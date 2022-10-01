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Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Кількість людей, які загинули в результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області, зросла до 30, 88 людей отримали поранення

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 01

"30 загиблих і 88 поранених унаслідок чергового воєнного злочину Росії у Запоріжжі. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка", - написав очільник Нацполіції у фейсбуці.

Клименко зазначив, що внаслідок обстрілу загинув 36-річний співробітник місцевого управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані. "Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", - наголосив Клименко.

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 02
Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 03

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Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 04

За його словами, на місці трагедії продовжують роботу близько 80 фахівців, а слідчі та криміналісти поліції "допомагають колегам із СБУ збирати докази".

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 05

"Поки що відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, велика зона і сила ураження людей... Російські військові знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно вдарили саме сюди", - наголосив голова Нацполіції.

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 06

Також читайте: На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час удару РФ по гуманітарній колоні, - ОВА

Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 30, 88 людей поранені, - Нацполіція 07

Він додав, що це було "цілеспрямоване масове вбивство", вчинене окупантами.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.09.2022 21:18
+12
ось він -"руцкій мір"На мацковіїї сатана править бал, і як завжди приносить криваву жертву на своє "свято".
Мої співчування родинам загиблих, швидкого одуження пораненим.
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30.09.2022 21:16
+9
Господи, який жах, щоб ця нечисть кипіла не в смолі, а в крові людей, яких убила. Царство небесне убитим, пораненим швидкого одужання і здоров'я.
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30.09.2022 21:10
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тривога і вже прильоти є
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30.09.2022 21:07 Відповісти
По всій країні тривога.
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30.09.2022 21:10 Відповісти
Господи, який жах, щоб ця нечисть кипіла не в смолі, а в крові людей, яких убила. Царство небесне убитим, пораненим швидкого одужання і здоров'я.
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30.09.2022 21:10 Відповісти
ось він -"руцкій мір"На мацковіїї сатана править бал, і як завжди приносить криваву жертву на своє "свято".
Мої співчування родинам загиблих, швидкого одуження пораненим.
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30.09.2022 21:16 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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30.09.2022 21:18 Відповісти
Додам що "наші люди" ще й ті хто працює зараз на своїх місцях, пече хліб, привозить їжу до магазина, обслуговує електромережі та зв'язок, лагодить труби щоб була вода, платить податки, допомагає армії... ну ви зрозуміли - не всі можуть чи мають тримати зброю та воювати на фронті.
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30.09.2022 21:26 Відповісти
Так, не всі можуть чи мають тримати зброю та воювати на фронті, але не повинні працювати на окупантів, типу ви там воюйте, а я буду як завжди пекти хліб, привозити їжу, платити податки в окупації, бо воно мене не стосується, це якісь ваші розбірки.
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30.09.2022 21:46 Відповісти
Скажіть якщо не важко чим ви конкретно в даний час займаєтеся, просто в загальних рисах, хочу знати, постараюся повірити, просто ви дуже строгий максималіст і тому мені цікаво, про себе я інвалід на групі після інфаркту, син воює на передовий
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30.09.2022 22:05 Відповісти
Я вже фактично прожив життя, 2 інфаркту, пенсіонер по віку, з 17 років працював. Тому я вважаю, що маю право на свою думку.
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30.09.2022 22:11 Відповісти
Тримайтеся і не нервуйте зайвий раз, я вас як ніхто інший розумію, удачі та здоров'я вам
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30.09.2022 22:18 Відповісти
Щоб люди не шастали- влада би мала допомагати, а не красти гуманітарку. До речі, за місто в цій черзі треба теж платити, якщо не хочеш чекати місяць.
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30.09.2022 21:28 Відповісти
Я не в захваті від влади - але яким чином зараз влада може допомогти? Можна конкретизувати?
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30.09.2022 21:48 Відповісти
Мы не имеем морального права садится за стол переговоров с русней, а тем более подписывать с мразями мирные договора.
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30.09.2022 21:22 Відповісти
їхати на окуповану територію з маленькими дітьми? колоною?
що це було?
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30.09.2022 21:22 Відповісти
Походу ето те которые ехали к *асвабадителям*
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30.09.2022 21:37 Відповісти
Знаете ли вы что в лиманском котле сидят те твари, которые Мариуполь штурмовали стирая дома вместе с людьми?
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30.09.2022 21:25 Відповісти
Мне кажется что им *****.
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30.09.2022 21:28 Відповісти
Боюсь, що ні. Домовляться і випустять як з-під Києва випустили.
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30.09.2022 23:30 Відповісти
Нужно их быстро уничтожить, если сразу не сдадутся в плен, пока не набежали из плакальщицы и не стали требовать астанавиться и дать им зеленый коридор и тд....
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30.09.2022 21:41 Відповісти
100%. Если уничтожить Лиманскую группировку, то херсонская группировка орков ******** все ето, побежит по воде домой неслушая приказы ***** стоять до последнего
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30.09.2022 21:47 Відповісти
Так сидят все-таки?
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30.09.2022 21:56 Відповісти
Ви ******* ? Люди сюди їздять лікуватися в тому числі, але постійно жити тут не в змозі, бо владі вони нафік не потрібні, крім як брати з них данину за виїзд.
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30.09.2022 21:31 Відповісти
Куди їздять лікуватися ? На захоплену кацапами територію ? Що ви верзете ?
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30.09.2022 21:34 Відповісти
Почитайте что это и зачем

