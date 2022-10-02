У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли. ФОТОрепортаж

У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про розповів Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету рф", - йдеться у повідомленні.

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