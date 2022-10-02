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Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки, є жертви. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу війська РФ пошкодили 54 об’єкти цивільної інфраструктури на Миколаївщині - поліція документує кожен факт терору проти мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні вночі Миколаїв вкотре зазнав ворожих обстрілів з боку окупаційних військ. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків. Є вбиті та поранені серед цивільних. Детальна інформація про руйнації та постраждалих уточнюється.

"Також вночі під ворожим вогнем перебували Шевченківська, Березнегуватська та Широківська громади. На місцях подій працюють правоохоронці та інші профільні служби. Після вчорашніх завданих ударів по Миколаєву та Шевченківській і Березнегуватській громадах, поліцейські задокументували пошкодження 22 приватних та 19 багатоквартирних житлових будинків, чотирьох магазинів, приміщення кафе, державних підприємств, приватного підприємства, офісного та гаражних приміщень, автомобілів. Загинула 23-річна мешканка Миколаєва та постраждали троє громадян, серед яких трьохмісячна дитина. У Шевченківській громаді від ракетних ударів загинули двоє місцевих жителів - чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Миколаєва та області: двоє людей загинули, 7 поранено, - Кім

Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки, є жертви 01
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки, є жертви 02
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено житлові будинки, є жертви 03

За усіма фактами злочинних дій з боку окупаційних військ слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Автор: Ірина Дашківська
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Вчера все гадали, зачем рашисты закапывают корабельные мины в Херсонской области. Всё прояснилось. Для пропаганды. Подорвали их и рассказали, что это «танк уничтожил склад ВСУ». Это не страна, это какая-то ******** киностудия, штампующая фильмы для дегенератов.
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02.10.2022 14:59 Відповісти
"ВСУ взяли Шевченковку и уже на окраине Беляевки", - Гиркин бьет тревогу, Южный фронт прорван
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02.10.2022 15:01 Відповісти
Шо-то совсем у них позорно. Раньше долбили ракетами в такие дни заглота за обе щеки по Киеву. Все помнят пронептунивание Москвы и мгновенную ответку. А теперь уже няма ракет, многие наверное в нерабочем состоянии оказались и ими нельзя стрелять. Оставили на залп после формализации этих референдумов госдумой на это неделе или когда эти клоуны будут изображать законность, который и дадут. Но еще раз, каждая кацапская гнида еще пожалеет, что просрала с-300 ракету в никуда, а не в ракету или самолет. Кенигсберг и Дрезден им раем покажутся, когда кацапы будут принимать на себя авиабомбы.
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02.10.2022 15:09 Відповісти
Ну по слухам Насамсы уже охраняют Киев. Так что что бы там что-то поразить нужно ракет 50 выпустить и то не факт, что долетит до цели. Одесса уже под защитой IRIS-T, следующие комплексы ПРО скорее всего где-то на западе УКраины будут
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02.10.2022 15:13 Відповісти
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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02.10.2022 15:21 Відповісти
 
 