Службовий пес поліції знайшов неушкоджений російський БПЛА, - МВС України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Знайдена техніка працюватиме на ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.
"Нацгвардійці збили російський безпілотник 30 вересня поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї, розповів журналістам нацгвардієць з позивним Єгер. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті. За пів години апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.
Майже неушкоджений апарат передадуть для потреб Збройних сил України.
Топ коментарі
+51 Харьков Сумской
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Видати кіло смачної ковбаси!
а його візити в міста супроводжували глави місцевих адміністрацій...ппц
А тобі лишень аби щось взламаті, щось від тебе кацапом *******, іаковлєвітш
А то викликало підозру..
В даному конкретному випадку, якраз навпаки. Тому або DER, або DIESER
Так тобі буде краще.
Якщі ще не сам , тим більше.. А молоді хай відбудовую Україну.
Але в житті немеає нічого неможливого.
Красунчик. Дякуємо за службу.
мабудь бельгійська вівчарка