть. Притом им же на Лиман и трупы русни плевать, они боятся за себя.
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30.09.2022 16:46 Відповісти
Такий день,саме час посміятись.....
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30.09.2022 16:49 Відповісти
Не наговаривайте на сруцьких,не все же они гомики
https://photos.app.goo.gl/5Sx5drPW5FTBPHTc8
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30.09.2022 16:49 Відповісти
Кацапы пробили коридор с Лимана....
Бегут, бегут, бегут...только коридор, ****, не кончается!
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30.09.2022 16:50 Відповісти
Хреново шо бегут,лучше бы они уже отбегались
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30.09.2022 16:51 Відповісти
Порошенко на фоне газодукта и "теперь я начальника" - это шедевры)))))
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30.09.2022 16:58 Відповісти
+100500
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01.10.2022 07:01 Відповісти
Окупант помни - лучше в плен чем в пакет.
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30.09.2022 17:14 Відповісти
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

21 ч

Орк, получивший повестку, чувствует себя как болельщик боксерского матча, на которого внезапно натянули трусы и вытолкнули в ринг. А в противоположном углу разминается и как-то недобро посмотривает на него тот самый боец, которому он минуту назад кричал: ****, тебе ******!

Не мое
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30.09.2022 17:22 Відповісти
. .
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30.09.2022 17:24 Відповісти
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30.09.2022 21:54 Відповісти
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30.09.2022 17:32 Відповісти
А раньше 20 баранов выдавали, холодильник Розен-лев и почётную грамоту.
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30.09.2022 17:33 Відповісти
Так ведь не за барана, а за красавицу-комсомолку .
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30.09.2022 18:39 Відповісти
Життя людина оцінюється в одного барана, таке може бути тілька в рабовласницькій країні.
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30.09.2022 21:49 Відповісти
Дякую! Хоч посміявся))) Фініш це Ківа
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01.10.2022 14:41 Відповісти
 
 