Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали "Калібри". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу. У ту страшну для всієї України ніч (вторгнення РФ) Олена несла бойове чергування.
Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
Уявіть собі, що ваш ранок починається не з кави чи обіймів коханої людини, а з бойового чергування о третій годині ночі. Замість теплого ранкового душу – у вас готовність №1. Ви – оператор радіолокаційної станції, по вашому підрозділу прилітає шість "Калібрів" чи "Іскандерів", на вашому напрямку – атака 15-18 російських літаків.
Неабияку мужність треба мати, аби, попри небезпеку, залишитися на позиції під час ракетних обстрілів і продовжувати виявляти ворожі повітряні цілі, адже на кону невинні життя.
Такі події довелося пережити Олені, котра в ту страшну для всієї України ніч несла бойове чергування.
– О третій ночі я заступила на бойове чергування, була темна ніч, навіть зорі не сяяли. О четвертій ворог розпочав ракетний обстріл Броварів. Поки всі спускалися в укриття, ми, оператори РЛС, продовжували сидіти за моніторами і виконували свою роботу під ракетним обстрілом. "Гаряче" стало тоді, коли було пряме влучання у висотомір, який стояв на сусідньому пагорбі від мене. Ударна хвиля була надзвичайно потужною. Мою РЛСку так "колихнуло" – ледь не скинуло з пагорба. На мить здалося, що все, мені – кінець…
Олена розповідає, що завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу.
– Радіотехнічні війська завжди пильно стежать за повітряним простором. Ми із побратимами бачимо москальські винищувачі далеко за межами України. Супроводжуємо, як тільки злетять з аеродромів. Їх ідентифікуємо по траєкторії. У нас на моніторах вони відображаються у вигляді міток, що рухаються на екрані. Коли від цієї мітки від’єднується ще одна і рухається у напрямку своєї цілі – це і є запуск ворожої ракети! Далі передаємо інформацію авіації і ЗРВ. Коли мітка ракети зникає – розуміємо, що наші хлопці її знищили.
Жінка впевнена, що зовсім скоро українська армія вижене болотян остаточно. Адже навіть під час найбільших обстрілів наші воїни мужньо продовжували працювати на своїх позиціях з єдиною метою: знищити якомога більше орків та захистити мирних українців. Саме такий настрій мотивує рухатися далі й працювати, прямісінько до Перемоги!
Будь ласка, зачекайте...
@Osinttechnical
-
8 ч
Украинские силы из 110-й бригады ИВС сбили еще один российский Ка-52 в Запорожской области
https://twitter.com/i/status/1576314300125544449
-------------------------------уй!!!
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси.
- "в РЛС новее П-12 оператор НЕ СИДИТ ВНУТРИ кабины станции, излучающие кабины стоят на холмиках, а монитор вынесен на пункт управления... "
Моя цитата:
- "Я знаю що таке П-35-та!"
Твоя цитата:
- "Сколько часов ты сможешь просидеть на карусели?
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси."
У П-12 обертається сама антенна система І ще раз повторюю - я не обговорював своїм коментарем технічну сторону роботи РЛС а саме психічний стан її оператора!
Ти "сам з себе зняв штани" і показав свій дурний зад, який заміняє тобі голову! Будь-який спеціаліст батальйону зв"язку і радіотехнічного забезпечення в авіації чи дивізіону ППО зі мною погодиться! Так що повертайся на свою авторську тему і бундючся перед своїми прихильниками... Тут ти - "в прольоті"...
И оттого твоё заявление про "лише одна з нерухомих мішеней на поверхні землі," - не соответствует действительности. А относительно психологического состояния оператора - совершенно с тобой согласен - когда в 50 метрах от тебя разнесло высотомер и с потолка сыплется штукатурка - это оптимизма не добавляет!
Или хотя бы " -------------------------------уй!!! ???
"Это же я! Мент я, мент поганый!" "Истину глаголешь, сын мой!"
І я тобі кажу те ж саме!
Попробуешь опровергнуть?
українська Героїня
Але журналісти, що це писали…
«знищити якомога більше орків…»-знов вам соромно називати речі своїми іменами?!
Орки це казкові персонажі з фільмів, відеоігор та мультиків!
Украінців вбивають РОСІЯНИ!
Вам соромно написати, що нищити треба росіян?!
)))
це жінкам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️