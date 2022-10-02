Викрито зв’язківця "ЛНР" та мешканця Харківщини, який його переховував, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Слідчі Нацполіції викрили зв’язківця "лнр" та мешканця Харківщини, який його переховував.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Він зазначив: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю лнр".
"Лнрівець" затриманий, відносно двох відкрито справу.
Пасечник Сергій, 1968 року народження, "зв’язківець" бандитського формування "лнр" - підозра за ч.2 ст. 260 - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Також встановлений 60-річний Богданов Сергій, мешканець с. Чкалівське, якому загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 - карається або штрафом або позбавленням волі або забороною займати певною діяльністю.
Усім нагадую, що переховування військовослужбовців рф або бандитів з ОРДЛО - це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність. Це не кажучи про весь той тероризм, який вони накоїли на нашій землі".
Будь ласка, зачекайте...
И в Сумской были, если кто забыл уже, и даже в Киевской.
От ти, приміром, знаєш що треба зробити корисного для України. Але ти того зробити не можеш, по законам і віддаєш те право людям, які крім власного збагачення і власних хтивих бажань більше в житті нічого не знають і не бажають знати. І ти віддаєш їм право вирішувати - кого до газової камери, а кому відати три денні пайки і поки відпустити до бараку. А сам тупо виконаешь наказ - цього у камеру, цього сьогодні у барак.Бо так вирішив пан комендант, якого назначили у столиці. А в голові у виконавця все правильно - слідчий і суддя сказали, шо він ворог.
Так шо перед розборками з деокупованними треба у своеу судоустрої навести порядок. Бо саме найстрашніше у житті це те, коли тебе судить покидьок с годинником за 40 тисяч евро на руці, а ти таких грошей не назбираешь і за 20 років.
А от постріляти сук або повісити - це добре діло!!
)))
Називається: "кто кого швидше здасть слідчим".