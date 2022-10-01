Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю "прилетіло" понад 30 російських снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Синельниківському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч під звуки ворожих обстрілів. Росіяни ударили по двох районах - Нікопольському та Синельниківському. Нікопольський накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів.



Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило. У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 000 сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.



У Марганецькій та Червоногригорівській громадах теж минулося без постраждалих.



У Великомихайлівській громаді Синельниківського району люди цілі. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч без атак і на цю хвилину спокійно.

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