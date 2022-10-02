УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11207 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 298 43
Нацполіція (13922) Харківщина (4273) державна зрада (1075)

Викрито зв’язківця "ЛНР" та мешканця Харківщини, який його переховував, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Слідчі Нацполіції викрили зв’язківця "лнр" та мешканця Харківщини, який його переховував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. 

Він зазначив: "Під час відпрацювання на деокупованих територіях до поліції надійшла інформація, що житель селища Чкалівське надав своє житло та одяг для переховування так званому "військовослужбовцю лнр".

"Лнрівець" затриманий, відносно двох відкрито справу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Агентів РФ, які збирали дані про позиції ЗСУ, затримано у Краматорську і Покровську, - СБУ. ФОТО

Пасечник Сергій, 1968 року народження, "зв’язківець" бандитського формування "лнр" - підозра за ч.2 ст. 260 - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також встановлений 60-річний Богданов Сергій, мешканець с. Чкалівське, якому загрожує кримінальна відповідальність за ст.111-1 ч.4 - карається або штрафом або позбавленням волі або забороною займати певною діяльністю.

Усім нагадую, що переховування військовослужбовців рф або бандитів з ОРДЛО - це кримінально каране діяння. Колабораційна діяльність. Це не кажучи про весь той тероризм, який вони накоїли на нашій землі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У деокупованому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати місто, - СБУ. ФОТО

Викрито зв’язківця ЛНР та мешканця Харківщини, який його переховував, - Нацполіція 01
Викрито зв’язківця ЛНР та мешканця Харківщини, який його переховував, - Нацполіція 02

