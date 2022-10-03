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Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Нікопольщину обстріляно із "Градів" та важкої артилерії, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни ударили по Дніпровському району.

"На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - зазначив він.

За словами Резніченка, усю ніч ворог тероризував Нікопольський та Криворізький райони.

"Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - зазначає очільник регіону.

У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

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"У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Люди не постраждали", - резюмує Резніченко.

Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Нікопольщину обстріляно із Градів та важкої артилерії, - ОВА 01
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Нікопольщину обстріляно із Градів та важкої артилерії, - ОВА 02
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Нікопольщину обстріляно із Градів та важкої артилерії, - ОВА 03
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровщини. Нікопольщину обстріляно із Градів та важкої артилерії, - ОВА 04

Автор: Ірина Дашківська
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тварюки!
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03.10.2022 08:35 Відповісти
прокляті скоти
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03.10.2022 09:28 Відповісти
путлер здохни в муках.
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03.10.2022 09:57 Відповісти
 
 