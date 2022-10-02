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війна (56389) обстріл (21042) РЛС (19)

Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали "Калібри". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу. У ту страшну для всієї України ніч (вторгнення РФ) Олена несла бойове чергування.

Про це повідомляє АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

Уявіть собі, що ваш ранок починається не з кави чи обіймів коханої людини, а з бойового чергування о третій годині ночі. Замість теплого ранкового душу – у вас готовність №1. Ви – оператор радіолокаційної станції, по вашому підрозділу прилітає шість "Калібрів" чи "Іскандерів", на вашому напрямку – атака 15-18 російських літаків.

Неабияку мужність треба мати, аби, попри небезпеку, залишитися на позиції під час ракетних обстрілів і продовжувати виявляти ворожі повітряні цілі, адже на кону невинні життя.

Такі події довелося пережити Олені, котра в ту страшну для всієї України ніч несла бойове чергування.

Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали Калібри 01

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– О третій ночі я заступила на бойове чергування, була темна ніч, навіть зорі не сяяли. О четвертій ворог розпочав ракетний обстріл Броварів. Поки всі спускалися в укриття, ми, оператори РЛС, продовжували сидіти за моніторами і виконували свою роботу під ракетним обстрілом. "Гаряче" стало тоді, коли було пряме влучання у висотомір, який стояв на сусідньому пагорбі від мене. Ударна хвиля була надзвичайно потужною. Мою РЛСку так "колихнуло" – ледь не скинуло з пагорба. На мить здалося, що все, мені – кінець…

Олена розповідає, що завдання операторів РЛС полягає у своєчасному виявленні ворога і передачі інформації про повітряну обстановку на командні пункти у режимі реального часу.

– Радіотехнічні війська завжди пильно стежать за повітряним простором. Ми із побратимами бачимо москальські винищувачі далеко за межами України. Супроводжуємо, як тільки злетять з аеродромів. Їх ідентифікуємо по траєкторії. У нас на моніторах вони відображаються у вигляді міток, що рухаються на екрані. Коли від цієї мітки від’єднується ще одна і рухається у напрямку своєї цілі – це і є запуск ворожої ракети! Далі передаємо інформацію авіації і ЗРВ. Коли мітка ракети зникає – розуміємо, що наші хлопці її знищили.

Оператор РЛС Олена залишалася на позиції, навіть коли поряд вибухали Калібри 02

Жінка впевнена, що зовсім скоро українська армія вижене болотян остаточно. Адже навіть під час найбільших обстрілів наші воїни мужньо продовжували працювати на своїх позиціях з єдиною метою: знищити якомога більше орків та захистити мирних українців. Саме такий настрій мотивує рухатися далі й працювати, прямісінько до Перемоги!

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Слава нашим дівчатам- воїнам!!!
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02.10.2022 08:35
+48
З Днем ТРО наших захисніків!
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02.10.2022 08:33
+40
Українські жінки-найкращі у світі...
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02.10.2022 08:42
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З Днем ТРО наших захисніків!
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02.10.2022 08:33 Відповісти
КРАСАВА !!!! СЧАСТЬЯ ТЕБЕ !!!!!!
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02.10.2022 13:19 Відповісти
Слава нашим дівчатам- воїнам!!!
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02.10.2022 08:35 Відповісти
OSINTtechnical
@Osinttechnical
-
8 ч
Украинские силы из 110-й бригады ИВС сбили еще один российский Ка-52 в Запорожской области

