Війська РФ за минулі дві доби вивели з ладу дві підстанції на півдні України, - "Укренерго". ФОТО

За дві доби через російські ракетні удари повністю виведені з ладу дві підстанції НЕК "Укренерго" на півдні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії у телеграмі.

"Росія знову свідомо нищить цивільні об’єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України.

Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає.

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Щойно дозволятиме ситуація, ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлювальні роботи. Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону.

На фото те, що зазвичай залишає після себе на наших об'єктах "русский мир", - йдеться у повідомленні.



