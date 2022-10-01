На Одещині затримали агента ФСБ під псевдонімом "Професор", який зливав розвідінформацію ворогу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім "Професор". Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік розвідував способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області.
Розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до співпраці з ворожою спецслужбою чоловік залучив свого знайомого з Івано-Франківська, "який також був прихильником ідеї об’єднання РФ, РБ та України в єдине державне утворення під головуванням РФ". Також обвинувачений вербував жителів Одещини для подальшої співпраці з країною-агресором.
Обвинуваченого затримали під час виконання чергового завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. В ході обшуку вилучено мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації та був придбаний за кошти спецслужби РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Пртрібно вивчити вербувальні підходИ. способи зв"яхку, мотивацію (ініціативник, на компрматеріалах, добровільне погодження на співпрацю з СС ІД, методи та способи збіру інфи..) та багато чого.
Скільки ж горя та смертей принесли вони Українцям!!!
Але ж судді ще портновські та ригівські, тому надія тільки на прикре самогубство цієї гнидота *****!!!
Гадять, падлюки, там де і самі ж живуть!!
Погано, що без фото……Але свято наближається….
А ніхто і не пише, що це кадровий розвідник з ФСБ,
але якщо хтось займається подібними справами, то до нього використовується саме така назва.
Не знало, не зрозуміло шо з клікухою замість ім'я?
Чи не заслужив падлюка.