https://twitter.com/i/status/1576314300125544449
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02.10.2022 08:36 Відповісти
А зачем находиться на РЛС если средства ПВО были укрыты от ракетного удара? Ведь фактически целеуказания РЛС не должна была производить
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02.10.2022 08:37 Відповісти
Ти про що - "сонце моє"? Ти взагалі тямиш щось в роботі комплексів ППО? Чи - аби "перднуть" щоб увагу звернули?
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02.10.2022 08:42 Відповісти
Валерьянки выпей пвошник куев, а то обосрешься от напряжения не нужного
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02.10.2022 15:42 Відповісти
Та мені здається - це саме тебе "затіпало"! Ач, "підскочив, наче кропивою між ногами стібонули!" По суті щось є? Чи - "аби перднуть!"? Що таке - "режим кругового огляду", знаєш? І для чого він потрібен?
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02.10.2022 15:55 Відповісти
Я и написал в форме вопроса комментарий, чтобы услышать компетентное мнение того кто знает.
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02.10.2022 16:21 Відповісти
А обзивання "пвошником куевим" і пропозиція "попить валеріанки" - це теж до "прохання" відноситься? Здається це - реакція "неука", який захотів "випендриться", а тут показав себе "недоумком"
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02.10.2022 16:27 Відповісти
Ок о пустом поболтали, есть что то работе РЛС?
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02.10.2022 16:30 Відповісти
Є! Спочатку - вибачення! А потім буде про ПВО!
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02.10.2022 16:54 Відповісти
возможно, потому что ВИКО (выносные индикторы кругового обзора) не рабочие
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02.10.2022 08:48 Відповісти
Оператор РЛС, у своїй роботі, подібний хірургу, що виконує операцію, яка рятує чиєсь життя, під ворожим обстрілом Йому не можна "відійти", "залягти", "перечекать" чи "змінить позицію" Навантаження на психіку неймовірне -адже треба робить свою роботу, розуміючи що ти - лише одна з нерухомих мішеней на поверхні землі, і відбиться ти не маєш можливості - просто продовжуєш виконувать свою частку роботи
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02.10.2022 08:40 Відповісти
Как всегда наш Яр, как корифей всех наук, подобен таксисту, рассуждающему об особенностях операции на открытом сердце. Ты вживую хоть П-12 видел?
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02.10.2022 11:19 Відповісти
"Амфашка"! Тут "розведення срачів" не вітається! Особливо від їх "поклонників" Іди влаштовуй їх на своїй темі!
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02.10.2022 11:55 Відповісти
Мой друг, вообще-то РТВ - моя специальность ВУС. Так что сраться со мной на эту тему не советую.
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02.10.2022 12:01 Відповісти
Твоя специальность" тут - "срач розводить" А хто ти по "ВУС" - мені якось насрать! Я в технічну складову роботи РЛС не лізу, а пишу про роботу людини! Так що -----------------------уй!!!
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02.10.2022 12:06 Відповісти
Мой любитель срача, суть в том, что в РЛС новее П-12 оператор НЕ СИДИТ ВНУТРИ кабины станции, излучающие кабины стоят на холмиках, а монитор вынесен на пункт управления...
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02.10.2022 13:35 Відповісти
Баран! Я знаю що таке П-35-та!
-------------------------------уй!!!
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02.10.2022 13:38 Відповісти
Да ты у нас ещё и космонавт? Сколько часов ты сможешь просидеть на карусели?
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси.
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03.10.2022 10:45 Відповісти
"Амфашка"! Я дивлюся - ти все з усіх сил "тужишся", щоб на мене "висраться"? Можу тебе "обрадувать" - тобі це не вдається Бо всі твої "висери" пруть тобі ж в штани! Ціну нам обом люди вже склали і змінить її майже неможливо Бо я (на відміну від тебе) знаходжусь у більш вигідному положенні: одна з основних вимог моєї професії - "слідкувать за язиком" А ти цього робить не вмієш Твоя цитата:
- "в РЛС новее П-12 оператор НЕ СИДИТ ВНУТРИ кабины станции, излучающие кабины стоят на холмиках, а монитор вынесен на пункт управления... "
Моя цитата:
