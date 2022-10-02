Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України. ФОТО

Знайдена техніка працюватиме на ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

"Нацгвардійці збили російський безпілотник 30 вересня поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї, розповів журналістам нацгвардієць з позивним Єгер. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті. За пів години апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.

Майже неушкоджений апарат передадуть для потреб Збройних сил України.







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