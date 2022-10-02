Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали "Калібри". ФОТО

Завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу. У ту страшну для всієї України ніч (вторгнення РФ) Олена несла бойове чергування.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Уявіть собі, що ваш ранок починається не з кави чи обіймів коханої людини, а з бойового чергування о третій годині ночі. Замість теплого ранкового душу – у вас готовність №1. Ви – оператор радіолокаційної станції, по вашому підрозділу прилітає шість "Калібрів" чи "Іскандерів", на вашому напрямку – атака 15-18 російських літаків.

Неабияку мужність треба мати, аби, попри небезпеку, залишитися на позиції під час ракетних обстрілів і продовжувати виявляти ворожі повітряні цілі, адже на кону невинні життя.

Такі події довелося пережити Олені, котра в ту страшну для всієї України ніч несла бойове чергування.

Також читайте: У РФ тривають мобілізаційні заходи, військові частини у Криму переведені на повну бойову готовність, - Генштаб

– О третій ночі я заступила на бойове чергування, була темна ніч, навіть зорі не сяяли. О четвертій ворог розпочав ракетний обстріл Броварів. Поки всі спускалися в укриття, ми, оператори РЛС, продовжували сидіти за моніторами і виконували свою роботу під ракетним обстрілом. "Гаряче" стало тоді, коли було пряме влучання у висотомір, який стояв на сусідньому пагорбі від мене. Ударна хвиля була надзвичайно потужною. Мою РЛСку так "колихнуло" – ледь не скинуло з пагорба. На мить здалося, що все, мені – кінець…

Олена розповідає, що завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу.

– Радіотехнічні війська завжди пильно стежать за повітряним простором. Ми із побратимами бачимо москальські винищувачі далеко за межами України. Супроводжуємо, як тільки злетять з аеродромів. Їх ідентифікуємо по траєкторії. У нас на моніторах вони відображаються у вигляді міток, що рухаються на екрані. Коли від цієї мітки від’єднується ще одна і рухається у напрямку своєї цілі – це і є запуск ворожої ракети! Далі передаємо інформацію авіації і ЗРВ. Коли мітка ракети зникає – розуміємо, що наші хлопці її знищили.

Жінка впевнена, що зовсім скоро українська армія вижене болотян остаточно. Адже навіть під час найбільших обстрілів наші воїни мужньо продовжували працювати на своїх позиціях з єдиною метою: знищити якомога більше орків та захистити мирних українців. Саме такий настрій мотивує рухатися далі й працювати, прямісінько до Перемоги!