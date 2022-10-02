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У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про розповів Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету рф", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана. ВІДЕО+ФОТО

У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 01
У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 02
У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 03
У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли 04
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Топ коментарі
+45
как? как это неучтенный ? ааа??? )))
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02.10.2022 20:51
+31
Не пройшло і доби .! У кацапів знову халепа .. Два майора-******** пишуть -

Два майора

Херсонская область. Бериславское направление

Золотую Балку противник занял не более суток назад.

Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.

25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
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02.10.2022 20:53
+25
Сподіваюсь це Красноярцев.
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02.10.2022 20:48
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Сподіваюсь це Красноярцев.
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02.10.2022 20:48 Відповісти
дивно! у кацапів закінчилася ізолента?
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02.10.2022 22:17 Відповісти
а я сподіваюсь він знову в полон попаде, ото прикол буде!)))
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02.10.2022 22:53 Відповісти
может станет умнее и наконец-то пригонит целый за немного денег? хотя, конечно, откуда там мысли появятся.
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03.10.2022 00:42 Відповісти
і такий, я трєбую звонок до ерьмака
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03.10.2022 08:40 Відповісти
Отрицательный взлет.
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02.10.2022 20:49 Відповісти
Лапатнікі навєрна хатєлі абратна сабрать самальот скрєпів всьо скрєпамі і ізалєнтай...
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02.10.2022 20:50 Відповісти
как? как это неучтенный ? ааа??? )))
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02.10.2022 20:51 Відповісти
А вот так...!

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02.10.2022 21:08 Відповісти
по тихому завалили и быстро на цветмет разобрали местные , в кучку все сложили , а им не дали , вот жеж эти ВСУ вездесущее , ни где от них не спрататся.
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02.10.2022 21:17 Відповісти
Вася, Ваши еноты когда-то в таких случаях плясали
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02.10.2022 21:08 Відповісти
то в самых самых офигительных случаях было )))) разленились, собаки... енотовидные ))))
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02.10.2022 21:14 Відповісти
Надеюсь, скоро будет повод. Похоже, за поребриком уже подбирают подходящую табакерку.
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02.10.2022 21:23 Відповісти
тогда все стадо выгоню - танцевать !!! ))
(скорее бы...тьху...тьху)
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02.10.2022 21:24 Відповісти
Гитлер под конец войны тоже менял своих генералов, за день (или даже за несколько часов) до смерти даже приказал арестовать Геринга. Сейчас за поребриком примерно тот же этап. Важно, чтобы у них нашелся свой фон Штауффенберг, чтобы не ждать, пока ***** сам застрелится или яд примет. Ведь у Гитлера не было атомной бомбы, а у этого есть, так надежда в основном на фон Штауффенберга.
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02.10.2022 21:45 Відповісти
(власного написання)

по всем дорогам пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
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02.10.2022 21:45 Відповісти
***
когда зловонный дух последний

под фейерверк и звон победный
енотов выгоню кутить !!!
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02.10.2022 21:53 Відповісти
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03.10.2022 08:07 Відповісти
А что на это скажет петух Файтербомбер?
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02.10.2022 20:51 Відповісти
Я бы тоже никому не сообщал, если бы сбил свой самольот
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02.10.2022 20:53 Відповісти
Не пройшло і доби .! У кацапів знову халепа .. Два майора-******** пишуть -

Два майора

Херсонская область. Бериславское направление

Золотую Балку противник занял не более суток назад.

Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.

25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
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02.10.2022 20:53 Відповісти
це просто був отріцательний взльот,ЗСУ і не помітили
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02.10.2022 20:53 Відповісти
Скорее всего было попадание ракеты, повреждения, пилот тянул тянул - и не дотянул. Тут вопрос не в том сколько он стоит - денег у них завались - вопрос в том смогут ли они его снова построить и сколько это займет времени?
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02.10.2022 20:55 Відповісти
Для них $36млн. -- укус комарика. Бо щодня отримують $ 1 000 000 000 за нафту й газ.
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02.10.2022 20:58 Відповісти
трохи меньше. две трубі тютю
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03.10.2022 03:09 Відповісти
Так и есть. У орков есть ресурсы, есть бабло, есть люди но катастрофически не хватает времени. Вот они и рвут жопу чтобы нас на перемирие уломать
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02.10.2022 21:06 Відповісти
С объявлением мобилизации время как раз будут тянуть они. Им нужно месяц-два на подготовку 300 тысяч орков.
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02.10.2022 21:14 Відповісти
А треба було літак вирівнювати, а не "подрочить напоследок"
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02.10.2022 21:51 Відповісти
Так буде з кожним ворожим літаком, який залетить на нашу територію. У кожного українця є необлікований стінгер.
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02.10.2022 20:58 Відповісти
"Магіла нєучтьоннаво лаптєльота"
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02.10.2022 21:26 Відповісти
Вже ніхто й не питає як взагалі у цих підарасів рука підіймається за штурвал бомбера триматись та що в них із совістю.
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02.10.2022 21:03 Відповісти
А чего так буквы на самолете не скрепно подписаны, а на языке проклятого Запада?
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02.10.2022 21:03 Відповісти
шоби імпєрскіє Стінгери думалі шо єта свой.
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02.10.2022 21:10 Відповісти
трафаретка така
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03.10.2022 08:42 Відповісти
откатывание на другие позиции
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02.10.2022 21:12 Відповісти
Цікаво, хоч самописці познімали кацапи?
Чи вже, наветь на це начхати?
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02.10.2022 21:14 Відповісти
Ля... Цапи звиздять про 400 збитих наших літаків, а ЗСУ їхніх вже навіть не рахують, збили та й хер з ним...
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02.10.2022 21:28 Відповісти
400
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02.10.2022 21:43 Відповісти
Отріцательний взлет дорой волі.
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02.10.2022 21:37 Відповісти
Гиркина на них нет, совсем летать разучились... или могилизировались.
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02.10.2022 21:42 Відповісти
Там магниевіе сплаві, в дисках с кольос 100%, из них хорошо на новій год хлопушки мастерить..
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02.10.2022 21:44 Відповісти
Самольот пакончил с сабой.
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02.10.2022 22:08 Відповісти
Скількі бадьорих ножів можно зробити з лопаток першого контуру...
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03.10.2022 09:42 Відповісти
аналоговнет
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19.10.2022 15:59 Відповісти
 
 