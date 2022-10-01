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На Закарпатті адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру адвокату за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, розробила механізм переправлення осіб через держкордон. За 8 тис. дол. США жінка домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи "Шлях". Чоловік мав виїхати за межі України під виглядом водія підприємства, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, напередодні адвокат одержала частину грошових коштів - 5 тис. дол. США. Залишок суми військовозобов’язаний надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо перетинав кордон.

Їх затримали на пункті пропуску. Водієві також повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Дивіться також: ​Канали переправлення військовозобов’язаних через кордон викрито у Львівській, Миколаївській та Одеській областях. ФОТОрепортаж

На Закарпатті адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А кому ж, как не адвокатам?

То такие крысы, шо везде пролезут.
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01.10.2022 12:23
+3
Нещодавно підвозив хлопчину-солдата, який приїхав на 10 днів до мами з передової. Я запитав його:" А тобе не коробить, що ти, 21-річний хлопець, захищаєш мене, своє місто, свою країну, а твої однолітки ховаються по темних кутах і закордоном, щоби відкосити від служби?" " Та ні,-відповів мій пасажир,- я би більше боявся, якби вони знаходилися зі мною в одному окопі". Ось такі, вони, наші Герої. А нам, виборцям, потрібно брати за яйця своїх депутатів для приняття поправок в закони про Державну службу, Вищу освіту і.т.д. з тим, що на державній службі ( поліція, СБУ, держ.управління, школи, університети і т.д.) можуть працювати виключно особи, що пройшли дійсну військову службу. На державну форму навчання, висування в депутати любого рівня-тільки після військової служби.
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01.10.2022 12:36
+2
Вот как должен человек любить свою роботу,и жить с мыслю ,скорей бы утро и на работу.Это касается тех *********, которые не смотря ни на что продадут свою родину, честь , вместе с матерью, какая рубка бабла проходит через таможню в это время,мы и накуй не нужны ,война не война, кацапы буряты, о чем вы , вот моя родина, моя жизнь, таможня....
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01.10.2022 13:25
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А кому ж, как не адвокатам?

То такие крысы, шо везде пролезут.
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01.10.2022 12:23 Відповісти
Не забуть це сказати своєму, коли вляпаєшся в якусь ху@ню.
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01.10.2022 13:19 Відповісти
А я з особистого досвіду
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01.10.2022 13:20 Відповісти
Адвокат?
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01.10.2022 13:28 Відповісти
Насмішив
Жодного разу, коли звертався до адвокатів - профіту не отримав. Лише витрати.
Як мені сказав один з них, коли я пред'явив йому те, що результату він не досяг:
- Адвокату платять за роботу, а не за результат!
Та й так. Хабарі вони заносити можуть. І до судів. І до прокуратури. Теж із особистого досвіду.
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01.10.2022 14:37 Відповісти
Не пощастило.
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01.10.2022 14:55 Відповісти
Звiсно! Закон 80/20 у дії!
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01.10.2022 15:20 Відповісти
Як тільки Зе дізнався, що починатиметься війна, то Міністром оборони призначив адвоката (Резнікова). І поставки пішли як по маслу.
ПС.
Той, якого затримали - це колишній прокурор, який лише нещодавно отримав посвідчення адвоката
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01.10.2022 14:38 Відповісти
Ну, значить бувають і нормальні адвокати. Юристи.
Але я поки що таких не зустрічав особисто.
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01.10.2022 14:43 Відповісти
Нещодавно підвозив хлопчину-солдата, який приїхав на 10 днів до мами з передової. Я запитав його:" А тобе не коробить, що ти, 21-річний хлопець, захищаєш мене, своє місто, свою країну, а твої однолітки ховаються по темних кутах і закордоном, щоби відкосити від служби?" " Та ні,-відповів мій пасажир,- я би більше боявся, якби вони знаходилися зі мною в одному окопі". Ось такі, вони, наші Герої. А нам, виборцям, потрібно брати за яйця своїх депутатів для приняття поправок в закони про Державну службу, Вищу освіту і.т.д. з тим, що на державній службі ( поліція, СБУ, держ.управління, школи, університети і т.д.) можуть працювати виключно особи, що пройшли дійсну військову службу. На державну форму навчання, висування в депутати любого рівня-тільки після військової служби.
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01.10.2022 12:36 Відповісти
реально смішно коли кричать: арохімію факопнафронт!!!111
Угу, дивитись 24/7 шоб він не перестріляв всіх і не став героєм днр.
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01.10.2022 12:47 Відповісти
Тобто, аспірантів в твоїй владі не буде? Нагадую, що раніше призивний вік був 25 років і особа, яка весь цей час навчалася, отримувала відстрочку. До чого це я? Перш ніж висувати подібні ініціативи, потрібно добре розуміти предмет і знати деталі.
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01.10.2022 13:26 Відповісти
Адвоката надо судить за то что брал деньги а депутатов за то что деньги пошли адвокату а не в Госказну-но то такое ,как у нас говорят...
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01.10.2022 13:00 Відповісти
Вот как должен человек любить свою роботу,и жить с мыслю ,скорей бы утро и на работу.Это касается тех *********, которые не смотря ни на что продадут свою родину, честь , вместе с матерью, какая рубка бабла проходит через таможню в это время,мы и накуй не нужны ,война не война, кацапы буряты, о чем вы , вот моя родина, моя жизнь, таможня....
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01.10.2022 13:25 Відповісти
В Украине военное положение,а не всеобщая мобилизация...,а це як кажуть в Одесі, різні напрямки руху...лебідя рака та щуки...
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01.10.2022 14:40 Відповісти
 
 