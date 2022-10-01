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війна (56365) Миколаїв (1336) обстріл (21033) Сєнкевич (220)

Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні повідомлялося про обстріл житлового будинку в Миколаєві, пізніше стало відомо про пошкодження будинків ще в одному районі міста.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ще кілька житлових будинків зазнали пошкоджень в іншому районі міста. В них понівечені стіни, вибиті вікна та зруйнований дах. Також там від влучання ракети зайнявся гараж. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Поранень зазнали мама з тримісячною дитиною. Їх одразу після обстрілів госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом внаслідок сьогоднішніх ударів по місту постраждало п’ять осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Миколаїв, поцілили в житловий будинок, - Сєнкевич. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич 01

Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич 02

Унаслідок сьогоднішніх ударів по Миколаєву постраждало п’ять осіб, зокрема мама з тримісячною дитиною, - Сєнкевич 03

Автор: Наталя Джума
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

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4 мин

Конгресс одобрил пакет помощи Украине на 12,3 млрд долларов. За высказались 220 демократов. Против - 201 республиканец. Практически все. Только десять республиканцев поддержали новый пакет помощи.

Путин ждет, когда Конгресс возьмут республиканцы. Выборы уже в ноябре этого года. А Белый Дом - Трамп. Выборы через два года. После этого помощь Украине прекратится. У нас есть только два года, пока эта река помощи идет в полную силу. Как и было сказано ранее.

Ваш Дед.

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01.10.2022 11:14 Відповісти
Тільки про це учора подумала. Трамп може і не буде. Байден також. Два роки це вічність. Тримайтесь і бережіть Україну
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01.10.2022 11:36 Відповісти
то треба в оригіналі читати, скільки проти і чому само проти, і чи проти взагалі, бо то вже невперше, коли перекручують навпаки, люди поширюють, а потім виявляється що то було неправда або часткова правда що в такій ситуації фактично одне й те саме.
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01.10.2022 14:01 Відповісти
ракета влучила в цегляну п'типоверхівку, зруйновані два поверхи....а чому фото нема...
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01.10.2022 11:16 Відповісти
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01.10.2022 12:40 Відповісти
 
 