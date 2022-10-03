У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Іван Мазепа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
2 жовтня 2022 року у Туреччині спустили на воду корвет "Іван Мазепа", який будується для ВМС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала дружина українського президента Олена Зеленська, яка перебуває у туреччині.
Вона зазначила: "Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього Президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.
У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою.
Отже, корвете "Гетьман Іван Мазепа",
бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог!
Завжди пам’ятай свою турецьку батьківщину і неси славу Україні!"
Corvette "Hetman Ivan Mazepa" of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022
It is being built in 🇹🇷 and will serve 🇺🇦. With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.
P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa
Будь ласка, зачекайте...
за 16 Сюзан-2 наші союзники заплатят 100 млн. дол.
вартість корвета - 500 млн. дол.
за ці гроші можна було купити 80 !!! (вісімдесят !!!) САУ типа Сюзана-2
ду-май-те !!! -що життєво важливіше: САУ чи корвет (нахрєн він потрібен)
отак просералась оборона України ЗЄ-лєнським:
замість сотен наших САУ Богдан чи Вільхи-2 гроші пішли на корабель з матросами