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Четверо цивільних загинули через підрив автівки на міні на Чернігівщині, - Чаус. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
На місці події наразі працюють правоохоронці та піротехніки ДСНС. Вкотре наголошую: в області проведене експрес розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки. Бережіть себе та своїх рідних!", - зазначив він.

Четверо цивільних загинули через підрив автівки на міні на Чернігівщині, - Чаус 01

Також читайте: Авто зв’язківців "Укртелекому" підірвалося на міні в Охтирському районі, загинув водій, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
То може краще просто утриматися від поїздок лісами там полями? Минулого разу підірвалася машина, коли люди вирішили зрізати дорогу через поле... Навіщо спішити на той світ?
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02.10.2022 13:09
+5
Бо нема чого на узбіччя з'їзджати, а тим паче заїзджати до лісу. Як би це жорстоко не звучало- вони самі винні.
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02.10.2022 13:15
+4
Гриби дорого коштували цим людям
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02.10.2022 14:07
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Звідки людям знати де перевірено, а де ні ?
Тим більше, закладки можуть ставити диверсанти
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02.10.2022 12:53 Відповісти
То може краще просто утриматися від поїздок лісами там полями? Минулого разу підірвалася машина, коли люди вирішили зрізати дорогу через поле... Навіщо спішити на той світ?
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02.10.2022 13:09 Відповісти
Бо нема чого на узбіччя з'їзджати, а тим паче заїзджати до лісу. Як би це жорстоко не звучало- вони самі винні.
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02.10.2022 13:15 Відповісти
гриби то шара ..я ніколи гриби не збирав ..якби в лісі гроші росли то да ..
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02.10.2022 13:32 Відповісти
Гриби дорого коштували цим людям
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02.10.2022 14:07 Відповісти
грОбники, прости Господи.....
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02.10.2022 14:31 Відповісти
И вообще, что люди находят в грибах? Калорийность у них никакая, перевариваются плохо из-за хитина и вообще: не растение, не животное, что-то посредине, помесь хомячка с кукурузой - инопланетяне какие-то, притом отравиться ими - "как два байта переслать".
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02.10.2022 16:43 Відповісти
Усі прикордонні території підоросії, які межують з Чернігівською, Сумською, Харківською, Луганською та Донецькю областями мають бути НЕГАЙНО засіяні з дронів,протипіхотними мінами на глибину територій у 5-10 кілометрів...!!!
Хай ці кацапоморді підороси трохи покайфують від деокупації та денаціоналізації прикордонних територій кацапстану...!!!
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02.10.2022 15:51 Відповісти
 
 