- "Я знаю що таке П-35-та!"
Твоя цитата:
- "Сколько часов ты сможешь просидеть на карусели?
ПС: зная твою некоторую туговатость - поясняю - при работе п-35 вращается вокруг вертикальной оси."
У П-12 обертається сама антенна система І ще раз повторюю - я не обговорював своїм коментарем технічну сторону роботи РЛС а саме психічний стан її оператора!
Ти "сам з себе зняв штани" і показав свій дурний зад, який заміняє тобі голову! Будь-який спеціаліст батальйону зв"язку і радіотехнічного забезпечення в авіації чи дивізіону ППО зі мною погодиться! Так що повертайся на свою авторську тему і бундючся перед своїми прихильниками... Тут ти - "в прольоті"...
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03.10.2022 11:14 Відповісти
Дорогой Яр! С тобой весьма тяжело общаться, так как ты мыслишь сугубо прямолинейно, как грабли. Твоё непонимание простых намёков требует длинного и многословного пояснения к ним... Моё упоминание П-12, где вращается антенна и было намёком на то, что в более поздних станциях типа п-35 вращается вся кабина, и оттого оператор не сидит там внутри!
И оттого твоё заявление про "лише одна з нерухомих мішеней на поверхні землі," - не соответствует действительности. А относительно психологического состояния оператора - совершенно с тобой согласен - когда в 50 метрах от тебя разнесло высотомер и с потолка сыплется штукатурка - это оптимизма не добавляет!
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03.10.2022 13:20 Відповісти
Поцілуй мене в сраку! Свою "епістолярність" іди проявлять перед завсідниками на твоїй темі А мені "лапшу на вуха не вішай": був ти тупим методистом - "начотчиком" - ним і залишився!
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03.10.2022 13:48 Відповісти
Ладно, дорогой! Совсем ты меня унизил и затоптал, твая пабеда!
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04.10.2022 09:03 Відповісти
Та "нахрєн" ти мені сто літ потрібен! Ще "перемагать" тебе! Був-би ти достойним противником - інша справа А так - звичайний дрібний паскудник! Тільки і здатен лайно на вентилятор накидать!
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04.10.2022 09:17 Відповісти
А где же контрольный выстрел "Поцілуй мене в сраку! "?
Или хотя бы " -------------------------------уй!!! ???
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05.10.2022 10:36 Відповісти
Ти так цього хочеш? Вибач за недостатню до тебе увагу! Вважай, що я тобі це сказав!
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05.10.2022 11:22 Відповісти
Ты не виляй! Продемонстрируй мощь и силу своего интилекта, говори прямо!
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05.10.2022 11:51 Відповісти
Ти анекдот про попа, папугу і "мєнта" пам"ятаєш?
"Это же я! Мент я, мент поганый!" "Истину глаголешь, сын мой!"
І я тобі кажу те ж саме!
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05.10.2022 11:58 Відповісти
Друг мой, твоя сущность проста и понятна - смысл - ничто, кто последний сказал любую чушь -пабедитель.
Попробуешь опровергнуть?
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05.10.2022 14:35 Відповісти
Красапетівка!!! Слава нашим війскам!!!
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02.10.2022 08:40 Відповісти
Українські жінки-найкращі у світі...
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02.10.2022 08:42 Відповісти
Слава ЗСУ, і слва українським валькіріям!
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02.10.2022 08:46 Відповісти
українська Ксена-воїн
українська Героїня
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02.10.2022 08:47 Відповісти
Ось таких треба нагороджувати!А не піда**в з екранів!!!
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02.10.2022 08:51 Відповісти
Славна дівчина!
Але журналісти, що це писали…
«знищити якомога більше орків…»-знов вам соромно називати речі своїми іменами?!
Орки це казкові персонажі з фільмів, відеоігор та мультиків!
Украінців вбивають РОСІЯНИ!
Вам соромно написати, що нищити треба росіян?!
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02.10.2022 08:56 Відповісти
Болотян....
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02.10.2022 10:29 Відповісти
КРАСАВА
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02.10.2022 09:03 Відповісти
То ж недарма ми, українці, боїмося лише власних жінок!
)))
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02.10.2022 09:05 Відповісти
