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вибухівка (398) війна (56389) Харківщина (4273) розмінування (758)

Під час розмінування дамби на Харківщині вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області під час розмінування дамби в с. Великі Проходи вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг.

Про це повідомив у Facebook заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували злочини росіян.

"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограмів! За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів, для вибуху труби "Північного потоку" було використано 500 кг тротилового еквіваленту", - наголосив Болвінов.

За його словами, наслідки такого вибуху були б жахливі - затоплення цілих сіл та селищ.

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Під час розмінування дамби на Харківщині вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг 01

Під час розмінування дамби на Харківщині вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг 02

Під час розмінування дамби на Харківщині вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг 03

Автор: Наталя Джума
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А скільки ще цього г..на будуть збирати по нашій ненці десятки років? ...
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02.10.2022 08:23 Відповісти
Объявление в российской аптеке,-"тампонов нет, все "ушли на фронт!"
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02.10.2022 08:44 Відповісти
А шурфи копалися для чого? Вибухівку що - у тіло дамби закопували? Так, судячи з усього - та вибухівка не кацапами місяць тому закладена була - земля злежана і грунтові шари не порушені і у верхніх шарах пророслі коренями трав! Здається, що та вибухівка лежала там не одне десятиліття!
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02.10.2022 08:50 Відповісти
зрада по любому
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02.10.2022 08:53 Відповісти
А до чого тут "зрада"? Очі маю - бачу! Просто не люблю "лекцій для колгоспників"!
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02.10.2022 09:00 Відповісти
Саперів звинуватив, колгопників ні за що образив. Сходи похмелись, чи що.
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02.10.2022 09:11 Відповісти
У чому я "звинуватив" саперів? В тому що вони розмінування провели? Я суджу по зовнішніх ознаках місця роботи -бо мене вчили установці інженерних *********** і їх виявленню на об"єктах! А якщо ти не знаєш старовинного анекдоту про "три скелети Олександра Македонського" то це - не моя вина, а твоя біда! Бо ти "розписався" у своїй обмеженості! Я цей анекдот чув у Ермітажі ще в1982 році!
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02.10.2022 09:29 Відповісти
Щось глибоченько як для закладки кацапів.
Кацапам проще довбонути з С300 або Смерчами по дамбі.
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02.10.2022 17:59 Відповісти
 
 