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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Тепер Польщу та Білорусь відділяє 187-кілометровий паркан.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ

Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

"Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі наразі неможливий. Сьогодні польський кордон є найкраще захищеним у Європі", - написав Жарин.

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю 01
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю 02
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю 03

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+35
Новым забором обнесли скотный двор "Белоруссия", населённый тупыми и покорными скотами.
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02.10.2022 10:53
+25
Сейчас лукашисты будут просовывать головы между прутьями, делать подкопы и визжать что Польша хочет на них напасть
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02.10.2022 10:52
+24
Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
Але піпл схавав.
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02.10.2022 11:17
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Сейчас лукашисты будут просовывать головы между прутьями, делать подкопы и визжать что Польша хочет на них напасть
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02.10.2022 10:52 Відповісти
Існує друга реальність, та що не льется за ТБ, в якій "бетонка" Зе та ці стіни з одного плану...

пам'ятаєте "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"?

Як думаете що повинно було статися? Це було авжеж давно, а може бути що "сильні мира цього"* знають що воно скоро знову відбудеться, а "Зміна клімату" - лайно, яким вони ********** обдурювати нeгoїв.

Може саме тому "вони" стали робити ЗЛО відкрито? Саме тому що часи на консолідовану відповідь на це ЗЛО вже вичерпаний?
_________
* - ті що локально у нас собі борги в суді списують, а цепна його собака бреше на ліво і направо

_____________________

Чи справді Ви український патріот:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльностю Ліги Націй та Боем під Крутами?
4) Які заключні слова сказав Степан Хмара після "повинной" захистника Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз іх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненю? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуаця що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
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02.10.2022 15:08 Відповісти
Я рад что есть еще люди который не зазомбированы "массовым продуктом"...
Подобные же фильмы мне не в новость. Канал Neo History всем сознательньім советую.

Если для вашего мировоззрения "Земля-Карьер" не ново и понятно-прийнятно, тогда след уровень "Не Люди" на Живом Журнале. Верить не обязательно, но вскользь оно отвечает на многие вопросы. Особенно если помните новость что найден гроб с коричневой жидкостью внутри и чуть позже информация что жидкость будут на аукционах продавать.
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02.10.2022 22:10 Відповісти
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02.10.2022 22:21 Відповісти
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02.10.2022 22:25 Відповісти
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02.10.2022 22:30 Відповісти
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02.10.2022 22:32 Відповісти
Новым забором обнесли скотный двор "Белоруссия", населённый тупыми и покорными скотами.
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02.10.2022 10:53 Відповісти
на жаль ви абсолютно праві
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02.10.2022 11:09 Відповісти
Здравія! А що думаєте про наших баранів 73%?
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02.10.2022 22:11 Відповісти
Красавчики поляки!
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02.10.2022 10:53 Відповісти
Не наш СЕНЯ також будував стіну,АЛЕ не до будував....
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02.10.2022 13:05 Відповісти
тепер можна вішати таблички - ostrożnie! dzikie zwierzęta! nie karmić! /осторожно! дикие звери! не кормить!
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02.10.2022 10:55 Відповісти
Та так,але для нормальної популяції звірів(кабани,вовки,зубри і т.д.) потрібні проходи.
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02.10.2022 12:05 Відповісти
В нашому випадку нам потрібен не тільки паркан, але ціла лінія Манергейма, щоб від цих свинособак захищатися
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02.10.2022 10:56 Відповісти
Нам реально як в Ізраілі треба ..метрів 8 висоти..бетонні..товсті стіни..і з спец баштами..так добре зроблено що хер підійдеш..під саму стіну бо все з тих башт прострілюєтся..коротче..треба лити лити..бетонувати..заміновувати..
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02.10.2022 13:17 Відповісти
Башти в нашому випадку не варіант у противника є артилерія та ракети зможе швидко зруйнувати. Потрібно величезні рови, протитанкові та протипіхотні загородження+ міни всіх форм та розмірів. Я б напевне ще б ліс, якщо такий є трохи підрубив де це потрібно, а в інших місцях навпаки насадив більше дерев. Проблема населені пункти прямо на кордоні, напевно потрібно розселити людей подалі від кордону, бо підари не заспокояться будуть обстрілювати як не снарядами так пропановими балонами
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02.10.2022 13:32 Відповісти
И таблички повесить *ОСТОРОЖНО. ДУРДОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ 100 ЛЕТ. ИДЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЕКСПЕРИМЕНТ*.
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02.10.2022 10:56 Відповісти
Яценюк забракує.)
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02.10.2022 10:58 Відповісти
ми також робили стіну
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02.10.2022 11:03 Відповісти
Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
Але піпл схавав.
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02.10.2022 11:17 Відповісти
Ти ж договорюй! То були 24 вілли!
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02.10.2022 11:43 Відповісти
Торгало довелось вибачатись. Ну помилився на 23 одиниці... з користю для своєї кишені, але крішнаіти його вже простили (він там у них "продвінутий меценат") - не для себе старався а для "храма".
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02.10.2022 11:48 Відповісти
Ось наслідки його діяльності ! Але дебілам смакує лише гівно від Шмарія.

