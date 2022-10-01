На Закарпатті адвоката підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру адвокату за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон за грошову винагороду (ч. 3 ст. 332 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генерального прокурора України.
"За даними слідства, підозрювана, перебуваючи у змові з іншими особами, розробила механізм переправлення осіб через держкордон. За 8 тис. дол. США жінка домовилась із клієнтом про виготовлення для нього посвідчення водія і внесення його даних до системи "Шлях". Чоловік мав виїхати за межі України під виглядом водія підприємства, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, напередодні адвокат одержала частину грошових коштів - 5 тис. дол. США. Залишок суми військовозобов’язаний надав спільнику жінки – водію, з яким безпосередньо перетинав кордон.
Їх затримали на пункті пропуску. Водієві також повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України).
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То такие крысы, шо везде пролезут.
Жодного разу, коли звертався до адвокатів - профіту не отримав. Лише витрати.
Як мені сказав один з них, коли я пред'явив йому те, що результату він не досяг:
- Адвокату платять за роботу, а не за результат!
Та й так. Хабарі вони заносити можуть. І до судів. І до прокуратури. Теж із особистого досвіду.
ПС.
Той, якого затримали - це колишній прокурор, який лише нещодавно отримав посвідчення адвоката
Але я поки що таких не зустрічав особисто.
Угу, дивитись 24/7 шоб він не перестріляв всіх і не став героєм днр.