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Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів "Ураганів", "Градів" та артилерії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору. Є поранені та загиблі мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 01

Армія РФ вдрила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Сіверськ, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Північне, селах Новокалинове, Карлівка, Максимільянівка, Бердичі.

Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 02

"Ворог застосував проти мирного населення міномети, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію. Знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 14 житлових будинків, дитячий садок, магазин, гаражі, господарча споруда, автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: рашисти завдали ударів по 10 населених пунктах області



Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 03
Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 04
Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 05
Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 06
Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 07
Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів Ураганів, Градів та артилерії 08
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Смотря на эту девятку , понимаешь как человек может перенести , такие осколочные попадания .Страх .
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02.10.2022 14:21 Відповісти
 
 