Ці системи під постійним прицілом ворога. Тому знаходитися в них, коли поряд вибухають ракети, це велика мужність. Дякуємо вам, дівчата та хлопці.
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02.10.2022 09:16 Відповісти
Красуня.
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02.10.2022 09:27 Відповісти
Наші воїни-жінки неймовірні! Низько схиляю голову перед Вами. Далеко не кожен мужчина збереже свою мужність за бойових обставин, про які розповідає Героїня. Слава Україні!
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02.10.2022 09:49 Відповісти
А відгодовані на брехливі гроші бугаї "Лисий" і пікалов поперли свої жирні дупи за кордон, а то може снайпер вбити, за це мають повагу і нагороди. Про них постійно виходять сюжети на "Єдиному каналі новин", а також забитий ними інтернет, як хтось з них покакав, як його дружина оголила коліно, чи доня знялася в якомусь кіно..., ось реальні герої, яким немає місця в списку нагороджених і на екрані бенявовазелякіно. Так 73%, я нічого не переплутав?
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02.10.2022 09:54 Відповісти
Нічого. І нас вже не 73%, слава Богу і Україні. Але! Думаєш, знову за Порошенка будуть голосувати? Тільки якщо не буде ніякої іншої альтернативи.
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02.10.2022 10:59 Відповісти
Набагато менше, та й в2019 р. було 73% від тих хто прийшов голосувати, а голосував далеко не весь Український народ!
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02.10.2022 11:59 Відповісти
Думаю, що мають голосувати за кращого із тих, що маємо. Якщо дружать з головою, то вирахують скоренько хто є хто, хто говорив, обіцяв, а хто робив. Чия говорільня виявилася утопією, а чия працює і виявилася тим, до чого йдемо. Десь так. Думаю, що народ бажає миру, а не війни, самостійності, а не рабства,а мир це ракети, а не дороги, мир це армія, мова, віра, а не "какая разница".
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02.10.2022 13:57 Відповісти
Пане Анатолій-ви нічого не переплутали.Дівчина-воїн свято виконала і виконує свій обов*язок.Дай Бог їй довгих років життя,міцного здоров*я і сімейного щастя.Ми тільки що прочитали про подвиг людини,який вона виконувала тоді-в перший день війни,а скільки таких подвигів за ці 9 місяців?І якщо кожен,не критикуючи,не розводячи срач для хайпу,не думаючи тільки про себе ,коханого, буде до кінця виконувати те що вміє-ми обов*язково пореможемо.
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02.10.2022 12:43 Відповісти
я про це. Таких багато, такі зупинили ворога ціною свого здоровя і життя, але нагороди, навіть не медальки, а ордена роздають відвертим сцикунам, які ховаються від армії. Я про тих, хто "втирав" у 2019 році наріду - це вся "еліта" "слуг", "95 кварталу", правда багато з них перейшли на бік ворога, але ні одного немає десь на передовій. Чотирижди відкосники оділи військовий однострій, і щось там розповідають з бункера, привчаючи стадо зелених вівць, що тог все їх заслуги. Сьогодні навіть Коля Котлета Ліван визволив, маючи в руках якусь гілку для розмінування машини. Не сила, а моща.
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02.10.2022 14:03 Відповісти
Красуня. Дай Боже тобі щастя, дівчинка. Слава Україні!
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02.10.2022 10:56 Відповісти
Героям слава і слава найкрасивішим і наймудрішим жінкам в світі ,
це жінкам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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02.10.2022 12:41 Відповісти
Українські жінки не тільки красивійші в світі, вони - розумні і сміливі!
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02.10.2022 11:24 Відповісти
Гарнюня
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02.10.2022 13:03 Відповісти
Не військовий і не знаю складових частин стаціонарних РЛС, але завжди думав що на поверхні тільки самі антени, радари і інше подібне обладнання. А обчислювальна техніка і оператори десь у бетонних бункерах чи на кшталт того. А виявляється вони прямо на сітці радара сидять.
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02.10.2022 13:21 Відповісти
Золота дівчинка 💛💙
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02.10.2022 18:42 Відповісти
гарненька яка )))
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02.10.2022 23:38 Відповісти
 
 