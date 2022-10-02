Авто зв’язківців "Укртелекому" підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На міні російських окупантів у Сумській області підірвався автомобіль зв’язківців АТ "Укртелеком".
Про це у Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком". Він з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. У автомобілі було 4 людей, троє в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.
Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.
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