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02.10.2022 12:12 Відповісти
НБ. Зразу всі повірили!!!!!!
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02.10.2022 12:20 Відповісти
А цих уродів-совків треба відправляти одразу в спам . Вони тоді підвивали продажним журналюгам і разом з ними не дали Яценюку збудувати стіну . Стільки людей могло б ще жити , якби орки як на параді не заїхали 24.02 . І зараз вони знову повилазили !В спам , смердючі істоти !
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02.10.2022 11:46 Відповісти
Товба,а чого ти розійшовся?Захотілося справедливості?Вселенської?Тебе до тієї казни з мілліардами-на постріл HIMERSа підпустять?А цифри,як на референдумах,тобі ж які хочеш,чи не хочеш напишуть...Польська стіна,як і "Європейський Вал"-а чого по дрібницях- стіна,-тільки від порушника на двох ногах.Ніяку військову техніку ці загорожі,а по простому-паркани, не затримають і на хвилину.І порівняти 187 км, та 2500 км-це недоречно....
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02.10.2022 12:29 Відповісти
Недоречно "тикати" незнайомим і приводити "аргументи" пацієнта псих. лікарні . І нікуди я не розходився , а казав це з 1991 року . І в тому , що як тільки з'являвся проєвропейський президент або прем'єр , його починали кусати по команді з москви , а різні совки-зебіли-риги підтримували , неправда теж ? Якщо зебіл - мені не пиши .
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03.10.2022 06:31 Відповісти
Пане Товба,хочеться поваги?Весь час,з 1991 року принижували і не прислухалися?Яценюк-проєвропейський прем*єр ?Чому ж його тоді зняв з посади-проєвропейський президент?Невже прокрався?Кожен, більш менш при посаді, керівничок в Україні,заступаючи на посаду починає будувати свій бізнес. Розставляє "своїх" людей на ключові,для свого збагачення, посади.А малювати цифри,які не можливо ніяк перевірити?Тоді давайте погодимося з "результатами" референдумів...
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03.10.2022 12:06 Відповісти
а де посилання на Індепендет? Жаби з гадюками змагались за доступ до корита. Стосовно "шедевра" Яценюка, то достатньо фото порівняти його та польскої стіни
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02.10.2022 14:17 Відповісти
Дараґой таваріщь Стєпанов! Ну Ви ж знаєте і мовчите, що газети Independent вже нема. Чому Ви замовчуєте, що Парашэнка найняв терористів з Ігілу і вони влаштували вибух?! Не замовчуйте! Розкажіть людям правду!
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02.10.2022 15:41 Відповісти
диво-Ватка, іди протверезій...бо шось ти верзеш не зрозуміле
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02.10.2022 19:05 Відповісти
Ти брехло і трепло.А можливо за гроші напишеш,що Яценюк розстрілював чеченців.
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02.10.2022 12:03 Відповісти
За гроші я проведу розслідування і доведу в будь якому суді корумпованість Яценюка на посаді премєр-міністра. Плати!
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02.10.2022 12:13 Відповісти
Вам же ж правда не потрібна, вам же ж просто поп#здєть...

"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило "Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - бойовий генерал Бідило

Джерело: https://censor.net/ua/n3364522
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02.10.2022 12:20 Відповісти
То Кулявлоба свой пай с кусочком леса огородил
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02.10.2022 11:10 Відповісти
Цікаво, кошторис кв. м. нашого забору і польського співпадає чи ні.
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02.10.2022 11:28 Відповісти
Ти якщо не бачив - то не пиши і не друкуй піздьож . І завдяки таким , як ти підвивальщикам , стіну не збудували . А ви , совки , верещали слідом за кацапами та ригами :"сєнякролік"! А якби збудували - то орки не проїхались би на уралах та камазах 24,02 як на параді аж до Києва . Так що загибель Українців і на совісті таких , як ти ************* .
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02.10.2022 11:40 Відповісти
А ти хотів побачити "китайську стіну" з залишеним після Яника-зека пограбованим бюджетом ? Яник залишив у бюджеті 108 тис. гривень на всю Армію, Освіту, всі силові структур та ще мільярдні суми заборгованості...

"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило
Новини Цензор.НЕТ Політика України



Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, інформує Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3364522
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02.10.2022 12:30 Відповісти
З свинособакими краще мінні поля на глибину 3 км. вздовж кордону...
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02.10.2022 11:10 Відповісти
так бидло завжди огороджують
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02.10.2022 11:11 Відповісти
А де 20 метровий рів 10 метрової глибини з крокодилами та наповнений сірчаною кислотою, це явно нєдоработка,- ох добрі поляки люди, добрі 🤔🧐😁
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02.10.2022 11:17 Відповісти
А чо, виглядає дуже гарно!...
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02.10.2022 11:54 Відповісти
Та неужели главным инженером был наш.... Ну вы поняли! Гений просто, высокая вышла стенка. Там вроде Литва тоже 500 км за считанные месяцы загородила от бульбашей. И без стебу---- я бы и тока не жалел. Во время дождя можно понижать напругу, а толку больше. Учитесь хуторянские!
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02.10.2022 12:43 Відповісти
оцк подивився Сєня на польску стіну і заплакав від заздрощів
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02.10.2022 14:00 Відповісти
Ціккаво а як Боневтік три роки паркан з московитами будував, чи грошей не вистачило, на асфальт всі пішли. До речі, про асфальт- Зелені жаби дозволили заміняти гравій в будові шляхів шлаком, який через рік через навантаження розсипеться. Весь цимес в тому, що шлаком забезпечував родич одного з кварталівців.
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02.10.2022 14:24 Відповісти
 
 