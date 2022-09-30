Зеленський провів засідання РНБО: розглядали забезпечення колективної безпеки України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.
Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації. Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресора анексувати українські території, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОП.
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України. Наголошувалося, що під час фейкових референдумів відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.
Крім того, РНБО розглянула питання щодо забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Учасники засідання заслухали доповіді міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви.
Було обговорено заходи, яких необхідно вжити з метою забезпечення колективної безпеки євроатлантичного простору та України. Зокрема, це зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги нашій державі, посилення санкційного тиску на Росію, впровадження пропозицій щодо гарантування безпеки на міжнародній арені, активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидія гібридним загрозам, які спричиняє країна-агресор.
Будь ласка, зачекайте...
Може саме тому сюди таємно приїздив їній генерал? Може саме про це буде пресконференція Столтенберга? Може саме тому країни ЄС та НАТО рекомендують своїм громадянам якомога швидше покинути московію?
Молимося за наших воїнів (особливо біля Лиману) та тримаємо кулаки за НАТО
Повторю питання, про всяк випадок (з поточненнями): в чому ви бачите провал України і де (в якій сфері) цей провал: в обороні, в контраступі, на міжнародній арені, в економіці чи фінансах?
2.2 області були здані в перший день без бою,в т ч і АЕС
3. останній тиждень ЗСУ припинили активні дії в Херсон та Запор областях
4. припинено навіть несміливі удари по Криму ,по Раші ударів і не було
5.за 7 міс не постраждав жоден Слуга,Опезежопер,росагент,диверсант,вбивця
6. корупція та розкрадання західної допомоги шокують навіть союзників України при абсолютній бездіяльності вашої зе-команди
7. з 2019 року в Україні робилося все для розвалу армії,ВПК,безкарності росагентури і церкви,Путіна просто просили-прийди і заволодій нами за 3 дні
1. Яким чином Україна могла це не дозволити?
2. Цей "провал" заглушає Україна розкручуючи операція під Лиманом? Навіть для ЗЕ! це вже ну дууууже довга реакція на події! До того ж, вони вже (пелькою абдристовича) відмазалися - "проє@алі".
3. Оперативні дані з усіх фронтів спочатку дають на ознайомлення вам, а потім вже до ГенШтабу і ви вкурсі всіх подій на усіх фронтах?
4. Приблизно те ж саме, що і в п.3, але з доповненням: а вам не спадало на думку, що застосування тієї зброї зараз необхідне в іншому місці?
5. А це яким чином до операції під Ліманом і "провалу України"? Це питання до судової системи, яку (чомусь) припинили реформувати після виборів у квітні 2019-го, "свого на 100%" прокурора та карманної єрмаковської ДБР
6. Немає бездіяльності зе-команди: розкрадання і корупція безпосередньо їми очолюється. І не треба перекладати на інших власні помилки. Якщо ви голосували за ЗЕ!, а тепер приєдналися до сєкти "я за нєво нє галасавал і вабще нє хаділ на вьібарьі", то повірте - не всі такі
7. Ви впевнені, що операцією під Лиманом ОПа намагається прикрити своє бездарне керування на протязі 3 років до цього? Якесь дрібненьке прикриття...
То де ж ви сьогодні побачили провал України? Адже ви самі сказали (цитую):
"операція в Лимані це операція батальйонного рівня,її розкручують щоб заглушити провал України з сьогоднішньою анексією 20% території"