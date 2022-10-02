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У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34, про збиття якого не повідомляли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У звільненому Лимані Донецької області знайшли уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Про розповів Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34, RF-81852 знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян та стовідсотковий мінус приблизно 36 мільйонів доларів США з бюджету рф", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+45 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.10.2022 20:51
+31 Maksim Perepelitca
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+25 Богдан Сварга
показати весь коментар02.10.2022 20:48
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Будь ласка, зачекайте...
(скорее бы...тьху...тьху)
по всем дорогам пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
когда зловонный дух последний
под фейерверк и звон победный
енотов выгоню кутить !!!
Два майора
Херсонская область. Бериславское направление
Золотую Балку противник занял не более суток назад.
Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.
25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
Чи вже, наветь на це начхати?