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Авто зв’язківців "Укртелекому" підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На міні російських окупантів у Сумській області підірвався автомобіль зв’язківців АТ "Укртелеком".

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком". Він з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. У автомобілі було 4 людей, троє в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.

Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.

Також читайте: Війська РФ обстріляли дві громади на Сумщині, всього 16 "прильотів", - ОВА

Авто зв’язківців Укртелекому підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА 01
Авто зв’язківців Укртелекому підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА 02
Авто зв’язківців Укртелекому підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Скільки такого ще буде після перемоги! Бідні люди. Співчуття!
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02.10.2022 10:33 Відповісти
RIP
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02.10.2022 10:36 Відповісти
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02.10.2022 10:44 Відповісти
ці місця звільнено пів року тому. і люди там їздили щодня. я просто слів не знаходжу...
RIP
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02.10.2022 10:44 Відповісти
Друже,я був у війську за часів совка у середині 80-х.Щось ми там рили і хлопець підірвався на як омусь залізаччі часів WWII.У Керчі це сталося.Загинув.Микола його звали.
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02.10.2022 11:58 Відповісти
R.I.P.

Співчуття рідним
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02.10.2022 11:31 Відповісти
йома йо,з машини купа брухту...Троє виживших народились у сорочці.Бідний водій прийняв на себе основний удар.Ще одна невинна жертва кацапських упирів...Царство Небесне...
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02.10.2022 13:10 Відповісти
 
 