На Харківщині зібрали показання людей, які врятувалися від розстрілу російською ДРГ евакуаційної колони, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Правоохоронці отримали показання від людей, яким вдалося врятуватись під час обстрілу колони автівок на Харківщині.
Про це у телеграмі повідомля Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району правоохоронці виявили розстріляну колону з шести автівок, яку обстріляли російські окупанти. Внаслідок чергового звірства російської армії загинуло 24 людини, серед них — вагітна жінка та 13 дітей.
Сьогодні прокурори Харківської обласної прокуратури спільно з експертами ХОБСМЕ та експертами Національної жандармерії Франції провели первинний огляд трупів для подальшого проведення відповідних експертиз.
Також прокурори спільно зі слідчими СБУ допитали тих мирних мешканців, яким вдалося врятувати своє життя під час розстрілу окупантами колони. Цивільні надали прокурорам та слідчим показання, які необхідні для повного та всебічного документування терору, який вчиняє російська армія.
Шлях окупантів до Гааги невідворотний", - йдеться у повідомленні.
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