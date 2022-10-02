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Зеленський вручив нагороди воїнам тероборони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У День територіальної оборони України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони ЗСУ та вручив їм державні нагороди.

Глава держави наголосив, що Сили ТрО у війні за незалежність нашої країни демонструють всенародний характер українського спротиву, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, але тим не менше взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі", – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що воїни територіальної оборони захищають Україну всюди, де їй загрожує ворог.

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"Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці", – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що вся Україна сьогодні об’єднана у боротьбі з агресором, тому ми обов’язково здобудемо перемогу.

"Ми зможемо вибороти нашу незалежність для усіх поколінь нашого народу. І щоб гарантувати її, щоб гарантувати безпеку нашим людям, ми забезпечимо системну розбудову Сил територіальної оборони. Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки", – наголосив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які загинули у боях за незалежність України.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям Сил територіальної оборони.

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У церемонії також взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Главі держави пам’ятну табличку з нагоди Дня територіальної оборони.

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Зеленський вручив нагороди воїнам тероборони 19
Зеленський вручив нагороди воїнам тероборони 20
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Топ коментарі
+6
Міняю 10 візиток Яроша
на 1 візитку Пікалова або Кошового

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02.10.2022 18:24
+5
Справжнім українським воїнам та героям-респектище...
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02.10.2022 18:21
+5
Ну так ,Пашинській ,генерал Кривонос і Марченко ще досі під слідством за тероборону Київа ,Жулян, та Миколаєва.Все що треба знати коли дивишся подібні новини та фоторепортажи.
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02.10.2022 18:26
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Не зараз, не на часі?!!! *****... Після перемоги буде купа часу для нагород.
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02.10.2022 18:18 Відповісти
Так ,пане Огусто, як казав найвеличніший -"ненагнітайте!"
Зараз як вилізуть зелені ,як почнуть артобстріл на вентілятор, що і тероборона буде шокована )))
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02.10.2022 18:23 Відповісти
Справжнім українським воїнам та героям-респектище...
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02.10.2022 18:21 Відповісти
ЯК ВСЕ ЦЕ ПОЧИНАЛОСЯ, ВАМ БУЛО СМІШНО ⁉️

Відвідання митниці на Заході України.
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02.10.2022 18:23 Відповісти
Ну так ,Пашинській ,генерал Кривонос і Марченко ще досі під слідством за тероборону Київа ,Жулян, та Миколаєва.Все що треба знати коли дивишся подібні новини та фоторепортажи.
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02.10.2022 18:26 Відповісти
Міняю 10 візиток Яроша
на 1 візитку Пікалова або Кошового

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02.10.2022 18:24 Відповісти
Данилов опять весь в черном. Завтра случится чё?
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02.10.2022 18:33 Відповісти
Кремінна буде без окупації
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02.10.2022 18:45 Відповісти
Ой, а у нас ТРО животики повідїдали в "щоденних атаках" на безкоштовну кухню в міській раді,не встиг від ліжка жінки відійти,вже кава-халява, а потім їда.....ну як тут хероїчно не стояти з липовою довідкою про інвалідність 7 місяців отримуючи зарплатню!!!!
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02.10.2022 18:34 Відповісти
А зеленський вже подивився в очі путіну?
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02.10.2022 18:51 Відповісти
Старий Бойко

@BoikoStariy1

·

2 ч

Про Дивні"Котли"в Лимані,Ізюмі і ще декількох місцях.Лиманський Котел завершився "Зеленим"Коридором для Рашистів.Уникнули полону,або знищення 4.5тис.орків.Наказ випустити русню віддав Зельц.Прикрито злочин було цирком"Заявки в НАТО"!МАЄМО ЗРАДНИКА В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА.ВЖЕ ЧАС!!!
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02.10.2022 19:05 Відповісти
Тож я не бачила тих полонених , чи вбитих орків, шли бої ,був котел, а постраждалих чи полонених не видно.Злочинець .
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02.10.2022 19:30 Відповісти
котли потрібні, навіть дуже потрібні
а велику кількість орків треба міняти на наших полонених
робити умови щоб підараси просили коридор а за коридор, звісно без зброї
вимагати відпускати наших
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02.10.2022 20:05 Відповісти
А хто оцей дрібний бруднуватий неголений поц на світлинах?
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02.10.2022 20:48 Відповісти
Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ Джерело: https://censor.net/ua/n3371131
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03.10.2022 15:55 Відповісти
 
 