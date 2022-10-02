Нацгвардійці захопили танк окупантів під Лиманом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Бійці Нацгвардії захопили під Лиманом Донецької області російський танк Т-72Б3.
Про це повідомляє Національна гвардія України, інформує Цензор.НЕТ.
"Бригада швидкого реагування Національної гвардії України захопила новий трофей під Лиманом – російський танк Т-72Б3. Це найпоширеніша із сучасних модифікацій старих танків рашистів. Ще раз дякуємо міністерству нападу Росії за подарунок", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 phantom4
показати весь коментар02.10.2022 16:48
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.10.2022 16:53
+11 stavr
показати весь коментар02.10.2022 16:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
вы ж не думаете шо там всего три человека воюют ???
))
А тепер, віявляється, що це мене ти вважаєш знаавцем - і це попри всі твої джерела і війскову обізнаність. Такої...