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Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Знайдена техніка працюватиме на ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України

"Нацгвардійці збили російський безпілотник 30 вересня поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї, розповів журналістам нацгвардієць з позивним Єгер. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті. За пів години апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.

Майже неушкоджений апарат передадуть для потреб Збройних сил України.

Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України 01
Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України 02
Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України 03

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+51
Нагородити!
Видати кіло смачної ковбаси!
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02.10.2022 12:08
+34
красавчики... і пес і інструктор...
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02.10.2022 12:10
+27
Выглядит получше многих вояков-орков.
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02.10.2022 12:15
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02.10.2022 12:08 Відповісти
По життєво!
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02.10.2022 12:10 Відповісти
Пожітєво.
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02.10.2022 12:11 Відповісти
красавчики... і пес і інструктор...
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02.10.2022 12:10 Відповісти
а, що ж з хвальоним псом патроном, скільки вже мінних полів розмінував цей герой?..
а його візити в міста супроводжували глави місцевих адміністрацій...ппц
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02.10.2022 15:47 Відповісти
краще б зелебеню замісь Патрона таскали-він любить відосики і розміновування наприклад чонгару
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02.10.2022 17:40 Відповісти
Так к этому девайсу еще и пульт управления нужен, и коды доступа. Умельцы взломают?
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02.10.2022 12:11 Відповісти
Перепрограмують, та відправлять як шпіона.
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02.10.2022 12:12 Відповісти
Мне кажется,прошивается или меняется блок уаправления и полетел.
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02.10.2022 12:14 Відповісти
Не переживай, обережно відкриють коди доступу, на те вони і умільці🤔
А тобі лишень аби щось взламаті, щось від тебе кацапом *******, іаковлєвітш
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02.10.2022 12:17 Відповісти
Від мене -кацапом? На то ти й Павлік Морозов, що таке кажеш.
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02.10.2022 12:19 Відповісти
блотная собака - в очках и всё такое...
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02.10.2022 12:13 Відповісти
Выглядит получше многих вояков-орков.
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02.10.2022 12:15 Відповісти
Бельгійська вівчарка, якщо чо, для особливо тупих і всьо токоє
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02.10.2022 12:20 Відповісти
Малинуа?
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02.10.2022 12:28 Відповісти
По многим параметрам превосходит немецких овчарок. Знаю по своему опыту. Был немец любимый. Умер уже. Сейчас хердер (голландская овчарка). Из от малинка вывели. Это ласковый и преданный киборг-убийца)
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02.10.2022 14:55 Відповісти
А чо собака в окулярах? Щоб ніхто не впізнав?...
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02.10.2022 14:19 Відповісти
Вона ще має бути в черевиках та бронежилеті.
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02.10.2022 17:15 Відповісти
Ein Hund ist schön.
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02.10.2022 12:16 Відповісти
Ein?
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02.10.2022 14:05 Відповісти
Це артикль, хоча може я і помиляюсь, бо тільки вчусь на 1.1 Deutschkurs.
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02.10.2022 15:29 Відповісти
тобто біженець?
А то викликало підозру..
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02.10.2022 17:29 Відповісти
Якщо мова йде про якогось , невідомого нам собаку, то невизначинений артикель EIN підходить.
В даному конкретному випадку, якраз навпаки. Тому або DER, або DIESER
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02.10.2022 17:32 Відповісти
Дякую. Біженець з Сєвєродонецька, пенсіонер, з травмою.
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02.10.2022 18:09 Відповісти
Не знаючи твоїх поліичних вподобань(приходиться в Німеччині працювати і з ватниками), рекомендую назавжди залишитися, тим більше в Швейцарії.
Так тобі буде краще.
Якщі ще не сам , тим більше.. А молоді хай відбудовую Україну.
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02.10.2022 19:12 Відповісти
Статус S не передбачає постійне проживання в Швейцарії.
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02.10.2022 19:16 Відповісти
