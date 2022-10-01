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війна (56365) Дніпропетровщина (2352) обстріл (21033) Резніченко (493) Нікополь (553)

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю "прилетіло" понад 30 російських снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Синельниківському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч під звуки ворожих обстрілів. Росіяни ударили по двох районах - Нікопольському та Синельниківському. Нікопольський накрили "Градами" та важкою артилерією п’ять разів.

Найбільше дісталося Нікополю. Туди прилетіли понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило. У місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад 1 000 сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах теж минулося без постраждалих.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району люди цілі. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч без атак і на цю хвилину спокійно.

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Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 01

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 02

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 03

Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло понад 30 російських снарядів, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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"Війська РФ"? - персонаж вимишлений.
п'яні кацапи полізли - вбити всіх.
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01.10.2022 08:15 Відповісти
Щось російські ***** активізувалися останній тиждень. Напевно, сподіваються на могилізацію *****.
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01.10.2022 08:17 Відповісти
реферемндують жаби нікчемні - та і пес їx не їси - всі під бубін асфальт ляжуть..
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01.10.2022 08:24 Відповісти
Ваши слова Да прямо Богу в уши.
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01.10.2022 08:28 Відповісти
для знатоков штучка... ))
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01.10.2022 08:53 Відповісти
слово "ґуманність" до кацапні давно забув.
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01.10.2022 08:18 Відповісти
ніколи більше так не дуркуйте, рідні - плиз,,,
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01.10.2022 08:47 Відповісти
І так щоранку ,а відповідь де ? в ворога земля під ногами має горіти .
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01.10.2022 08:50 Відповісти
 
 