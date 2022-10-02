Доба на Донеччині: 5 ударів по Авдіївці, по одному пораненому у Бахмуті та Соледарі. ФОТОрепортаж

Вночі російські війська активно стріляли на ділянках фронту від Курахового до Соледара.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку під вогонь потрапили Курахівська та Авдіївська громади - без жертв, але є руйнування.

"У Курахівській громаді росіяни обстріляли Курахівку та ударили ракетами по околицях Ганнівки та Успенівки. Є пошкоджені будинки. В Авдіївській громаді росіяни 4 рази стріляли в районі Опитного, 5 разів - по Авдіївці. Є влучання біля будинків - обсяги шкоди встановлюємо", - зазначає Кириленко.

Також повідомляється, що на Горлівському напрямку постраждали Бахмутська, Торецька, Соледарська і Світлодарська громади.

У Бахмуті одна людина дістала поранення, пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки. У Соледарі теж поранено 1 людину. У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки у Щербинівці та 2 будинки у Північному - без постраждалих. У Світлодарській громаді ніч гучно минула в Одрадівці та на станції Майорськ.

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"Залишатися в області - небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.









