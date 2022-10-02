Нацгвардійці захопили танк окупантів під Лиманом. ФОТО

Бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області російський танк Т-72Б3.

Про це повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.

"Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом – російський танк Т-72Б3. Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок", - йдеться в повідомленні.





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