В Швейцарії не знаю, знаю що складніше.
Але в житті немеає нічого неможливого.
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02.10.2022 19:57 Відповісти
цобака-барабака
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02.10.2022 12:17 Відповісти
Патрон на пенсію? Надто великий рейтинг? 🤔
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02.10.2022 12:19 Відповісти
Патрон шукає вибухівку! А Зєвс - кацапські гівнольоти
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02.10.2022 12:25 Відповісти
Такий крутий, що й не поусіпусяєш.
Красунчик. Дякуємо за службу.
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02.10.2022 12:28 Відповісти
Наші собаки розумніші в тисячу разів за орків , бо вони украінські 👍🏼👍🏼👍🏼
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02.10.2022 12:30 Відповісти
нещодавна була новина, що навіть россіянські службові собаки біжуть до наших воїнів і навіть швидко вчать українські команди
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02.10.2022 12:35 Відповісти
А якже, собак на службі годують якісними кормами, м*ясом відбірним на кості кожного для. Старий совковий мент розповідав. Одеський. Відомого "вчоного" Ківалова-Підрахуя після провальної роботи участковим та слідчим послали керувати кінологічною службою, так ця скотина ще з одим виродком крала там у собачок-ментів м*ясо.
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02.10.2022 12:57 Відповісти
Кстати, а где это ******* занишкло, светочь юриспруденции нашей? Видать в вену сбегло. Там стая гнусных давно собралась. Угостить бы кофейком по венски всех сразу! Да жаль в аптеках такое купить нельзя.
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02.10.2022 13:28 Відповісти
Була історія, якщо не помиляюся на Півдні, орки після розгрому потікали, собак залишили. Більшість розбіглася, а один пес (малінуа, як у статті) тинявся селищем. Наша українська жінка почала йому їжу залишали. Й одного дня він перестрибнув до неї на подвір'я - перейшов на бік України Наші військові його згодом забрали. Казали, що він дуже швидко вивчив українську мову і взагалі дуже гарний собака
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02.10.2022 14:15 Відповісти
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02.10.2022 12:40 Відповісти
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02.10.2022 12:46 Відповісти
Яке ж воно тупе, неграмотне чмо... Йому що Ливан, що Лиман - різниці немає... Аби грошики в карман напхати...
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02.10.2022 12:47 Відповісти
И Лаосская область?
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02.10.2022 12:47 Відповісти
Кароче, каклета і цим все сказано.
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02.10.2022 12:50 Відповісти
Давай далі - на Іран через ресторан!
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02.10.2022 12:53 Відповісти
Откуда Каклете знать разницу. Во времена Колиной бурной молодости это не преподавали в саунах куда он на суботник плядей приводил.
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02.10.2022 12:56 Відповісти
-"коля, зроби ліцо папроще , єта нє "мукачівські франта".."
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02.10.2022 12:58 Відповісти
А шо? Він йшов у Іран наваляти їм за дрони і десь у Грузії повернув не туди...
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02.10.2022 13:20 Відповісти
Коля-катлєта в ліванскам вєлюрє...
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02.10.2022 16:19 Відповісти
Котлєту до цюпи!
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02.10.2022 17:17 Відповісти
В такие аппараты достаточно одного попадания, чтобы встряхнуть его и нарушить стабильность полета. После этого он теряет устойчивость и уже не сможет самостоятельно стабилизировать полет и продолжить планирование. Поэтому, он может свалиться в пике или спуститься на парашюте.
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02.10.2022 12:42 Відповісти
Навряд чи є сенс його перероблювати на наше управління.
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02.10.2022 12:47 Відповісти
Хвала Зевсу!
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02.10.2022 12:52 Відповісти
Самый лучший снимок месяца -Собака с очками на работе.Это здорово!
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02.10.2022 13:06 Відповісти
псові - смажену рашкінську свіжатину!
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02.10.2022 13:11 Відповісти
Малінуа?
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02.10.2022 13:48 Відповісти
песику тону натуральної ковбаски
мабудь бельгійська вівчарка
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02.10.2022 14:25 Відповісти
О нова морда ,по ходу Патрон вже в депутати мітить у Злугу народа,
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02.10.2022 15:22 Відповісти
ОЛЕГ Тропак,ну чого ти до заслуженого песика присікався та ще й і ображаєш його .Між іншим ,про Патрона вже пісні складають!
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02.10.2022 15:41 Відповісти
 
 