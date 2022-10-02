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Удар по Запоріжжю: рашисти поцілили чотирма ракетами С300, зруйновано промислову інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог поцілив в Запоріжжя та передмістя чотирма ракетами С300.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає", - зазначив Старух.
"Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений. Дотримуємось правил безпеки та віримо в ЗСУ!" - додав він.
Топ коментарі
+12 Огусто
показати весь коментар02.10.2022 09:16
+4 Огусто
показати весь коментар02.10.2022 11:29
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Будь ласка, зачекайте...
До зариги дістали орки з тими ракетами. Вже режим сну виробився: 01:15 - прокидання і очікування (уже на "мопеди"), далі сну вже немає. О 4:15 потужні обстріли міста; лежиш і молишся, куди прилетить. Як правило вісім ****** з проміжком в 70 секунд. Після останньої очікування про всяк випадок, пів години. 4:30 - другий сон.
Локація - Миколаїв.
Вважаю, що Одесу треба позбавити цього статусу.
Натомість надати його Миколаєву, Сумам, Чернігову, Маріуполю, Вознесенську, деяким іншим містам.