Выезд из Украины через рашку

Полулегальный "без ограничений"
Поэтому там семьями стояли с детьми
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30.09.2022 22:32 Відповісти
Без прописки навряд чи пропустили би.
Та я впевнений вони мали свої, для себе суттєві причини для перетину, і ЄС тут ні до чого так як дітей і жінок можна відправити через кордон України - швидше, дешевше, безпечніше, тобто в машині повинен був знаходитись тільки чоловік… окремі дописувачі, що без роброру пишуть про вату - інколи виникає почуття що отримують за це гроші.
Шкода людей, сумно все це..
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30.09.2022 23:37 Відповісти
ГОРИ россия В ОГНЕ !!!
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30.09.2022 21:32 Відповісти
Теперь ***** будет обстреливать всю страну чтобы вынудить нас признать тот маразм который он придумал. Нужно адекватно отвечать чтоб он чуствовал что наступает на гвоздь когда хочет раздавить Украину
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30.09.2022 21:35 Відповісти
Кулеба, собирай радбез ООН . Привыкать к таким зверствам нельзя
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30.09.2022 21:36 Відповісти
Радбез ООН собирает только рашка чтобы обвинить украинцев что мы якобы запрещаем рузгоязычным разговаривать па-рузкэ. А расстрел рашистами колоны гражданских с почти сотней жертв то такое
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30.09.2022 21:38 Відповісти
Ну про що можна говорити з рашиськими варварами ? цю мерзоту треба знищувати і припеніть возити на окуповані території гуманітарну допомогу ,забудьте наші люди ворог розуміє по своєму.
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30.09.2022 21:39 Відповісти
Нанесіть дзеркальну відповідь не треба вбивати людей ，НАНЕСІТЬ ВІДПОВІДЬ ПО ІНФРАСТРУКТУРІ РОСІЇ тільки так можна зупинити обстріли українців . а ЧОМУ оон НЕ ЗІБРАТИ З ЦЬОГО ПРИВОДУ? НЕХАЙ КУРВА бачать фотографії вбитих цивільних людей !!!!!Де заява України в ООН про геноцид !!!? Треба збирати це ****** ООН після кожного теракту нехай дивляться фотографії
немає слів
А РОСІЯНАМ Я БАЖАЮ ЩОБ У ВАС КУРВА БУЛО ТЕ Ж САМЕ
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01.10.2022 00:00 Відповісти
Цікаво , а до кого їхали всі ці люди ,на окуповані території ?
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01.10.2022 08:05 Відповісти
 
 