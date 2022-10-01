Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні повідомлялося про обстріл житлового будинку в Миколаєві, пізніше стало відомо про пошкодження будинків ще в одному районі міста.
Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Ще кілька житлових будинків зазнали пошкоджень в іншому районі міста. В них понівечені стіни, вибиті вікна та зруйнований дах. Також там від влучання ракети зайнявся гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
Поранень зазнали мама з тримісячною дитиною. Їх одразу після обстрілів госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом внаслідок сьогоднішніх ударів по місту постраждало п’ять осіб.
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Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
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Конгресс одобрил пакет помощи Украине на 12,3 млрд долларов. За высказались 220 демократов. Против - 201 республиканец. Практически все. Только десять республиканцев поддержали новый пакет помощи.
Путин ждет, когда Конгресс возьмут республиканцы. Выборы уже в ноябре этого года. А Белый Дом - Трамп. Выборы через два года. После этого помощь Украине прекратится. У нас есть только два года, пока эта река помощи идет в полную силу. Как и было сказано ранее.
Ваш Дед.