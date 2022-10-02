Під час розмінування дамби на Харківщині вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг. ФОТОрепортаж

У Харківській області під час розмінування дамби в с. Великі Проходи вилучено мін та вибухівки із загальним тротиловим еквівалентом у 650 кг.

Про це повідомив у Facebook заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували злочини росіян.

"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограмів! За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів, для вибуху труби "Північного потоку" було використано 500 кг тротилового еквіваленту", - наголосив Болвінов.

За його словами, наслідки такого вибуху були б жахливі - затоплення цілих сіл та селищ.

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