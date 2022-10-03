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війна (56444) Запоріжжя (1441) обстріл (21071) ракети (2795) Старух (198)

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, - Старух. ФОТО (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив ракетний обстріл обласного центру. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Дотримуйтесь правил безпеки!
Є ризик повторних атак", - зазначив він.

Своєю чергою речник Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив у телеграм-каналі, що передньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

"На жаль, є постраждалі. Працюють всі відповідні служби. Більш детальна інформація з'ясовується", - додав посадовець.

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Пізніше Старух повідомив, що сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.

"В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено.
Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів. Окупант щодня обстрілює територію області. Щодня страждають цивільні жителі нашого краю. Ми все витримаємо та переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, - Старух 01
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, - Старух 02

Автор: Ірина Дашківська
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Не дали виспатись, мокшанські пітараси
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03.10.2022 06:19 Відповісти
Тобто за їх логікою, Кацапстан бомбить своє місто та своїх громадян?
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03.10.2022 06:20 Відповісти
В крокодила немає логіки.
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03.10.2022 07:38 Відповісти
пнх пдрс
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03.10.2022 07:41 Відповісти
Дивись, яка ****! Пішов нах
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03.10.2022 07:52 Відповісти
Рашисты , будьте прокляты ‼️Вам садистам , вернётся сторицей🪃🪃🪃🪃🪃
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03.10.2022 09:09 Відповісти
Кацапи, то не люди, то нелюдь.
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03.10.2022 10:42 Відповісти
 
 