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Чергові савкові смердючі відрижки...
показати весь коментар
02.10.2022 20:41
+33
Я кажу: після деокупації ватних областей там всіх потрібно позбавити виборчих прав, як мінімум. Всіх, без розбору; окрім тих, хто воював в ЗСУ та в складі інших силовиків. Повертати права лише після екзаменів на знання історії України, знання мови, та встановлення того, чим дихав в попередні роки. Якщо галасував за шарієївців, комуняк, социків, зажопівців чи навіть за ригів - до ексзамену на громадянство допускати лише через десять років. Наприклад, і рига Александра Глазкова - також. Хватить нам навіть "акакаяразніца"! Натерпілись!
показати весь коментар
02.10.2022 20:48
+25
показати весь коментар
02.10.2022 20:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові савкові смердючі відрижки...
показати весь коментар
02.10.2022 20:41 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2022 20:43 Відповісти
у кацапов от зрады рвет похлеще чем у наших диваных аналитеков
показати весь коментар
02.10.2022 20:44 Відповісти
Правильно! "Скрытый бандеровец и жидофашист"!
показати весь коментар
02.10.2022 20:56 Відповісти
І ще він полішук родом з села Ветли.
показати весь коментар
03.10.2022 00:03 Відповісти
Ну і що тут такого? Байда Вишневецький був засновником Запорізької Січі а його внук - Ієремія - катом українського народу
показати весь коментар
03.10.2022 03:12 Відповісти
Надеюсь Мыкола Зусько на много умнее своего брата-выродка.
показати весь коментар
02.10.2022 23:24 Відповісти
повісили? ат мля..європейські цінності на день-два треба відмінити
показати весь коментар
02.10.2022 20:43 Відповісти
И почему не пристрелили ублюдков? Нахер они кому нужны!
показати весь коментар
02.10.2022 20:43 Відповісти
Воно ще й на ногах не встоїть кволе. Он лоба собі набило
показати весь коментар
02.10.2022 20:45 Відповісти
Хоч одному виродку при арешті мордяку натовкли.
показати весь коментар
03.10.2022 00:05 Відповісти
Я кажу: після деокупації ватних областей там всіх потрібно позбавити виборчих прав, як мінімум. Всіх, без розбору; окрім тих, хто воював в ЗСУ та в складі інших силовиків. Повертати права лише після екзаменів на знання історії України, знання мови, та встановлення того, чим дихав в попередні роки. Якщо галасував за шарієївців, комуняк, социків, зажопівців чи навіть за ригів - до ексзамену на громадянство допускати лише через десять років. Наприклад, і рига Александра Глазкова - також. Хватить нам навіть "акакаяразніца"! Натерпілись!
показати весь коментар
02.10.2022 20:48 Відповісти
Была ещё одна лютая ошибка, особо в 14-16 гг. Когда хлынули сюда с донбалласта беженцы. Ведь не фильтровали, не прозванивали--- а надо было. Ну вот кто сюда попал? Кацапы вон по неделе держат на фильтрации при въезде в РФ сегодня, даже дедов. Вот и заплатили мы, 5 колону укрепив свою. Та много ещё можно.
показати весь коментар
02.10.2022 21:17 Відповісти
закон про коллаборантів требе була вчора приймати, але у аиздюків він "не на часі"
показати весь коментар
02.10.2022 22:55 Відповісти
Вы только определитесь, какие области ватные. А то вот и в харьковской такие выродки есть, и в Запорожской и в Херсонской.
И в Сумской были, если кто забыл уже, и даже в Киевской.
показати весь коментар
02.10.2022 23:27 Відповісти
Думаєте це весь ареал рускоміровцев ?На заході у нас також тих падлюк вистарчає.Чого варті прихожани мацковського сатанату.
показати весь коментар
03.10.2022 00:12 Відповісти
А у нас таких тихо вішали - а не віддавали в руки СБУ-шників Кількох знайшли на деревах у лісі Колишнього "мєнта", що провів кацапів у обхід Седнєва (нашим в тил), а потім АТОшників видавав, знайшли на початку квітня на гілляці І язик вирізаний!
показати весь коментар
03.10.2022 03:18 Відповісти
Судье Линчу на месте виднее! Вот только нонешний режим такого не может позволить - они от одной мысли, что могут сделать с теми, кто крадет гуманитарную помощь в разрушенной Авдеевке просыпаются в холодном поту в эвакуации в Монако или Вене...
показати весь коментар
03.10.2022 08:45 Відповісти
Головне питання - хто буде вирішувати кого і чого позбавляти? Кого волі, кого авторсько-виборчих прав. Ті самі судді, які зараз вимагають 1 млн. грн з України за звільнення Тупицького?
От ти, приміром, знаєш що треба зробити корисного для України. Але ти того зробити не можеш, по законам і віддаєш те право людям, які крім власного збагачення і власних хтивих бажань більше в житті нічого не знають і не бажають знати. І ти віддаєш їм право вирішувати - кого до газової камери, а кому відати три денні пайки і поки відпустити до бараку. А сам тупо виконаешь наказ - цього у камеру, цього сьогодні у барак.Бо так вирішив пан комендант, якого назначили у столиці. А в голові у виконавця все правильно - слідчий і суддя сказали, шо він ворог.
Так шо перед розборками з деокупованними треба у своеу судоустрої навести порядок. Бо саме найстрашніше у житті це те, коли тебе судить покидьок с годинником за 40 тисяч евро на руці, а ти таких грошей не назбираешь і за 20 років.
показати весь коментар
03.10.2022 08:40 Відповісти
шоб Вы были здоровы.. но кто за зелю голосовать будет)?
показати весь коментар
03.10.2022 09:34 Відповісти
жаль что только один упал с лестницы, да и то не убился.
показати весь коментар
02.10.2022 20:52 Відповісти
Два дебіла - то є сила! 😁
показати весь коментар
02.10.2022 20:52 Відповісти
Яки паскуднi ватянi пики,потрiбно, обов,язково добре от......ть!
показати весь коментар
02.10.2022 21:12 Відповісти
Ви з нарасії? Українці не підари, таким не займаються.
А от постріляти сук або повісити - це добре діло!!
показати весь коментар
02.10.2022 22:05 Відповісти
Я ненавиджу зрадникiв та кацапiв,моя родина дуже вiд них постраждала.Iх потрiбно розстрiляти,але перед цим лупцювати.
показати весь коментар
02.10.2022 22:25 Відповісти
****** кацапські прислужники..
показати весь коментар
02.10.2022 20:56 Відповісти
Голубки, мля
показати весь коментар
02.10.2022 20:59 Відповісти
Добре ,що тепер показують лиця зрадників.Їхні друзі чи знайомі,якщо поділяли їхні погляди,впізнають і вже не повернуться в Україну.
показати весь коментар
02.10.2022 21:02 Відповісти
Може, між ними обома серйозне почуття!
)))
показати весь коментар
02.10.2022 21:05 Відповісти
Так.
Називається: "кто кого швидше здасть слідчим".
показати весь коментар
02.10.2022 21:11 Відповісти
типові кацапські пики
показати весь коментар
02.10.2022 21:08 Відповісти
Гниді на першому фото, по ходу лівша або амбідекстр прикладом зацідив по пиці...
показати весь коментар
02.10.2022 21:09 Відповісти
Ні! Ну що Ви таке кажете? То він впав і об одвірок вдарився.
показати весь коментар
02.10.2022 21:27 Відповісти
Змінюйте закони. Штраф це дуже жорстоко для вбивць
показати весь коментар
02.10.2022 21:17 Відповісти
от трех до восьми одному, штраф другому, клаааасснаяя у нас страна (с)
показати весь коментар
02.10.2022 22:00 Відповісти
Не подлежат обмену.Там кругом староверские анклави.Почитателей очень много.Тому треба военную администрацию лет на 20.
показати весь коментар
02.10.2022 22:06 Відповісти
До речі, а шо за дитячий садочок? Має бути пожиттєве тому хто прихистив і розстріл впопучлєнцу еленер. Ви б ще читати Кобзаря обох посадили, гуманісти *****!
показати весь коментар
02.10.2022 22:07 Відповісти
Штраф предателю? Ржу не могу.
показати весь коментар
02.10.2022 22:09 Відповісти
По пятнашечке, обоим было бы справедливо.
показати весь коментар
02.10.2022 23:22 Відповісти
Та вони синячили разом, "встрєтілісь родствєнниє души" та й прогавили наший наступ.
показати весь коментар
03.10.2022 02:42 Відповісти
 
 