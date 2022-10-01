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На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом "Професор", який зливав розвідінформацію ворогу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом Професор, який зливав розвідінформацію ворогу 01


"За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім "Професор". Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік розвідував способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області.

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом Професор, який зливав розвідінформацію ворогу 02

Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, "який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням РФ". Також обвинувачений вербував жителів Одещини для подальшої співпраці з країною-агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом Професор, який зливав розвідінформацію ворогу 03

Обвинуваченого затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. В ході обшуку вилучено мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації та був придбаний за кошти спецслужби РФ.
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Топ коментарі
+25
Коли нарешті ми вже почуємо щось на кшталт - зважаючи на воєнний стан працюючий на ворога громадянин України був затриманий та розстріляний. Слава Україні!- ???
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01.10.2022 11:54
+21
Якийсь наркоман сушений...
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01.10.2022 11:51
+15
Может "ПроФФесор"? Так мы такого знаем.
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01.10.2022 11:51
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Якийсь наркоман сушений...
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01.10.2022 11:51 Відповісти
Генетичне сміття
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01.10.2022 12:03 Відповісти
Может "ПроФФесор"? Так мы такого знаем.
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01.10.2022 11:51 Відповісти
не он прохфессор тот кого ты знаешь)))
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01.10.2022 12:19 Відповісти
Коли нарешті ми вже почуємо щось на кшталт - зважаючи на воєнний стан працюючий на ворога громадянин України був затриманий та розстріляний. Слава Україні!- ???
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01.10.2022 11:54 Відповісти
Міша, пристрелити багато розуму немає.
Пртрібно вивчити вербувальні підходИ. способи зв"яхку, мотивацію (ініціативник, на компрматеріалах, добровільне погодження на співпрацю з СС ІД, методи та способи збіру інфи..) та багато чого.
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01.10.2022 12:01 Відповісти
ого пан шарить
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01.10.2022 12:04 Відповісти
Добре вчили, та працював на практиці багато. Та три зірки веоикі на погоні з рискою не за посмішки кацапам.
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01.10.2022 12:07 Відповісти
Та я згоден. Це образно - піймали й розстріляли на місці. Звичайно після відповідних заходів. Але наразі чомусь дуже часто ми чуємо про виголошення підозри та вихід під заставу, а потім пошуки пацієнта вже по Віднях та воронежах.
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01.10.2022 12:24 Відповісти
После того , как ,естественно Допросить и нечайно головой об стенку,из-за этой мрази уже сколько людей погибло НО других -бы гнид поубавилось
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01.10.2022 13:08 Відповісти
Не можна його розстріляти! Тільки гілляка. Або зашморг причепити, або у вигляді палі.
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01.10.2022 12:01 Відповісти
НУ ЯКЩО ПАН МАЄ ЧАС ТА НАТХНЕННЯ ....
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01.10.2022 12:26 Відповісти
Это хорошо что я не один этого хочу. ******* со своей гуманностью. Они нас хотят уничтожить, так и мы должны уничтожать.
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01.10.2022 17:26 Відповісти
Скільки ж ці комуняки та ригоАнали розвели зкацапленоі агентури в Україні!!
Скільки ж горя та смертей принесли вони Українцям!!!
Але ж судді ще портновські та ригівські, тому надія тільки на прикре самогубство цієї гнидота *****!!!
Гадять, падлюки, там де і самі ж живуть!!
Погано, що без фото……Але свято наближається….
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01.10.2022 11:56 Відповісти
гы прохвессор!!а присмотришся даже по забрюленному фото видно что таки ,,чмоня"(без вариантов)
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01.10.2022 11:57 Відповісти
Якусь "шестьорку" нам представляють, як "агента ФСБ".
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01.10.2022 11:58 Відповісти
віддійте його родичам загиблих.. на годинку
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01.10.2022 12:03 Відповісти
Конвоиру зеленского: быть прохфесором в Украине - плохая примета.
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01.10.2022 12:10 Відповісти
Доречі женевська конвенція не розповсюджується на шпигунів та агентів спецслужб,тому сміливо встановлюйте шибеницю на місці пам'ятника катерини2 та виконуйте вирок по закону військового часу,це буде наочна соціальна реклама ,що б інші цим не займалися, досить гратися з ними через це загине багато людей!
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01.10.2022 12:12 Відповісти
Не розумію, чого не показують їх мерзенні пики ?Ці покидьки зрадили країну, їх дії призвели до загибелі людей, та їм на чолі потрібно одразу ставити тавро зрадника. А їх самий, гуманний український суд просто відпускає і вони далі живуть собі як нічого не було.
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01.10.2022 12:17 Відповісти
Тому, що він, зараз, перебуває у статусі підозрюваного, і його вина ще не доведена.
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01.10.2022 15:21 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, вже одного 'професора' в Одесі затримували кілька місяців тому, з подібними звинуваченнями. Що, відпустили ?
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01.10.2022 12:18 Відповісти
Так можна ж його затримувати хоч раз на тиждень. Йому пофіг, а СБУ звітність. Це ж Одеса.
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01.10.2022 13:05 Відповісти
если жив, то СБУ лохи.
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01.10.2022 12:21 Відповісти
Не лохи, а зрадники
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01.10.2022 12:52 Відповісти
Знаю точно‼️
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01.10.2022 13:10 Відповісти
на професора не тягне, студент або абітурієнт.
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01.10.2022 12:37 Відповісти
*********** *************** мать их....................СБУ РЕСПЕКТ!
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01.10.2022 13:00 Відповісти
От все в кацапів навпаки.
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01.10.2022 13:03 Відповісти
Одеса один з осередків сепаратизму..туди повтікали з Києва"за рускє мір" з самого початку війни...там є де сховатись місто велике..
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01.10.2022 13:11 Відповісти
Главрашист, бандит и коррупционер мэр города.
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01.10.2022 13:35 Відповісти
yes, correct! ********* & Slugi Uroda razom za sovietskuiy Odessu.
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02.10.2022 22:20 Відповісти
Набить ***** и расстрелять!
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01.10.2022 13:14 Відповісти
глянув заголовок то на яника подумав
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01.10.2022 13:31 Відповісти
Когда задержат одесского главрашиста, бандита и коррупционера, мэра города Труханова(бандитское погоняло*Капитан*) или ЗЕбильная власть его покрывает и с ним заодно?
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01.10.2022 13:33 Відповісти
А консули та всі працівники ( того шо всі хто працював агенти) затримані, питання до СБУ
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01.10.2022 13:52 Відповісти
Так могли б відразу "Академіком" назвати, прямо як у фільмі...
Чи не заслужив падлюка.
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01.10.2022 14:21 Відповісти
Часом не віктор федорич,усох після ростова,і втік.
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02.10.2022 13:34 Відповісти
В Одесі судді дуже швидко розбираються з подібним - вчити Шевченко на український. І все.
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02.10.2022 20:20 Відповісти
 
 