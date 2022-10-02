П’яте зафрахтоване ООН судно зайшло під завантаження в Чорноморськ, ще 5 суден з агропродукцією вирушили з портів України. ФОТО

Сьогодні, 2 жовтня, до порту Чорноморськ прибуло під завантаження судно NEW ISLAND. Це уже п’яте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Про це повідомляє у фейсбуці Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після завантаження пшеницею судно вирушить у Сомалі.

Також сьогодні в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 5 суден. У них на борту 114,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки та Європи.

Серед них балкер ARGO 1, який перевозить 31 тис. тонн кукурудзи до Єгипту, та балкер DOGA K із 10 тис. тонн пшениці для Тунісу.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 5,8 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 257 суден з продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

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