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На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Правоохоронці отримали показання від людей, яким вдалося врятуватись під час обстрілу колони автівок на Харківщині.

Про це у телеграмі повідомля Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили розстріляну колону з шести автівок, яку обстріляли російські окупанти. Внаслідок чергового звірства російської армії загинуло 24 людини, серед них — вагітна жінка та 13 дітей.

Сьогодні прокурори Харківської обласної прокуратури спільно з експертами ХОБСМЕ та експертами Національної жандармерії Франції провели первинний огляд трупів для подальшого проведення відповідних експертиз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині виявили евакуаційну колону, розстріляну російською ДРГ. Відомо про 24 загиблих, серед них - 13 дітей та вагітна жінка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (18+)

Також прокурори спільно зі слідчими СБУ допитали тих мирних мешканців, яким вдалося врятувати своє життя під час розстрілу окупантами колони. Цивільні надали прокурорам та слідчим показання, які необхідні для повного та всебічного документування терору, який вчиняє російська армія.

Шлях окупантів до Гааги невідворотний", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 01
На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 02
На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 03
На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 04
На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 05
На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 06
На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура 07
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це повинен бачити світ...
щоби ті, хто ще слухає і вірить в побрехеньки русні, розуміли... це потвора, яка вбиває, гвалтує, калічить, знущається з жінок, вагітних, старих і дітей, з полонених і медиків...
бо рашка не вміє воювати з Армією противника, а лише з мирним населенням і мирними містами і селами, перетворюючи їх спочатку на катівні, а згодом на руїни і пил...
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02.10.2022 17:33 Відповісти
Так ТКАЧЕНКО не фіга не робить !!

Ткаченко у відставку
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02.10.2022 21:45 Відповісти
Москальські ДРГ знищують всіх зі страху що їх помітили, згадайте Чеченську війну.
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02.10.2022 17:36 Відповісти
для чого тих виродків судити?
як діяти в таких ситуаціях знають люди які виловлювали за холокост під час другої світової нацистів що були причетні до холокосту
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02.10.2022 17:39 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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02.10.2022 18:20 Відповісти
 
 