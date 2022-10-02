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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Тепер Польщу та Білорусь відділяє 187-кілометровий паркан.
Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.
Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.
"Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Нелегальний в'їзд до Польщі наразі неможливий. Сьогодні польський кордон є найкраще захищеним у Європі", - написав Жарин.
Топ коментарі
+35 Старый зольдат
показати весь коментар02.10.2022 10:53
+25 Valter Valter
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+24 Oresta Bartka
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Будь ласка, зачекайте...
пам'ятаєте "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"?
Як думаете що повинно було статися? Це було авжеж давно, а може бути що "сильні мира цього"* знають що воно скоро знову відбудеться, а "Зміна клімату" - лайно, яким вони ********** обдурювати нeгoїв.
Може саме тому "вони" стали робити ЗЛО відкрито? Саме тому що часи на консолідовану відповідь на це ЗЛО вже вичерпаний?
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* - ті що локально у нас собі борги в суді списують, а цепна його собака бреше на ліво і направо
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Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльностю Ліги Націй та Боем під Крутами?
4) Які заключні слова сказав Степан Хмара після "повинной" захистника Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз іх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненю? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуаця що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
Подобные же фильмы мне не в новость. Канал Neo History всем сознательньім советую.
Если для вашего мировоззрения "Земля-Карьер" не ново и понятно-прийнятно, тогда след уровень "Не Люди" на Живом Журнале. Верить не обязательно, но вскользь оно отвечает на многие вопросы. Особенно если помните новость что найден гроб с коричневой жидкостью внутри и чуть позже информация что жидкость будут на аукционах продавать.
Але піпл схавав.
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило "Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проєкту країни. Особливо що для цього використовуються російський наратив і фейки", - бойовий генерал Бідило
Джерело: https://censor.net/ua/n3364522
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, - генерал-майор Бідило
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українсько-російський кордон має довжину понад 2000 кілометрів, тому проєкт "Стіна" був поетапним і потребував вирішення великої кількості завдань під час його реалізації.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України (2015-2018), генерал-майор Сергій Бідило, інформує Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3364522