Наслідки обстрілів Донеччини. Росіяни били по населених пунктах з мінометів "Ураганів", "Градів" та артилерії. ФОТОрепортаж

Російські війська відкрили вогонь по житловому сектору. Є поранені та загиблі мирні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



Армія РФ вдрила по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Сіверськ, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Північне, селах Новокалинове, Карлівка, Максимільянівка, Бердичі.

"Ворог застосував проти мирного населення міномети, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію. Знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 14 житлових будинків, дитячий садок, магазин, гаражі, господарча споруда, автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: рашисти завдали ударів по 10 населених пунктах області















