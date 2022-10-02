Четверо цивільних загинули через підрив автівки на міні на Чернігівщині, - Чаус. ФОТО

Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС. Вкотре наголошую: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки. Бережіть себе та своїх рідних!", - зазначив він.

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