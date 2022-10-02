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На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які намагалися евакуюватись, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У селі Василенкове на деокупованій частині Харківщини виявили 5 тіл загиблих, які ще у травні намагалися евакуюватися з Куп’янська до Харкова.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Загиблі при самостійній евакуації. Слідчі встановлюють деталі події.

Другого жовтня до поліції поступила заява, що в полі в селі Василенкове знайдені загиблі люди.

Слідчі поліції на місці виявили п’ять тіл загиблих та ідентифікували їх.

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Відомо, що ці 5 людей - жителі Купянську, які намагались самостійно евакуюватись до Харкова на автомобілі ще шостого травня, але по дорозі натрапили на рашистську мину. Серед них - 41-річний Ярослав, 18-річний Іван, 19-річний Микита, 20-річний Олексій та 50-річна Людмила.

Співчуваю родичам та близьким загиблих. Слідчі роблять усе необхідне для встановлення винних", - розповів він.

На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які намагалися евакуюватись, - поліція 01
На Харківщині знайшли 5 тіл людей, які намагалися евакуюватись, - поліція 02
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02.10.2022 19:35 Відповісти
Царство небесне!
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02.10.2022 19:47 Відповісти
Співчуваю близьким та родичам! Це жахливо, такі молоді люди! Немає пробачення росіянам і хочеться побажати швидкого Божого покарання всім, хто приймав участь в окупації України і усім тим, хто цю окупацію підтримував !
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02.10.2022 20:15 Відповісти
Головна особистість будь якого "миролюбця" , це пропонувати "компроміс" за рахунок більш цивілізованної сторони й спонукати нападника до йще більш агресивних дій .

Ви не знайдете на історичній мапі жодного конфлікту який би зафіксував на довги роки такий мир , де нема переможця й сторони прогавшей війну .
Нічиї валідні лише у ігрових видах спорту, але аж ніяк у глибиних конецептуальних цивілізаційних конфліктах. В таких конфліктах такі "пиримірря" виключно засоб созрівання більш високої ступені протистояння ...
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02.10.2022 20:26 Відповісти
RIP

лише колоски на обгорілій українській землі....

.
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02.10.2022 22:25 Відповісти
 
 