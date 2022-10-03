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У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Іван Мазепа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду корвет "Іван Мазепа", який будується для ВМС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала дружина українського президента Олена Зеленська, яка перебуває у туреччині.

Вона зазначила: "Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього Президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.

У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою.

Отже, корвете "Гетьман Іван Мазепа",

бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог!

Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині показали корпус майбутнього флагмана ВМС України "Гетьман Іван Мазепа"

У Туреччині спустили на воду новий український корвет Іван Мазепа 01

У Туреччині спустили на воду новий український корвет Іван Мазепа 02
У Туреччині спустили на воду новий український корвет Іван Мазепа 03
У Туреччині спустили на воду новий український корвет Іван Мазепа 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Ну и нахиба он нам? Как издевательство. Сколько вместо него можно было танков или беспилотников купить?
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02.10.2022 21:26
+33
зебилы на первоначальном этапе всячески саботировали ЗСУ, надеясь лечь под *****. Корвет, - это инструмент перенаправления денег с необходимых для отражения танковых атак рашистов ПТРК Стугна, Штурм-С, уже разработанных на то время Вильх и Нептунов.... Но тут, увидев такой саботаж, Джонсон стал посылать самолеты с NLAW, чем сорвал план хитрожопых зебилов. Спасибо Борис. А зеленую абизьяну Агрохимию мы еще отправим в абхазский питомник лет так на 15.
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02.10.2022 21:33
+33
"мацкву" вартістю 700 млн. дол. потопили 2-ма ракетами по кількасот тисяч доларів.
за 16 Сюзан-2 наші союзники заплатят 100 млн. дол.
вартість корвета - 500 млн. дол.
за ці гроші можна було купити 80 !!! (вісімдесят !!!) САУ типа Сюзана-2

ду-май-те !!! -що життєво важливіше: САУ чи корвет (нахрєн він потрібен)

отак просералась оборона України ЗЄ-лєнським:
замість сотен наших САУ Богдан чи Вільхи-2 гроші пішли на корабель з матросами
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02.10.2022 21:35
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Мда.. і шо з цим корветом робити? Притопити поруч з фригатом?
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03.10.2022 11:51 Відповісти
А где Ермак? Почему без него?
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03.10.2022 12:24 Відповісти
Вместо этого ******* лучше-бы сделали 50 нептунов и 100 Сапсанов. И в ЧМ уже-бы не осталось российских вроенных кораблей а все военные базы и аэродномы в Крыму были-бы разбомбленны. Не нужно для ЧМ больших судов. Москитный флот для борьбы с незаконным пересечением морских границ. Большой корабль-очень удобная цель для противокорабельных ракет и торпед
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03.10.2022 12:50 Відповісти
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