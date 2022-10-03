Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, - Старух. ФОТО (оновлено)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки!

Є ризик повторних атак", - зазначив він.

Своєю чергою речник Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив у телеграм-каналі, що передньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - додав посадовець.

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Пізніше Старух повідомив, що сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.

"В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено.

Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів. Окупант щодня обстрілює територію області. Щодня страждають цивільні жителі нашого краю. Ми все витримаємо та переможемо!", - йдеться у повідомленні.



